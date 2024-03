Mindestens 115 Tote nach Anschlag bei Moskau - 11 Festnahmen

Moskau - Nach dem Anschlag bei Moskau auf eine Konzerthalle sind elf Verdächtige festgenommen worden. Mindestens vier von ihnen sollen direkt an dem Angriff auf das Veranstaltungszentrum beteiligt gewesen sein, wie FSB-Chef Alexander Bortnikow nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass am Samstag sagte. Die Zahl der Toten bei dem Anschlag stieg unterdessen auf mindestens 115, darunter sind mindestens 3 Kinder.

Polizei schützt Ostermärkte wegen Terrorgefahr

Wien - Wegen der anhaltend hohen Terrorgefahr wird die Polizei in den kommenden Tagen die Osterfeierlichkeiten und Ostermärkte verstärkt im Auge haben. So werden vermehrt uniformierte Beamte und Polizisten in zivil Ostermessen und Ostermärkte überwachen, auch Sonderkräfte wie Bereitschaftseinheit und Drohnen werden eingebunden, teilte das Büro von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Samstag mit. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung lägen allerdings nicht vor.

Obdachloser nach Brandanschlag in Graz in Lebensgefahr

Graz - Ein 52 Jahre alter Ungar ist am Samstag gegen 0.40 Uhr am Grazer Lendplatz Opfer eines Brandanschlags geworden und schwebt in Lebensgefahr. Ein noch flüchtiger Täter dürfte den Obdachlosen, der laut Polizei im Eingangsbereich eines Schreibwarengeschäfts nächtigte, mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet haben. Zeugen beobachteten, wie ein Mann mit einem Kanister raschen Schrittes wegging, bevor dort der Brand ausbrach und ein Mensch in Flammen stand.

Messerstiche vor Eisgeschäft Tichy - Festnahme

Wien - Nach der Messerstecherei am 17. März vor dem bekannten Eisgeschäft Tichy am Reumannplatz in Wien-Favoriten ist ein Verdächtiger ausgeforscht worden. Wie Polizeisprecher Mattias Schuster am Samstag mitteilte, ist ein 20-jähriger Syrer am Vortag in einer Wohnung im zehnten Bezirk wegen versuchten Mordes festgenommen worden. Der Mann ist nicht geständig und wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.

Lebensunterhalt: Benko will nun auf Mutter angewiesen sein

Wien/Innsbruck/Igls - Der Gründer des in weiten Teilen insolventen Signa-Firmenkonglomerats, der selbst im Privatkonkurs als Unternehmer befindliche Rene Benko, hat laut "Tiroler Tageszeitung" (Samstagausgabe) in seinem Konkursverfahren nur ein karges Vermögen angegeben. Er sei nunmehr auf die Hilfe seiner Mutter angewiesen. Das geht laut "TT" aus dem Bericht des Insolvenzverwalters hervor, aus dem die Zeitung zitiert.

US-Senat verabschiedet Budgetpaket - Kein Shutdown

Washington - Der US-Senat hat im letzten Moment ein Budgetpaket in Billionenhöhe verabschiedet. Die Abstimmung begann am späten Freitagabend (Ortszeit) kurz vor Ablaufen der Frist eine Minute nach Mitternacht und endete am frühen Samstagmorgen. Bis zuletzt war unklar gewesen, ob es zu einem teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte - einem sogenannten Shutdown - kommen würde.

Acht Hektar Wald in Brand: Feuerwehr-Großeinsatz in Osttirol

Sillian - Ein Waldbrand im Osttiroler Sillian (Bezirk Lienz) hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Seit Freitagnachmittag kämpfen bis zu 200 Feuerwehrleute gegen die Flammen, die sich auf acht Hektar ausgebreitet hatten, berichtete der ORF Tirol. Samstagvormittag waren vier Hubschrauber im Einsatz, sagte Franz Brunner, Feuerwehrinspektor des Bezirks Lienz. Häuser seien nicht in Gefahr, versicherte er. Über die Brandursache war noch nichts bekannt.

Brand in russischer Raffinerie nach Drohnenangriff gelöscht

Moskau - Der Brand in einer russischen Ölraffinerie ist nach offiziellen Angaben wieder gelöscht. Das Feuer sei nach dem Angriff einer ukrainischen Drohne ausgebrochen, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Regierung der russischen Region Samara, in der die Anlage Kuibischew liegt. Demnach gab es auch einen simultan ausgetragenen Drohnenangriff auf eine weitere Raffinerie, der aber nicht erfolgreich gewesen sei, die Anlage habe keinerlei Schäden davongetragen.

