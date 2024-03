Brückeneinsturz in US-Stadt Baltimore nach Schiffskollision

Washington/Baltimore (Maryland) - In der Stadt Baltimore im US-Bundesstaat Maryland ist am Dienstag eine fast drei Kilometer lange Autobahnbrücke eingestürzt, nachdem sie von einem Schiff gerammt worden war. Erste Notrufe erreichten die Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht um 1.35 Uhr (Ortszeit, 6.35 Uhr MEZ). Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr stürzte die Brücke zu großen Teilen ein. Mehrere Fahrzeuge und bis zu 20 Menschen seien in die Tiefe gestürzt.

Salzburg-Wahl: Auinger holte fast alle ÖVP-Stimmen

Wien - Der SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger dürfte den Bürgermeistersessel in der Stadt Salzburg den Stimmen der ÖVP-Wähler verdanken. Er setzte sich in der Stichwahl mit 62,5 Prozent der Stimmen deutlich gegen den Kommunisten Kay-Michael Dankl durch. Wie eine Analyse des Statistik-Professors Erich Neuwirth zeigt, wählten in etwa 8.500 Personen und damit nahezu all jene, die im ersten Wahlgang beim ÖVP-Mann Florian Kreibich ihr Kreuz machten, im zweiten Urnengang Auinger.

Hamas hält an ursprünglichem Waffenstillstandsvorschlag fest

Ramallah - Die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas will an ihrem ursprünglichen Vorschlag für einen Waffenstillstand festhalten. Das teilte die Extremistenorganisation den internationalen Vermittlern in Kairo am Montag mit. Sie pocht demnach weiterhin auf einen umfassenden Abzug aller israelischen Truppen aus dem Gazastreifen und die Rückkehr vertriebener Palästinenser an ihre Heimatorte. Zudem fordert die Hamas einen "echten Gefangenenaustausch".

Letzte Chance auf Berufung: Entscheidung im Fall Assange

London - Wikileaks-Gründer Julian Assange wird am Dienstag erfahren, ob er gegen seine Auslieferung an die USA noch einmal Berufung einlegen darf. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Demnach soll das Urteil des Londoner High Courts um 11.30 Uhr MEZ veröffentlicht werden. Die US-Regierung will dem Australier wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft.

AUA-Streit - Dienstagmittag entscheidende Streik-Sitzung

Wien/Schwechat - Beim drohenden Streik der AUA-Board-Belegschaft wird es am Dienstag gegen Mittag spannend. Dann wird sich das Management der Austrian Airlines zusammensetzen und beraten, wie sie mit der für Donnerstag und Freitag angedrohten Arbeitsniederlegung umgeht. Laut AUA hat es seit Sonntag keine neuen Verhandlungen zum Kollektivvertrag (KV) für heuer gegeben, nun müsse die Airline entscheiden, ob die mehr als 400 geplanten Flüge vor den Osterfeiertagen durchgeführt werden können.

Zigaretten werden wieder teurer

Wien - Mit Anfang April kommt es bei einigen Zigarettenmarken wieder zu Preiserhöhungen. Der Tabakkonzern Philip Morris wird die Preise für Marken wie Chesterfield, Marlboro und Philip Morris um 20 Cent sowie L&M Red und Blue Label um 30 Cent pro Packung erhöhen, geht aus einer Auflistung der Fachzeitung "Trafikanten Zeitung" hervor. Auch Tabak zum Erhitzen (HEETS) wird um 20 Cent teurer. DanCzek erhöht die Zigarettenpreise für mehrere Sorten um 10 Cent auf 5,40 Euro.

Wahrgenommenes Einkommensminus etwas verringert

Wien - 28 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher geben an, in den vergangenen zwölf Monaten Einkommensverluste erlitten zu haben. Das geht aus einer am Dienstag publizierten Erhebung der Statistik Austria zu den sozialen Krisenfolgen im vierten Quartal 2023 hervor. Im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vorjahres ist der Anteil um sieben Prozentpunkte gesunken. Eine Belastung stellt oft der Einkauf von Lebensmitteln dar. Mehr als 30 Prozent müssen sich hier einschränken.

EU-Austrittsbündnis Öxit sammelt Unterschriften

Wien - Das Austrittsbündnis Öxit hat am Dienstag mit dem Sammeln von Unterstützungserklärungen für einen Antritt bei der EU-Wahl begonnen. Der ehemalige BZÖ-Generalsekretär Christian Ebner, der die Spitzenkandidatur anstrebt, hatte sich mit einem kleinen Stand vor dem Bezirksamt in Wien-Meidling positioniert. Er hält einen Einzug ins EU-Parlament durchaus für möglich, sagte er im Gespräch mit der APA. In diesem Fall würde er auch bei der Nationalratswahl antreten wollen.

