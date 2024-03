USA fordern Feuerpause in Gaza und hoffen auf Geisel-Deal

Kairo/Jeddah - Die USA haben dem UNO-Sicherheitsrat nach Angaben von Außenminister Antony Blinken einen Resolutionsentwurf vorgelegt, in dem eine "sofortige Feuerpause" im Gazastreifen gefordert wird. Gleichzeitig gab sich Blinken zuversichtlich bezüglich eines Deals zur Freilassung der israelischen Geiseln. Der US-Außenamtschef traf am Donnerstag in Ägypten ein. Für den Nachmittag ist eine Begegnung mit Vermittlern arabischer Länder sowie der palästinensischen Autonomiebehörde geplant.

EU-Gipfel berät zu Bosnien-Verhandlungen, Ukraine und Nahost

Brüssel - Der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel wird sich mit der Reaktion der EU auf die Lage in der Ukraine und in Nahost befassen. Großes Thema wird die mögliche Nutzung eingefrorener russischer Vermögensgüter zur militärischen Unterstützung der Ukraine sein. Für Österreich zentral ist die Frage, ob die Staats- und Regierungsspitzen grünes Licht für EU-Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina geben. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertritt Österreich.

Österreichs Wähler attestieren Kickl EU-Austrittspläne

Brüssel/Wien - Eine Mehrheit der Österreicher attestiert FPÖ-Chef Herbert Kickl einen Wunsch nach dem Austritt Österreichs aus der EU. Dies zeigt eine Umfrage des European Council on Foreign Relations (ECFR) in insgesamt zwölf EU-Staaten, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach sehen 56 Prozent der FPÖ-Wähler und 59 Prozent der Wähler anderer Parteien "Öxit"-Pläne bei Kickl. Damit zählt er zu den rechtspopulistischen Parteiführern mit der größten Austrittswunsch-Wahrnehmung.

Pandemie-Abkommen der WHO-Länder wird gefordert

Genf - Mehr als 50 frühere Staats- und Regierungschefs haben die mehr als 190 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eindringlich aufgerufen, sich auf ein internationales Abkommen zur Pandemie-Prävention zu einigen. Ein Pandemie-Abkommen sei "wesentlich, um unsere gemeinsame Zukunft zu sichern", erklärten frühere politische Entscheidungsträger wie der britische Ex-Premierminister Gordon Brown und die neuseeländische Ex-Premierministerin Helen Clark.

Karner zog Bilanz über "Jahr der Abschiebungen"

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Donnerstag Bilanz über ein aus seiner Sicht "Jahr der Abschiebungen" gelegt. Insgesamt 12.900 Personen mussten im vergangenen Jahr das Land verlassen, 46 Prozent davon zwangsweise. An der Spitze befanden sich aber nicht Flüchtlinge, sondern vor allem Bürger und Bürgerinnen aus der Slowakei, Ungarn und Rumänien. Karner sprach in einer Pressekonferenz dennoch von einer glaubwürdigen, gerechten und strengen Asylpolitik.

Signa - 10 bis 20 Prozent der Gläubiger sind Österreicher

Wien - Nachdem sich gestern die Hoffnung auf einen 100 Mio. Euro-Kredit des deutschen Milliardärs Klaus-Michael Kühne für die insolvente Signa des Tirolers Rene Benko zerschlagen hatte, präsentierte heute das "Ö1-Morgenjournal" die Anmeldungsverzeichnisse zu den Gläubiger-Ansprüchen. Laut KSV1870 würden 10 bis 20 Prozent der mehr als 15 Mrd. Euro, die als Forderungen angemeldet wurden, auf Österreich entfallen. Den Löwenanteil von gut 430 Mio. Euro müsste die RBI stemmen, so "Ö1".

Bandengewalt in Haiti eskaliert

Port-au-Prince - In Haiti eskaliert die Bandenkriminalität. Im Viertel Petion-Ville im Süden der Hauptstadt Port-au-Prince kamen bei Zusammenstößen mit der Polizei mutmaßliche Bandenmitglieder ums Leben. Ein Reuters-Reporter sah, wie zwei von ihnen, darunter ein unter dem Namen Makandal bekannter Anführer, getötet und in Brand gesetzt wurden. Aufnahmen, die Reuters zuvor gesehen hatte, zeigten, wie die Leichen auf die Straße geschleift wurden und dort lagen.

KTM baut weitere Jobs ab

Mattighofen/Wels - Der Stellenabbau beim oberösterreichischen Motorradhersteller KTM in Mattighofen fällt größer aus als ursprünglich erwartet. Zur angekündigten Streichung von 300 Posten in der Fertigung komme die Reduktion um 120 Jobs in der 850 Angestellte zählenden KTM Forschungs- und Entwicklungs GmbH, so ein Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN, Donnerstag-Ausgabe), den Pierer-Mobility-Finanzvorstand Viktor Sigl im Gespräch mit der APA bestätigte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red