Brückeneinsturz in US-Stadt Baltimore nach Schiffskollision

Washington/Baltimore (Maryland) - In der US-Stadt Baltimore ist eine vierspurige Autobahnbrücke nach einer Schiffskollision teilweise eingestürzt. Das teilt die Verkehrsaufsicht des Bundesstaates Maryland am Dienstag mit. Laut Medienberichten soll es eine Suchaktion nach bis zu 20 Personen geben, die ins eiskalte Wasser gefallen sein sollen. Das ganze Ausmaß der Schäden an der rund drei Kilometer langen Key Bridge, die über den Fluss Patapsco führt, war zunächst nicht bekannt.

Hamas hält an ursprünglichem Waffenstillstandsvorschlag fest

Ramallah - Die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas will an ihrem ursprünglichen Vorschlag für einen Waffenstillstand festhalten. Das teilte die Extremistenorganisation den internationalen Vermittlern in Kairo am Montag mit. Sie pocht demnach weiterhin auf einen umfassenden Abzug aller israelischen Truppen aus dem Gazastreifen und die Rückkehr vertriebener Palästinenser an ihre Heimatorte. Zudem fordert die Hamas einen "echten Gefangenenaustausch".

Waffenverbotszone wird am Wiener Reumannplatz eingerichtet

Wien - Eine seit längerem geforderte Waffenverbotszone am Reumannplatz und in angrenzenden Bereichen in Wien-Favoriten kommt. Sie werde in den kommenden Tagen eingerichtet, hieß es im Innenministerium zur APA. Die Maßnahme kommt, nachdem es in der Vorwoche bei Messerattacken in dem Grätzl mehrere teils schwer Verletzte gegeben hat. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bezeichnete die Maßnahme als "ersten Schritt".

AUA-Streit - Dienstagmittag entscheidende Streik-Sitzung

Wien/Schwechat - Beim drohenden Streik der AUA-Board-Belegschaft wird es am Dienstag gegen Mittag spannend. Dann wird sich das Management der Austrian Airlines zusammensetzen und beraten, wie sie mit der für Donnerstag und Freitag angedrohten Arbeitsniederlegung umgeht. Laut AUA hat es seit Sonntag keine neuen Verhandlungen zum Kollektivvertrag (KV) für heuer gegeben, nun müsse die Airline entscheiden, ob die mehr als 400 geplanten Flüge vor den Osterfeiertagen durchgeführt werden können.

EU-Austrittsbündnis Öxit sammelt Unterschriften

Wien - Das Austrittsbündnis Öxit hat am Dienstag mit dem Sammeln von Unterstützungserklärungen für einen Antritt bei der EU-Wahl begonnen. Der ehemalige BZÖ-Generalsekretär Christian Ebner, der die Spitzenkandidatur anstrebt, hatte sich mit einem kleinen Stand vor dem Bezirksamt in Wien-Meidling positioniert. Er hält einen Einzug ins EU-Parlament durchaus für möglich, sagte er im Gespräch mit der APA. In diesem Fall würde er auch bei der Nationalratswahl antreten wollen.

Posten für neue Josefstadt-Direktion ausgeschrieben

Wien - Anwärterinnen und Anwärter für die Leitung des Theaters in der Josefstadt können sich nun bewerben. Die Ausschreibungen für künstlerische Leitung und kaufmännische Geschäftsführung sind, wie angekündigt, seit dem Wochenende online, wie auch der "Kurier" berichtet. Herbert Föttinger lässt seine künstlerische Leitung im Sommer 2026 auslaufen, Alexander Götz möchte die kaufmännische Direktion mit Saisonbeginn 2026/2027 zurücklegen. Bewerbungen sind bis 23. April möglich.

Razzien bei US-Rapper Sean "Diddy" Combs

Los Angeles/New York - US-Ermittler haben Häuser des Rappers Sean "Diddy" Combs ("Bad Boy for Life", "I'll Be Missing You") in den Bundesstaaten Kalifornien und in Florida durchsucht. Auf Anfrage des US-Senders CNN bestätigte die Behörde Homeland Security Investigations (HSI) am Montag die Razzien in Los Angeles und in Miami. Zu den Hintergründen wurde nichts mitgeteilt. Das Sprecherteam des Musikers reagierte auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht.

