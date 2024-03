Russland: Wahlbeteiligung bereits bei mehr als 50 Prozent

Moskau - Überschattet vom Krieg und unter Ausschluss der Opposition hat Russland am Samstag seine Präsidentenwahl zum Machterhalt von Kremlchef Wladimir Putin fortgesetzt. Bereits am Nachmittag des zweiten von drei Abstimmungstagen gab Russlands zentrale Wahlkommission die Wahlbeteiligung mit mehr als 50 Prozent an. Beobachter verwiesen jedoch auf Betrug und Manipulation. Insbesondere Staatsbedienstete wurden Berichten zufolge bereits massenhaft zur Abstimmung gedrängt.

Ukrainische Angriffe auf Russland - Belgorod macht dicht

Samara - Wegen vermehrter ukrainischer Angriffe hat die russische Grenzstadt Belgorod Schulen und Einkaufszentren vorerst geschlossen. "Auf Grundlage der gegenwärtigen Lage haben wir beschlossen, dass die Einkaufszentren in Belgorod und der Region Belgorod am Sonntag und Montag nicht öffnen", erklärte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Samstag in Online-Netzwerken. Zuvor hatte Gladkow von zwei Toten durch Raketenbeschuss berichtet. In der Region Samara brannte eine Raffinerie.

Ärztekammer ruft zur Masern-Impfung auf

Wien - Die Österreichische Ärztekammer ruft angesichts der sich häufenden Fälle zur Masern-Impfung auf. "Durch die Impfungen können viele ernstzunehmende Erkrankungen vermieden und viel Leid erspart werden", forderte der Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte Edgar Wutscher in einer Aussendung mehr Aufmerksamkeit für den österreichischen Impfplan. Die Kammer will zudem PCR-Tests und Titer-Bestimmungen als Kassenleistungen. Knapp 270 Masernerkrankungen wurden heuer erfasst.

Niger beendet Militärkooperation mit den USA

Niamey - Die Militärregierung im Niger hat "mit sofortiger Wirkung" die militärische Zusammenarbeit mit den USA aufgekündigt. Die Regierung habe "unter Berücksichtigung der Interessen der Bevölkerung beschlossen, mit sofortiger Wirkung das Abkommen zum Status des US-Militärpersonals und der zivilen Beschäftigten des US-Verteidigungsministeriums auf dem Staatsgebiet des Niger aufzukündigen", verlas ein Regierungssprecher am Samstagabend eine Erklärung im staatlichen Fernsehen.

Venezuela: Maduro Präsidentschaftskandidat der Sozialisten

Caracas - In Venezuela hat die sozialistische Regierungspartei Staatschef Nicol�s Maduro wie erwartet als Präsidentschaftskandidat für die Wahl im Juli nominiert. Der 61-Jährige sei auf Tausenden Parteiversammlungen im ganzen Land zum Kandidaten der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV) gekürt worden, sagte der Vizeparteivorsitzende Diosdado Cabello beim PSUV-Kongress am Samstag in der Hauptstadt Caracas. Maduro regiert das südamerikanische Land seit 2013 autoritär.

Drei Tote bei Schüssen in USA - Danach Geiselnahme

Philadelphia - In den USA hat ein Mann nach Polizeiangaben drei Menschen erschossen und sich anschließend mit mehreren Geiseln in einem Haus verbarrikadiert. Die Schüsse fielen am Samstagvormittag an zwei unterschiedlichen Orten in Levittown bei Falls Township, einem Vorort von Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Samstag mitteilten. Demnach stammten die Opfer aus dem familiären Umfeld des Schützen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red