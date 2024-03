KV-Streit - AUA streicht vor Ostern 400 Flüge

Wien/Schwechat - Der KV-Streit bei der AUA führt erneut zu Flugausfällen - diesmal ausgerechnet in der Osterreisezeit. Wegen eines für Gründonnerstag und Karfreitag von der Gewerkschaft angedrohten Streiks streicht die Airline an diesen beiden Tagen rund 400 Flüge. Die etwa 50.000 betroffenen Fluggäste würden proaktiv informiert, gab die AUA am Dienstag bekannt. Auch wenn der Streik noch gar nicht fix ist, braucht die Fluglinie für etwaige Flugausfälle eine Vorlaufzeit.

Kind treibt in Tiroler Hallenbad bewusstlos im Wasser

Achenkirch - Ein zweijähriges Mädchen ist Dienstagvormittag in einem Hallenbad in Achenkirch (Bezirk Schwaz) aus einem Schwimmbecken gerettet worden. Das Mädchen stürzte beim Spielen in ein Becken und trieb anschließend regungslos im Wasser. Ein aufmerksamer Gast bemerkte dies und zog das Kind an die Oberfläche. Die Eltern des Kindes leisteten Erste Hilfe und die Zweijährige kam wieder zu Bewusstsein, berichtete die Polizei.

20 Jahre und Einweisung für Pflegekraft wegen Mordes

Ried im Innkreis - Eine 24-jährige Pflegekraft, die am 5. Oktober 2023 in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen von ihr betreuten 82-Jährigen erstochen hat, ist am Dienstag in Ried wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen befanden sie einstimmig für schuldig und ebenso einstimmig für zurechnungsfähig. Wegen ihrer Gefährlichkeitsprognose wird sie zusätzlich zur Strafe in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Schallenberg: UNO-Resolution zu Gaza "Lebenszeichen" der UNO

Ljubljana/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat die Resolution des UNO-Sicherheitsrates, in der erstmals eine sofortige Waffenruhe in Gaza gefordert wurde, als "Lebenszeichen" der UNO bezeichnet. Das Wichtigste sei, viel mehr humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen und die Geiseln zu befreien. "Alles was dabei hilft, wird von uns unterstützt", sagte er nach dem Treffen der fünf zentraleuropäischen Außenminister, der sogenannten "Central 5", am Dienstag in Ljubljana.

Kreutner erstattet Anzeige zu Vorgängen nach Pilnaceks Tod

Wien - Martin Kreutner, Chef der im November von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) eingesetzten Untersuchungskommission, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit des Ex-Sektionschef Christian Pilnacek befasst, hat bei der WKStA eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Dabei geht es nicht um die Umstände von Pilnaceks Tod - ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen - sondern um die Abnahme persönlicher Gegenstände nach seinem Tod durch Kriminalbeamte.

Kocher für Bildungskarenzreform - Grüne gegen Verschärfungen

Wien - Eine größere Reform der boomenden Bildungskarenz wird es wohl bis zur Nationalratswahl im September nicht mehr geben. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Dienstag Änderungsvorschläge vorgelegt. Der Sozialsprecher der Grünen, Markus Koza, sprach sich in einer ersten Reaktion auf die Vorschläge gegen jede Form von Verschärfungen aus. Kocher will unter anderem "im Regelfall keinen unmittelbaren Anschluss" von Bildungskarenz an die Elternkarenz mehr erlauben.

Skitourengeherin in Vorarlberg nach Lawinenabgang reanimiert

Bregenz - Eine 43-jährige Skitourengeherin aus Deutschland ist am Dienstag im Gemeindegebiet von Partenen (Montafon) nach einem Lawinenabgang wiederbelebt worden. Laut Polizei wurde die Frau etwa 70 Zentimeter tief verschüttet, sie wurde ins LKH Feldkirch eingeliefert und befindet sich in kritischem Zustand. Die Frau war gemeinsam mit ihrem Mann unterwegs, der von dem Schneebrett ebenfalls erfasst wurde, aber an der Oberfläche bleiben konnte.

Moskau wirft Westen Unterstützung bei Anschlag vor

Moskau - Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat westlichen und ukrainischen Geheimdiensten vorgeworfen, den Anschlag auf einen Konzertsaal bei Moskau unterstützt zu haben. "Wir glauben, dass die Aktion sowohl von den radikalen Islamisten selbst als auch von westlichen Geheimdiensten vorbereitet wurde", zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Dienstag FSB-Chef Alexander Bortnikow. Konkret nannte er die USA, Großbritannien und die Ukraine.

