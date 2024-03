"EU-Ägypten-Deal" - Von der Leyen, Nehammer und Co. in Kairo

Kairo/Wien/Brüssel - Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), die Regierungschefin Italiens, Giorgia Meloni, sowie ihre Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis (Griechenland) und Alexander De Croo (Belgien) wollen am Sonntag in Kairo ein schon länger verhandeltes Migrationsabkommen zwischen der EU und Ägypten unter Dach und Fach bringen. In Kairo soll dabei mit Präsident Fattah Al-Sisi ein Deal beschlossen werden. Dieser ist der EU 7,4 Milliarden Euro wert.

Ukraine verstärkt Angriffe auf Russland während Wahl

Belgorod/Moskau - Die Angriffe russischer Paramilitärs aus der Ukraine auf die Grenzgebiete Belgorod und Kursk in Russland halten die Moskauer Führung während der Präsidentenwahl in Atem. Präsident Wladimir Putin werde ständig über die Angriffe informiert, sagte dessen Sprecher Dmitri Peskow am Samstag. In der Gebietshauptstadt Belgorod wurden zwei Menschen durch Raketenbeschuss getötet. Russland meldete am Sonntag den Abschuss von 35 ukrainischen Drohnen in acht Regionen, darunter Moskau.

Tursky will Dreierkoalition, "bin Favorit"

Innsbruck - Der Bürgermeisterkandidat des bürgerlichen Bündnisses "das Neue Innsbruck" bei der Gemeinderatswahl am 14. April, Ex-ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky, legt sich vier Wochen vor dem Urnengang fest: Er wolle - sollte er die Nase vorn haben - eine Dreierkoalition bilden, kündigte Tursky im APA-Interview an. Mit wem, diese Frage werde nach der Wahl beantwortet. Tursky sah sich als "Favorit". Außer ihm habe niemand eine Chance, gegen Grünen-Bürgermeister Georg Willi zu obsiegen.

Drei Tote bei Schüssen in USA - Tatverdächtiger festgenommen

Philadelphia - In den USA hat ein Mann drei Menschen erschossen und sich anschließend mit mehreren Geiseln in einem Haus verbarrikadiert. Eine Spezialeinheit der Polizei konnte die Geiseln befreien. Der 26-jährige Tatverdächtige, der mit einem Sturmgewehr bewaffnet war, wurde erst Stunden später gefasst. Seine Opfer in Falls Township, einem Vorort von Philadelphia (Pennsylvania), stammten aus dem familiären Umfeld.

Trump prophezeit "Blutbad" bei Wahlniederlage

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat vor Anhängern in Ohio radikale Prophezeiungen für den Fall seiner Wahlniederlage im November geäußert. "Wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, glaube ich nicht, dass es in diesem Land noch eine Wahl geben wird", sagte Trump am Samstag (Ortszeit). Und: "Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad für das ganze Land geben."

Erneuter Vulkanausbruch auf Island

Reykjavik - Erneuter Vulkanausbruch auf Island: Zum vierten Mal seit Dezember ist in derselben Region aus einer Erdspalte Lava ausgetreten. Nach ersten Auswertungen von Luftbildern wurde davon ausgegangen, dass es sich bei der Eruption um die bisher stärkste handelt. Die Eruptionen nahe dem Küstenort Grindav�k waren von der nur 40 Kilometer entfernten Hauptstadt Reykjavik aus zu sehen. Am frühen Sonntagmorgen hatte die Lava das im November evakuierte Grindav�k beinahe schon erreicht.

Russische Präsidentenwahl endet - möglicherweise mit Protest

Moskau - In Russland ist an diesem Sonntag der dritte und letzte Tag der von Manipulationsvorwürfen begleiteten Präsidentenwahl. Vom Kreml ist die Abstimmung so angelegt, dass sie großes Vertrauen in Wladimir Putin und Unterstützung für dessen Krieg gegen die Ukraine belegen soll. Putin (71) beherrscht die russische Politik seit fast 25 Jahren, die Wahl soll ihm eine fünfte Amtszeit bis 2030 sichern. Für Sonntagmittag haben oppositionelle Kräfte zu einer Protestaktion aufgerufen.

Zwei Frauen stürzten in Tirol von Brücke in Bachbett ab

Fieberbrunn - Zwei 53-jährige deutsche Frauen sind in der Nacht auf Sonntag in Fieberbrunn (Bez. Kitzbühel) offenbar von einer Brücke in ein Bachbett gestürzt. Nach einer entsprechenden Anzeige fanden die Einsatzkräfte die beiden schwer verletzten Frauen im Wasser, sie wurden von der Feuerwehr aus dem Bachbett geborgen. Eine der Frauen konnte befragt werden, sie gab an "gefeiert zu haben". Was sich genau zugetragen hat, ist aber noch unklar, informierte die Exekutive.

