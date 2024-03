"EU-Ägypten-Deal" - Von der Leyen, Nehammer und Co. in Kairo

Kairo/Wien/Brüssel - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Sonntag zu einem eintägigen Besuch in Kairo eingetroffen. In der ägyptischen Hauptstadt soll mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der Regierungschefin Italiens, Giorgia Meloni, sowie den Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis (Griechenland) und Alexander De Croo (EU-Vorsitzland Belgien) ein Migrationsabkommen zwischen der Europäischen Union und Ägypten abgeschlossen werden. Der Deal ist der EU 7,4 Milliarden Euro wert.

Präsidentenwahl in Russland endet mit Protestaktionen

Moskau - Bei der russischen Präsidentenwahl ist es am Wochenende im In- und Ausland zu Protesten gegen die Herrschaft von Amtsinhaber Wladimir Putin gekommen. Vor Wahllokalen bildeten sich Sonntagmittag in einzelnen Städten lange Warteschlangen. Anhänger des gestorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny hatten dazu aufgerufen, um 12.00 Uhr wählen zu gehen und damit ein unverfängliches Protestzeichen zu setzen. Das Bürgerrechtsportal OVD-Info zählte rund 50 Festnahmen.

Frau in Wien vergewaltigt - Polizei bittet um Hinweise

Wien - Eine 41-Jährige ist in der Nacht auf Freitag in der Viktorgasse in Wien-Wieden vergewaltigt worden. Die Frau befand sich gegen 3.00 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, als sie plötzlich ein Unbekannter in die Garageneinfahrt einer Wohnanlage drängte und sich an ihr verging. Durch Hilferufe wurden daraufhin Nachbarn auf die Frau aufmerksam. Der Täter sei dann geflüchtet, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA.

Schallenberg: "Mitnichten Beitrittsgelüste" zur NATO

Wien - Österreich hat keinen Wunsch, der NATO beizutreten. Eine verstärkte Kooperation im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden (PfP) bedeute, "mitnichten, dass wir irgendwie Beitrittsgelüste haben", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Sonntag in der ORF-Pressestunde angesprochen auf Informationen, wonach in der noch in Ausarbeitung befindlichen neuen Sicherheitsdoktrin Österreichs auch eine stärkere Kooperation mit der NATO verankert sein soll.

Messerattacke auf steirischer Raststation - Mann notoperiert

Deutschfeistritz - Ein Streit zwischen einem Lkw-Fahrer und seinen beiden Chefs ist in der Nacht auf Sonntag auf der Raststation Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) auf der A9 völlig eskaliert: Ein 56-jähriger wurde festgenommen, der den 62-jährigen Speditionsinhaber und den 34-jährigen Juniorchef mit einem Klappmesser attackiert haben dürfte. Der schwer verletzte Seniorchef (62) musste notoperiert werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Lavastrom in Island nähert sich Fernwärmeleitung

Reykjavik - Der Lavastrom nach der neuesten Eruption auf Island hat sich nach offiziellen Angaben verlangsamt. Allerdings sei eine Fernwärmeleitung gefährdet, sagte Einar Hjörleifsson vom isländischen Wetteramt am Sonntag dem Sender RUV. "Wenn die Aktivität nicht weiter abnimmt und der Lavastrom nicht aufhört, sollte er in den nächsten Stunden die Leitung erreichen." Eigens errichtete Deiche würden die Lava aufhalten und umleiten, so dass es bisher keine Gefahr für Menschen gebe.

Netanyahu hält an Plan für Rafah-Offensive fest

Tel Aviv - Ungeachtet internationaler Kritik will Israel seine Offensive im Gazastreifen fortsetzen. "Kein noch so großer internationaler Druck wird uns daran hindern, alle Kriegsziele zu erreichen", sagte Netanyahu am Sonntag in einer Kabinettssitzung. Israel wolle die Hamas zerstören, die Freilassung aller Geiseln erreichen und sicherstellen, "dass der Gazastreifen keine Bedrohung mehr für Israel darstellt". Um diese Ziele zu erreichen, "werden wir auch in Rafah operieren".

Schweiz löste Versammlung mit Rechtsextremist Sellner auf

Aarau/Wien - Die Schweizer Polizei hat am Samstagnachmittag einen illegalen Auftritt des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner in Tegerfelden (Kanton Aargau) beendet und ihn danach weggewiesen. Wie die Kantonspolizei Aargau der APA mitteilte, befanden sich etwa 100 Personen bei der Veranstaltung der "Jungen Tat". Die Polizei schritt ein, weil die Veranstaltung nicht beendet wurde, obwohl die Vermieterin den Vertrag in Kenntnis des Veranstaltungsinhaltes aufgelöst hatte.

