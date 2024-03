KV-Streit - AUA streicht vor Ostern 400 Flüge

Wien/Schwechat - Der KV-Streit bei der AUA führt erneut zu Flugausfällen - diesmal ausgerechnet in der Osterreisezeit. Wegen eines für Gründonnerstag und Karfreitag von der Gewerkschaft angedrohten Streiks streicht die Airline an diesen beiden Tagen rund 400 Flüge. Die etwa 50.000 betroffenen Fluggäste würden proaktiv informiert, gab die AUA am Dienstag bekannt. Auch wenn der Streik noch gar nicht fix ist, braucht die Fluglinie für etwaige Flugausfälle eine Vorlaufzeit.

Julian Assange wird noch nicht an USA ausgeliefert

London - Der in London inhaftierte WikiLeaks-Gründer Julian Assange darf vorerst nicht von Großbritannien in die USA ausgeliefert werden. Der Londoner High Court entschied am Dienstag, dass der 52-Jährige weiter juristisch gegen eine Überstellung an die USA vorgehen darf, wo er wegen der Veröffentlichung von Geheimdokumenten angeklagt ist - falls die USA nicht binnen drei Wochen mehrere Garantien hinsichtlich seiner Behandlung nach einer Auslieferung abgeben.

20 Jahre und Einweisung für Pflegekraft wegen Mordes

Ried im Innkreis - Eine 24-jährige Pflegekraft, die am 5. Oktober 2023 in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen von ihr betreuten 82-Jährigen erstochen hat, ist am Dienstag in Ried wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen befanden sie einstimmig für schuldig und ebenso einstimmig für zurechnungsfähig. Wegen ihrer Gefährlichkeitsprognose wird sie zusätzlich zur Strafe in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Schallenberg: UNO-Resolution zu Gaza "Lebenszeichen" der UNO

Ljubljana/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat die Resolution des UNO-Sicherheitsrates, in der erstmals eine sofortige Waffenruhe in Gaza gefordert wurde, als "Lebenszeichen" der UNO bezeichnet. Das Wichtigste sei, viel mehr humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen und die Geiseln zu befreien. "Alles was dabei hilft, wird von uns unterstützt", sagte er nach dem Treffen der fünf zentraleuropäischen Außenminister, der sogenannten "Central 5", am Dienstag in Ljubljana.

Kocher für Bildungskarenzreform - Grüne gegen Verschärfungen

Wien - Eine größere Reform der boomenden Bildungskarenz wird es wohl bis zur Nationalratswahl im September nicht mehr geben. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Dienstag Änderungsvorschläge vorgelegt. Der Sozialsprecher der Grünen, Markus Koza, sprach sich in einer ersten Reaktion auf die Vorschläge gegen jede Form von Verschärfungen aus. Kocher will unter anderem "im Regelfall keinen unmittelbaren Anschluss" von Bildungskarenz an die Elternkarenz mehr erlauben.

Ärzte kritisieren Aus für Gratis-Coronatest im Verdachtsfall

Wien - Die im Verdachtsfall kostenlosen Corona-Tests in den Ordinationen stehen vor dem Aus, da das Gesundheitsministerium die entsprechende Verordnung mit 1. April auslaufen lässt. Dies kritisierte am Dienstag Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart: "Vor allem zu Ostern kommen die Familien zusammen und es kann durch die hohe Reiseaktivität leicht zu Ansteckungen mit dem Coronavirus kommen." Die Leidtragenden wären vor allem Risikopatientinnen und Risikopatienten.

16-Jähriger nach Stromschlag bei ÖBB-Gelände in Lebensgefahr

Wien - Ein 16-Jähriger ist am Montagnachmittag bei einem ÖBB-Gelände in der Deutschordenstraße in Wien-Penzing auf einen abgestellten Zug geklettert und in die Hochspannungsleitung geraten. Nach Versorgung durch die Berufsrettung brachte ein Helikopter den Teenager mit schweren Verletzungen ins AKH. "Es besteht weiterhin ein lebensbedrohlicher Zustand", sagte eine Sprecherin des Spitals. Dort befinde sich der Jugendliche auf einer Intensivstation, hieß es auf APA-Anfrage.

Kreutner erstattet Anzeige zu Vorgängen nach Pilnaceks Tod

Wien - Martin Kreutner, Chef der im November von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) eingesetzten Untersuchungskommission, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit des Ex-Sektionschef Christian Pilnacek befasst, hat bei der WKStA eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Dabei geht es nicht um die Umstände von Pilnaceks Tod - ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen - sondern um die Abnahme persönlicher Gegenstände nach seinem Tod durch Kriminalbeamte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red