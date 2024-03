Putin gewinnt Präsidentschaftswahl mit 88 Prozent

Moskau - Nach einer von Manipulationsvorwürfen begleiteten Präsidentenwahl hat Russlands Wahlkommission Kremlchef Wladimir Putin ein Rekordergebnis von vorläufig knapp 88 Prozent der Stimmen zugesprochen. Das teilte die Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Sonntagabend nach Auszählung von fast einem Viertel der Stimmzettel mit. Damit legte der 71-jährige Putin um mehr als zehn Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl von 2018 zu. Putin selbst dankte seinen Landsleuten in einer ersten Reaktion.

"EU-Ägypten-Deal" soll Migrantenströme nach Europa eindämmen

Kairo/Wien/Brüssel - Die Europäische Union hat am Sonntag ein Finanzierungspaket in Höhe von 7,4 Mrd. Euro für Ägypten eine Verbesserung des Verhältnisses zu dem nordafrikanischen Land angekündigt. Damit sollen nicht zuletzt die Migrantenströme nach Europa eingedämmt werden. Das Abkommen für eine "strategischen Partnerschaft" wurde bei einem Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit mehreren Regierungschefs, darunter Karl Nehammer (ÖVP), in der ägyptischen Hauptstadt fixiert.

Entscheidende Gläubigersitzung für die Signa-Gruppe

Wien - Lostag für die von Rene Benko gegründete Signa-Gruppe: Am Montagnachmittag stimmen die Gläubiger der Immobiliengesellschaften Signa Prime und Signa Development am Handelsgericht Wien über die vorgelegten Sanierungspläne ab. Werden diese abgelehnt, dann ist anstatt dem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung ein Konkursverfahren vorgesehen. In beiden Szenarien wird von den Unternehmen langfristig nicht viel übrigbleiben, alle Immobilien und Projekte sollen verkauft werden.

Scholz redet Netanyahu bei Israel-Besuch ins Gewissen

Tel Aviv - Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu das militärische Vorgehen Israels im Gaza-Krieg angesichts der hohen Opferzahlen offen infrage gestellt. Er betonte bei einem gemeinsamen Pressetermin zwar, dass Israel das Recht habe, sich gegen den Terror der islamistischen Hamas zu verteidigen. Gleichzeitig legte er Netanyahu am Sonntag nahe, seine Strategie im Gazastreifen zu überdenken.

Drohnenschwärme unterwegs - Luftalarm in der Ukraine

Belgorod/Moskau - In mehreren Regionen der Ukraine ist am frühen Sonntagabend Luftalarm ausgelöst worden. Grund waren mehrere Schwärme sogenannter Kamikaze-Drohnen, die das russische Militär gestartet hatte, wie die ukrainischen Medien unter Berufung auf die Luftaufklärung berichteten. Der Luftalarm galt für die Regionen Charkiw, Poltawa, Sumy sowie Dnipro im Osten des Landes. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Paragleiterin prallte in Tirol gegen Seilbahn-Gondel - tot

Hopfgarten - Eine 65-jährige Gleitschirmpilotin ist am Sonntag im Gemeindegebiet von Hopfgarten im Brixental (Bez. Kitzbühel) gegen die Gondel einer Seilbahn geprallt, abgestürzt und noch an der Unfallstelle verstorben. Über längere Zeit durchgeführte Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Einen entsprechenden Bericht von ORF Radio Tirol hat die Polizei auf APA-Anfrage bestätigt. Durch die Erschütterung beim Aufprall haben sich mehrere Personen in der Gondel leicht verletzt.

