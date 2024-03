Treuhänder übernehmen Abverkauf der Signa-Immobilien

Wien - Die Gläubiger der Signa Prime und der Signa Development haben mehrheitlich den Treuhand-Sanierungsplänen am Montag zugestimmt, wie Sanierungsverwalter Norbert Abel für die Signa Prime und Andrea Fruhstorfer für die Signa Development bekanntgaben. Damit übernehmen sie als Treuhänder alle Vermögenswerte und verkaufen sie in einem Zeitraum von zwei bis maximal fünf Jahren. Damit sind Konkurse vorerst abgewendet.

Weiteres Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein

Ramstein - Zahlreiche Verteidigungsminister und ranghohe Militärs beraten am Dienstag auf dem im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz gelegenen US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein erneut über die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Zu der Konferenz auf der größten Air Base außerhalb der Vereinigten Staaten hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eingeladen. Zu ihr gehören etwa auch Deutschland und Großbritannien.

Vier Tote bei Angriffen auf russischer Grenzregion Belgorod

Belgorod - Durch Beschuss aus der Ukraine sind in der russischen Grenzregion Belgorod nach Behördenangaben am Montag vier Menschen getötet worden, schrieb Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf seinem Telegramkanal. Es handle sich um ein Ehepaar, eine Großmutter und einen 17-jährigen Burschen. Ihr Haus sei bei Angriffen auf das Dorf Nikolskoje etwa 20 Kilometer von der Grenze direkt von einer Granate getroffen worden. Ein Mädchen habe überlebt und liege auf der Intensivstation.

Banden in Haiti griffen reiche Viertel an: 14 Tote

Port-au-Prince - In einem wohlhabenden Vorort von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind am Montag 14 Leichen gefunden worden. Anrainer gaben an, dass die Nachbarschaften Laboule und Thomassin im Vortort Petion-Ville seit dem Morgengrauen von bewaffneten Kriminellen angegriffen worden seien. Augenzeugen berichteten, dass Bandenmitglieder eine Bank, eine Tankstelle und Häuser in dem Gebiet angegriffen hätten.

Nummer drei der Hamas von Israels Armee getötet

Washington - Die Nummer drei in der Führung der palästinensischen Terrororganisation Hamas, Marwan Issa, ist nach Angaben der US-Regierung bei einem israelischen Militäreinsatz getötet worden. Issa sei bereits in der vergangenen Woche getötet worden, sagte am Montag in Washington der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan.

Experten: Unmittelbar bevorstehende Hungersnot in Gaza

Rom - Angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen warnen international anerkannte Experten, dass in Teilen Gazas eine Hungersnot unmittelbar bevorsteht. Im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens werde diese voraussichtlich zwischen Mitte März und Mai eintreten, hieß es am Montag in dem neuen Bericht der sogenannten IPC-Initiative für die Analyse von Nahrungskrisen. In den vergangenen Monaten habe man eine zunehmende Verschlechterung der Ernährungssituation festgestellt.

Kroatischer Präsident darf bei Parlamentswahl nicht antreten

Zagreb - Das kroatische Verfassungsgericht hat Staatspräsident Zoran Milanović eine Kandidatur bei der Parlamentswahl im April untersagt. Der Staatspräsident könne sich während der Ausübung seines Amtes nicht an politischen Aktivitäten einer politischen Partei beteiligen, teilte der Präsident des Verfassungsgerichts, Miroslav Šeparović, am Montag laut kroatischen Medienberichten mit. Nur bei einem sofortigen Rücktritt sei eine Kandidatur möglich. Milanović lehnte dies aber bisher ab.

Van der Bellen übergab Sub-auspiciis-Ehrenringe in Hofburg

Wien - Präsident Alexander Van der Bellen hat am Montag erstmals in der Hofburg bei einer Sammel-Zeremonie die Ehrenringe an herausragende Uni-Absolventinnen und -Absolventen übergeben. Bisher war es üblich, dass die der Präsident für Sub-Auspiciis-Promotionen an die jeweilige Uni kommt. Seit diesem Jahr findet stattdessen einmal im Jahr eine gemeinsame Zeremonie für alle Ausgezeichneten in der Hofburg statt. Bei der Premiere wurden 13 Doctores in der Geheimen Ratsstube geehrt.

