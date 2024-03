Mehr als 60 Tote bei Anschlag in Moskau

Moskau - Bei dem Terroranschlag auf eine Veranstaltungshalle am Stadtrand von Moskau sind mehr als 60 Menschen getötet worden. Das meldete die russische Nachrichtenagentur Tass am frühen Samstagmorgen unter Berufung auf das Staatliche Ermittlungskomitee Russlands. Spezialeinheiten der russischen Nationalgarde waren an der Crocus City Hall in der Stadt Krasnogorsk im Moskauer Gebiet auf der Suche nach den Tätern. Zu dem Anschlag hat sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannt.

AUA-Konflikt schwelt weiter - Streik droht an Feiertagen

Wien/Schwechat - Nachdem es am Freitagabend im AUA-KV-Streit seitens der Firma kein von den Arbeitnehmervertretern gefordertes "neues, ernst zu nehmendes Angebot" gegeben hat, sind die Zeichen weiter Richtung Streik gerückt. Ganz sicher war ein solcher aber doch weiter nicht. Wenn, dann kommt es "zu den Osterfeiertagen", aber nicht sofort dazu, so die Arbeitnehmervertreter. Genaueres beraten sie am Samstag. Die AUA verwies erneut auf ihr vorhandenes Offert, das aus Unternehmenssicht gut ist.

Krebsdiagnose bei Prinzessin Kate - Chemotherapie

London - Das Vereinigte Königreich erlebt den nächsten royalen Gesundheitsschock. Nach wochenlangen Spekulationen und Gerüchten gab Prinzessin Kate in einer beispiellosen Videobotschaft am Freitag bekannt, dass sie eine Krebsdiagnose erhalten habe und vorsorglich mit Chemotherapie behandelt werde. Die wohl bekannteste englische Patientin wird erst dann wieder Termine wahrnehmen, wenn ihre Ärzte grünes Licht geben.

UNO-Sicherheitsrat stimmt erneut über Gaza-Waffenruhe ab

New York - Der UNO-Sicherheitsrat will sich am Samstag erneut mit der Lage im Nahen Osten befassen. Bei der Sitzung (ab 10.00 Uhr Ortszeit/15.00 Uhr MEZ) soll das mächtigste UN-Gremium auch erneut über eine Resolution abstimmen, wie es am Freitag in New York aus Diplomatenkreisen hieß. Der Entwurf der Beschlussvorlage fordert eine "von allen Seiten respektierte sofortige Waffenruhe für den Monat Ramadan".

WKStA ermittelt in Causa Signa wegen schweren Betrugs

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat in der Causa Signa strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Konkret wird gegen Geschäftsführer einer Signa-Projektgesellschaft wegen schweren Betrugs im Zusammenhang mit einer Kapitalbeschaffungsmaßnahme ermittelt, gab die WKStA am Freitag bekannt. Investments von Kapitalgebern sollen nicht in die versprochenen Projekte geflossen sein. Die Schadenshöhe werde noch ermittelt.

"Earth Hour" mit 18. Aufruf zum "Licht aus"

Wien - Am Samstag findet die 18. "Earth Hour" statt. Im Zuge der weltweiten Aktion des WWF (World Wide Fund for Nature) sollen wieder rund um den Globus für eine Stunde (20.30 bis 21.30 Uhr) die Lichter im Zeichen des Klima- und Umweltschutzes ausgehen. Mit dabei sollen wieder bekannte Wahrzeichen vom Opernhaus in Sydney bis zum Wiener Rathaus sein - aber auch Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden werden aufgerufen, sich für 60 Minuten zu engagieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red