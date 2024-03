Putin kommt bei Präsidentschaftswahl auf 87,8 Prozent

Moskau - In Russland steht Präsident Wladimir Putin vor einer weiteren Amtszeit. Nachwahlbefragungen zufolge kann der Amtsinhaber mit 87,8 Prozent der Stimmen rechnen, wie es am Sonntagabend in Moskau nach Schließung der Wahllokale hieß. Das russische Staatsfernsehen erklärte den 71-Jährigen auf Grundlage von Wählernachbefragungen mehrerer kremlnaher Institute bereits zum Sieger.

"EU-Ägypten-Deal" soll Migrantenströme nach Europa eindämmen

Kairo/Wien/Brüssel - Die Europäische Union hat am Sonntag ein Finanzierungspaket in Höhe von 7,4 Mrd. Euro für Ägypten eine Verbesserung des Verhältnisses zu dem nordafrikanischen Land angekündigt. Damit sollen nicht zuletzt die Migrantenströme nach Europa eingedämmt werden. Das Abkommen für eine "strategischen Partnerschaft" wurde bei einem Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit mehreren Regierungschefs, darunter Karl Nehammer (ÖVP), in der ägyptischen Hauptstadt fixiert.

Salzburg und Sturm starten mit Siegen in Meistergruppe

Salzburg/Klagenfurt - Tabellenführer Red Bull Salzburg und Verfolger Sturm Graz sind mit klaren Siegen in die Meistergruppe gestartet. Die Steirer meldeten sich am Sonntag nach dem Europacup-Aus mit einem 4:0-Auswärtssieg gegen Austria Klagenfurt zurück, wenig später hatte Salzburg beim 5:1 gegen den TSV Hartberg auch dank langer Überzahl keine Probleme. In der Tabelle führt der Serienmeister weiter zwei Punkte vor Sturm, ehe es nach der Länderspielpause zum direkten Duell in Graz kommt.

Schallenberg: "Mitnichten Beitrittsgelüste" zur NATO

Wien - Österreich hat keinen Wunsch, der NATO beizutreten. Eine verstärkte Kooperation im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden (PfP) bedeute, "mitnichten, dass wir irgendwie Beitrittsgelüste haben", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Sonntag in der ORF-Pressestunde angesprochen auf Informationen, wonach in der noch in Ausarbeitung befindlichen neuen Sicherheitsdoktrin Österreichs auch eine stärkere Kooperation mit der NATO verankert sein soll.

Drohnenschwärme unterwegs - Luftalarm in der Ukraine

Belgorod/Moskau - In mehreren Regionen der Ukraine ist am frühen Sonntagabend Luftalarm ausgelöst worden. Grund waren mehrere Schwärme sogenannter Kamikaze-Drohnen, die das russische Militär gestartet hatte, wie die ukrainischen Medien unter Berufung auf die Luftaufklärung berichteten. Der Luftalarm galt für die Regionen Charkiw, Poltawa, Sumy sowie Dnipro im Osten des Landes. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Scholz redet Netanyahu bei Israel-Besuch ins Gewissen

Tel Aviv - Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu das militärische Vorgehen Israels im Gaza-Krieg angesichts der hohen Opferzahlen offen infrage gestellt. Er betonte bei einem gemeinsamen Pressetermin zwar, dass Israel das Recht habe, sich gegen den Terror der islamistischen Hamas zu verteidigen. Gleichzeitig legte er Netanyahu am Sonntag nahe, seine Strategie im Gazastreifen zu überdenken.

Schweiz löste Versammlung mit Rechtsextremist Sellner auf

Aarau/Wien - Die Schweizer Polizei hat am Samstagnachmittag einen illegalen Auftritt des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner in Tegerfelden (Kanton Aargau) beendet und ihn danach weggewiesen. Wie die Kantonspolizei Aargau der APA mitteilte, befanden sich etwa 100 Personen bei der Veranstaltung der "Jungen Tat". Die Polizei schritt ein, weil die Veranstaltung nicht beendet wurde, obwohl die Vermieterin den Vertrag in Kenntnis des Veranstaltungsinhaltes aufgelöst hatte.

Paragleiterin prallte in Tirol gegen Seilbahn-Gondel - tot

Hopfgarten - Eine 65-jährige Gleitschirmpilotin ist am Sonntag im Gemeindegebiet von Hopfgarten im Brixental (Bez. Kitzbühel) gegen die Gondel einer Seilbahn geprallt, abgestürzt und noch an der Unfallstelle verstorben. Über längere Zeit durchgeführte Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Einen entsprechenden Bericht von ORF Radio Tirol hat die Polizei auf APA-Anfrage bestätigt. Durch die Erschütterung beim Aufprall haben sich mehrere Personen in der Gondel leicht verletzt.

