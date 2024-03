Signa-Prime-Gläubiger nehmen Sanierungsplan an

Wien - Die Gläubiger der Signa-Kerngesellschaft Prime haben dem Treuhand-Sanierungsplan am Montag zugestimmt, wie der Sanierungsverwalter Norbert Abel bekanntgab. Damit übernimmt ein Treuhänder bei der Signa Prime - er soll alle Vermögenswerte samt prestigeträchtiger Luxusimmobilien über maximal fünf Jahre verkaufen. Ein Konkurs ist damit vorerst abgewendet.

Israel: Hamas-Führer in Spital im Gazastreifen getötet

Gaza - Das israelische Militär hat die Tötung eines ranghohen Hamas-Funktionärs bei einer Militäraktion im Al-Shifa-Krankenhaus verkündet. Es handle sich dabei um Faik al-Mabhuh, Leiter einer Abteilung für innere Sicherheit der Hamas, die auch für operative Einsätze zuständig sei, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Militärs und des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet am Montag. Bei der Aktion sind Hamas-Angaben auch Zivilisten ums Leben gekommen.

Experten: Unmittelbar bevorstehende Hungersnot in Gaza

Rom - Angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen warnen international anerkannte Experten, dass in Teilen Gazas eine Hungersnot unmittelbar bevorsteht. Im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens werde diese voraussichtlich zwischen Mitte März und Mai eintreten, hieß es am Montag in dem neuen Bericht der sogenannten IPC-Initiative für die Analyse von Nahrungskrisen. In den vergangenen Monaten habe man eine zunehmende Verschlechterung der Ernährungssituation festgestellt.

Maßnahmenpaket soll Antisemitismus im Netz eindämmen

Wien - Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat am Montag gemeinsam mit dem Präsidenten der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreich (IRG) Oskar Deutsch ein Maßnahmenpaket gegen Antisemitismus im Internet vorgestellt. Vorgesehen ist u.a. eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit Anbietern von Online-Plattformen und -Suchmaschinen. Es gehe darum, die "digitale Welt sicherer zu machen", sagte die Ministerin. Deutsch betonte, die "Hassorgie" müsse gestoppt werden.

Van der Bellen übergab Sub-auspiciis-Ehrenringe in Hofburg

Wien - Präsident Alexander Van der Bellen hat am Montag erstmals in der Hofburg bei einer Sammel-Zeremonie die Ehrenringe an herausragende Uni-Absolventinnen und -Absolventen übergeben. Bisher war es üblich, dass die der Präsident für Sub-Auspiciis-Promotionen an die jeweilige Uni kommt. Seit diesem Jahr findet stattdessen einmal im Jahr eine gemeinsame Zeremonie für alle Ausgezeichneten in der Hofburg statt. Bei der Premiere wurden 13 Doctores in der Geheimen Ratsstube geehrt.

Kroatischer Präsident darf bei Parlamentswahl nicht antreten

Zagreb - Das kroatische Verfassungsgericht hat Staatspräsident Zoran Milanović eine Kandidatur bei der Parlamentswahl im April untersagt. Der Staatspräsident könne sich während der Ausübung seines Amtes nicht an politischen Aktivitäten einer politischen Partei beteiligen, teilte der Präsident des Verfassungsgerichts, Miroslav Šeparović, am Montag laut kroatischen Medienberichten mit. Nur bei einem sofortigen Rücktritt sei eine Kandidatur möglich. Milanović lehnte dies aber bisher ab.

Hitzewelle in Brasilien mit gefühlter Temperatur von 62 Grad

Rio de Janeiro - Eine seit Wochen anhaltende Hitzewelle in Brasilien hat Rio de Janeiro Rekordtemperaturen beschert. In der Metropole lag die gefühlte Temperatur nach Angaben des Wetterdienstes am Sonntag (Ortszeit) teilweise bei über 62 Grad Celsius. Die Stadtverwaltung appellierte ihrerseits an die rund sechs Millionen Einwohner: "Vermeiden Sie jeden längeren Aufenthalt in der Sonne. Trinken Sie reichlich Wasser."

Polizist bei Razzia in Belgien erschossen - Auch Schütze tot

Charleroi - Bei einer Hausdurchsuchung nahe der belgischen Stadt Charleroi ist ein Polizist getötet worden. Der Beamte einer Spezialeinheit sei am Montag bei dem Einsatz von Schüssen getroffen worden und gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Charleroi. Auch der Mann, der sich bei der Durchsuchung in dem Haus verschanzt hatte, starb den Angaben zufolge infolge der Schießerei.

