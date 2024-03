Israel: Hamas-Führer in Spital im Gazastreifen getötet

Gaza - Das israelische Militär hat die Tötung eines ranghohen Hamas-Funktionärs bei einer Militäraktion im Al-Shifa-Krankenhaus verkündet. Es handle sich dabei um Faik al-Mabhuh, Leiter einer Abteilung für innere Sicherheit der Hamas, die auch für operative Einsätze zuständig sei, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Militärs und des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet am Montag. Bei der Aktion sind Hamas-Angaben auch Zivilisten ums Leben gekommen.

Experten: Unmittelbar bevorstehende Hungersnot in Gaza

Rom - Angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen warnen international anerkannte Experten, dass in Teilen Gazas eine Hungersnot unmittelbar bevorsteht. Im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens werde diese voraussichtlich zwischen Mitte März und Mai eintreten, hieß es am Montag in dem neuen Bericht der sogenannten IPC-Initiative für die Analyse von Nahrungskrisen. In den vergangenen Monaten habe man eine zunehmende Verschlechterung der Ernährungssituation festgestellt.

Signa-Prime - Gläubiger stimmen über Sanierungsplan ab

Wien - Für die Zukunft der von Ren� Benko gegründeten Signa-Gruppe ist heute ein entscheidender Tag - derzeit stimmen die Gläubiger der Immobiliengesellschaft Signa Prime am Handelsgericht Wien über den vorgelegten Sanierungsplan ab. Der Plan braucht sowohl eine Mehrheit der Gläubiger, als auch eine Mehrheit nach der Höhe der Forderungen. Vor Beginn der Sanierungsplantagsatzung bildete sich eine lange Schlange von Gläubigervertretern vor dem Sitzungssaal.

Inflation im Februar auf 4,3 Prozent gesunken

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich weiter verlangsamt. Im Februar betrug die Inflationsrate 4,3 Prozent, das ist der niedrigste Wert seit Dezember 2021. "Der Rückgang von 4,6 Prozent im Jänner auf 4,3 Prozent im Februar ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Preisdruck bei Lebensmitteln deutlich nachgelassen hat, auch die Preise in Restaurants sind nicht mehr ganz so stark gestiegen wie zuletzt", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag.

Europäischer Gaspreis weiter gestiegen

Amsterdam - Der Preis für Erdgas ist nach der Kürzung von Flüssiggaslieferungen und Angriffen auf Anlagen der russischen Energieinfrastruktur weiter gestiegen. Der Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat legte am Montag an der Börse in Amsterdam auf 29,11 Euro je Megawattstunde (MWh) zu. Dies sind etwa sieben Prozent mehr als am Freitag. Es ist der stärkste Preissprung seit Jänner. Vom Höchststand 2022 mit über 300 Euro pro MWh sind die derzeitigen Preise aber weit entfernt.

FPÖ präsentierte alle EU-Kandidatinnen und -Kandidaten

Wien/Altlengbach - Die FPÖ hat ihre Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die EU-Wahl präsentiert. Listenführer Harald Vilimsky steht bereits seit längerem fest, ebenso die Kandidatur von Petra Steger auf dem zweiten Platz und jene der zwei weiteren bisherigen Mandatare in der blauen Fraktion. Insgesamt 42 Personen befinden sich auf der am Montag vom Parteivorstand fixierten FPÖ-Liste, Vilimsky hält bis zu sieben Mandate möglich, wie er am Montag in einer Pressekonferenz sagte.

Sieben Jahre Haft in Korneuburger Prozess um Kokainschmuggel

Korneuburg - Sieben Jahre Haft hat am Montag am Landesgericht Korneuburg eine 50-Jährige erhalten, die den Schmuggel von mindestens 50 Kilo Kokain aus den Niederlanden und Belgien nach Österreich organisiert haben soll. Die Frau bekannte sich nicht schuldig. Belastet wurde sie von einem wegen Drogenhandels verurteilten Slowaken, der in dem Schöffenprozess die Aussage verweigerte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Breitenecker gibt ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführung ab

Wien - Markus Breitenecker beendet mit 1. April seine Tätigkeit als ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer. Der 55-Jährige wechselt nach Deutschland zum Mutterkonzern ProSiebenSat.1Media SE, wo er sich im Konzernvorstand als Chief Operating Officer (COO) des Entertainmentbereichs annimmt, hieß es am Montag in einer Aussendung. In Österreich übernimmt ein CEO-Duo Breiteneckers Position: Thomas Gruber und Bernhard Albrecht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red