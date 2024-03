"EU-Ägypten-Deal" - Von der Leyen, Nehammer und Co. in Kairo

Kairo/Wien/Brüssel - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Sonntag zu einem eintägigen Besuch in Kairo eingetroffen. In der ägyptischen Hauptstadt soll mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der Regierungschefin Italiens, Giorgia Meloni, sowie den Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis (Griechenland) und Alexander De Croo (EU-Vorsitzland Belgien) ein Migrationsabkommen zwischen der Europäischen Union und Ägypten abgeschlossen werden. Der Deal ist der EU 7,4 Milliarden Euro wert.

Präsidentenwahl in Russland endet mit Protestaktionen

Moskau - Das Team um den gestorbenen Kremlgegner Alexej Nawalny hat am letzten Tag der Präsidentenwahl in Russland von zahlreichen Protestteilnehmern gegen die Wiederwahl von Kremlchef Wladimir Putin berichtet. Nach Schließung der Wahllokale in Kaliningrad (früher Königsberg) an der Ostsee werden gegen 19.00 Uhr MEZ die Prognosen zum Ausgang der Abstimmung erwartet. Putin kann laut staatlichen Wahlforschern damit rechnen, dass er mehr als 80 Prozent der Stimmen zugesprochen bekommt.

Schweiz löste Versammlung mit Rechtsextremist Sellner auf

Aarau/Wien - Die Schweizer Polizei hat am Samstagnachmittag einen illegalen Auftritt des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner in Tegerfelden (Kanton Aargau) beendet und ihn danach weggewiesen. Wie die Kantonspolizei Aargau der APA mitteilte, befanden sich etwa 100 Personen bei der Veranstaltung der "Jungen Tat". Die Polizei schritt ein, weil die Veranstaltung nicht beendet wurde, obwohl die Vermieterin den Vertrag in Kenntnis des Veranstaltungsinhaltes aufgelöst hatte.

Trump prophezeit "Blutbad" bei Wahlniederlage

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat vor Anhängern in Ohio radikale Prophezeiungen für den Fall seiner Wahlniederlage im November geäußert. "Wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, glaube ich nicht, dass es in diesem Land noch eine Wahl geben wird", sagte Trump am Samstag (Ortszeit). Und: "Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad für das ganze Land geben."

Lavastrom in Island nähert sich Fernwärmeleitung

Reykjavik - Der Lavastrom nach der neuesten Eruption auf Island hat sich nach offiziellen Angaben verlangsamt. Allerdings sei eine Fernwärmeleitung gefährdet, sagte Einar Hjörleifsson vom isländischen Wetteramt am Sonntag dem Sender RUV. "Wenn die Aktivität nicht weiter abnimmt und der Lavastrom nicht aufhört, sollte er in den nächsten Stunden die Leitung erreichen." Eigens errichtete Deiche würden die Lava aufhalten und umleiten, so dass es bisher keine Gefahr für Menschen gebe.

Ukrainische und russische Angriffe während Präsidentenwahl

Belgorod/Moskau - Russland und die Ukraine haben einander in der Nacht auf Sonntag, dem letzten Tag der russischen Präsidentenwahl, mit schweren Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. Im Süden Russlands löste eine Drohnenattacke ein Feuer in einer Ölraffinerie aus. Im wes schweren Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. Im Süden Russlands löste eine Drohnenattacke ein Feuer in einer Ölraffinerie aus. Im westrussischen Gebiet wurde eine 16-Jährige durch einen Raketeneinschlag in einem Wohnhaus getötet. Auch die Ukraine meldete mehrere Einschläge auf eigenem Gebiet.

Nawalny-Gedenkstätte in Wien vor russischer Wahl zerstört

Wien - Kurz bevor Russen am Sonntag auch in Österreich die Möglichkeit haben, sich in ihrer Botschaft an den Präsidentschaftswahlen zu beteiligen, haben Unbekannte am frühen Samstagabend eine gegenüber der diplomatischen Vertretung Russlands in Wien befindliche Nawalny-Gedenkstätte zerstört. Ein russischer Aktivist erzählte der APA von etwa zehn Männern, die alles eingepackt und wegtransportiert hätten. Nawalny-Anhänger brachten am Sonntagvormittag zum Ort erneut Blumen und Plakate.

Mehrere Schwerverletzte bei Unfall in OÖ

Pinsdorf - Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Pinsdorf (Bezirk Gmunden) sind am Samstagabend sechs Menschen teils schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Auto mit hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht. Die Fahrerin eines nachkommenden Pkw konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf eines der Unfallfahrzeuge auf. Alle sechs Insassen der Autos mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

