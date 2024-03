Israel: Mehr als 40 Hamas-Kämpfer in Shifa-Klinik getötet

Gaza - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei dem Einsatz im Shifa-Krankenhaus in Gaza mehr als 40 Kämpfer der islamistischen Terrororganisation Hamas getötet und mehr als 200 Terrorverdächtige festgenommen. Diese Zahlen gab der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, Montagabend bekannt. Mehr als 20 Terroristen seien bei dem nächtlichen Einsatz im Krankenhausbereich getötet worden, darunter Faiq al-Mabhouh, Leiter einer Abteilung für innere Sicherheit der Hamas.

Eltern nach Krebstod der Tochter in Klagenfurt vor Gericht

Klagenfurt - Am Landesgericht Klagenfurt hat am Dienstag ein Prozess gegen die Eltern eines 14-jährigen Mädchens begonnen, das vor einem Jahr an Krebs gestorben ist. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen vor. Die Eltern hätten der Tochter verschwiegen, dass sie an Krebs leide und sie viel zu spät ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf starb. Die Eltern bekannten sich nicht schuldig.

Weitere Aufarbeitung rund ums große Austro-Baukartell

Wien/Eisenstadt - Am Landesgericht in Eisenstadt wird heute, Dienstag, das sogenannte Baukartell verhandelt, bei dem vom Kartellgericht schon Strafen in vielfacher Millionenhöhe gegen viele namhafte Baufirmen verhängt worden sind. Preise wurden durch Absprachen vor Auftragsvergaben künstlich hochgetrieben - der Wettbewerb unterlaufen. Ermittlungen starteten 2016. In Kärnten wurde bei der Firma Kostmann - eine der späteren Kronzeugenfirmen - ein Ordner gefunden, der die Sache auffliegen ließ.

Trump kann in Fall von Finanzbetrug Kaution nicht aufbringen

New York/Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump ist laut seinen Anwälten nicht in der Lage, eine Kaution in Höhe der ihm auferlegten Geldstrafe von rund 464 Millionen Dollar (427 Mio. Euro) wegen Finanzbetrugs zu hinterlegen. Dies geht aus einem am Montag in New York veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Der voraussichtliche erneute Präsidentschaftskandidat der Republikaner sieht sich daher nun dem Risiko ausgesetzt, dass die New Yorker Justiz Teile seines Immobilienbesitzes beschlagnahmt.

Weitere Messerattacke am Reumannplatz in Wien-Favoriten

Wien - Weitere Bluttat in Wien-Favoriten: Nur wenige Stunden, nachdem Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Ort des Geschehens an einer Schwerpunktaktion der Polizei teilgenommen und die neugegründete Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) vorgestellt hatte, ist ein Mann am Reumannplatz niedergestochen und schwer verletzt worden. Polizeisprecherin Julia Schick und Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung, bestätigten entsprechende Medienberichte.

Weniger Abholzung im brasilianischen Amazonas

Rio de Janeiro - Die Abholzung im brasilianischen Amazonas-Regenwald ist einem Bericht zufolge in den ersten beiden Monaten des Jahres auf dem niedrigsten Stand seit 2018 in diesem Zeitraum gewesen. Im Jänner und Februar seien 196 Quadratkilometer des Amazonas abgeholzt worden und damit 63 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum im Vorjahr, teilte die Umweltschutzgruppe Imazon am Montag mit.

Grossnigg will in drei Wochen als Signa-Vorstand aufhören

Wien - Der seit vergangenem Dezember amtierende Vorstand der Signa Prime und der Signa Development Erhard Grossnigg (77) will sich nach den kommenden Hauptversammlungen der beiden Immobiliengesellschaften am 10. April aus dem Management der insolventen Immobiliengesellschaften zurückziehen. Den baldigen Rückzug begründete der Sanierungsexperte mit einem Hinweis auf sein Alter.

Villacher Taxifahrer versorgt Süchtige mit Drogen

Villach - Ein 55-jähriger Villacher soll seit mehreren Monaten als Taxifahrer Süchtige mit Drogen versorgt haben. Nach mehrmonatigen Ermittlungen wurde der 55-Jährige schließlich auf frischer Tat dabei erwischt, wie er in seinem Taxi Kokain und Cannabiskraut an zwei Abnehmer verkaufte. Die Kunden wurden angezeigt, der Taxifahrer in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei am Dienstag mit.

