Obdachloser nach Brandanschlag in Graz in Lebensgefahr

Graz - Ein obdachloser Mann ist am Samstag gegen 0.40 Uhr in Graz Opfer eines Brandanschlags geworden und schwebt in Lebensgefahr. Ein noch flüchtiger Täter dürfte den Obdachlosen laut Polizei mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet haben. Der 52-jährige Ungar dürfte in einem Geschäftseingang genächtigt haben. Zeugen beobachteten, wie ein Mann mit einem Kanister von dem Geschäft wegging, dann dass dort ein Brand ausgebrochen war und ein Mensch in Flammen stand.

US-Senat verabschiedet Budgetpaket - Kein Shutdown

Washington - Der US-Senat hat im letzten Moment ein Budgetpaket in Billionenhöhe verabschiedet. Die Abstimmung begann am späten Freitagabend (Ortszeit) kurz vor Ablaufen der Frist eine Minute nach Mitternacht und endete am frühen Samstagmorgen. Bis zuletzt war unklar gewesen, ob es zu einem teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte - einem sogenannten Shutdown - kommen würde.

Slowakei wählt neues Staatsoberhaupt

Bratislava - In der Slowakei hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl begonnen. Seit 1999 wird das Staatsoberhaupt in einer Direktwahl von den Bürgern selbst bestimmt. Die rund 4,3 Millionen Wähler entscheiden am heutigen Samstag aber nicht nur über ihren neuen Staatschef für die nächste fünfjährige Amtszeit, sie werden damit indirekt auch die künftige außenpolitische Ausrichtung des EU- und NATO-Landes beeinflussen.

Israel und USA uneins wegen Gaza-Krieg

New York - Während die Unstimmigkeiten zwischen Israel und den USA über die Vorgehensweise im Gaza-Krieg immer offener zutage treten, hat sich eine israelische Delegation erneut auf den Weg nach Doha gemacht, um über eine befristete Waffenruhe und eine Geiselfreilassung zu verhandeln. Der UNO-Sicherheitsrat will sich Insidern zufolge am Montag erneut mit der Lage in Gaza befassen und auch über eine neue Resolution abstimmen.

Nach Drohnenangriff Brand in russischer Raffinerie

Moskau - Nach einem ukrainischen Drohnenangriff ist in der russischen Region Samara an der Wolga nach Behördenangaben erneut eine Ölraffinerie in Brand geraten. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS Samstag früh unter Berufung auf Gouverneur Dmitri Asarow. Das russische Verteidigungsministerium berichtete auf Telegram, es seien insgesamt zwölf Drohnen über den Regionen Brjansk (fünf), Belgorod (fünf), Woronesch (eine) und Saratow (eine) vernichtet worden.

Umstrittenes Sicherheitsgesetz in Hongkong in Kraft

Hongkong - Hongkongs umstrittenes Sicherheitsgesetz ist in der Nacht auf Samstag in Kraft getreten. Zuvor hatte das Gesetz massive internationale Kritik sowie Besorgnis über die erodierenden Freiheiten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion ausgelöst. Am Dienstag hatte Hongkongs Legislativrat einen entsprechenden Gesetzentwurf einstimmig verabschiedet.

"Earth Hour" mit 18. Aufruf zum "Licht aus"

Wien - Am Samstag findet die 18. "Earth Hour" statt. Im Zuge der weltweiten Aktion des WWF (World Wide Fund for Nature) sollen wieder rund um den Globus für eine Stunde (20.30 bis 21.30 Uhr) die Lichter im Zeichen des Klima- und Umweltschutzes ausgehen. Mit dabei sollen wieder bekannte Wahrzeichen vom Opernhaus in Sydney bis zum Wiener Rathaus sein - aber auch Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden werden aufgerufen, sich für 60 Minuten zu engagieren.

Demo gegen Rechtsextremismus in Wien

Wien - Mehrere Organisationen wollen am Samstag bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus auftreten. Das Motto der Veranstaltung auf dem Wiener Ballhausplatz lautet "Demokratie verteidigen!", dazu eingeladen hat die Plattform für eine menschliche Asylpolitik, der unter anderem Volkshilfe, die Anti-Rassismus-Initiative ZARA und SOS Mitmensch angehören. Politische Unterstützung kommt von der SPÖ, den Grünen und den NEOS.

