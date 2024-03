Vor AUA-Streik - Auch Mittwochmorgen keine Annäherung

Wien/Schwechat/Frankfurt - Beim Arbeitskampf des Boardpersonals der AUA gab es auch Mittwochmorgen keine Bewegung. Nachdem Dienstagabend AUA-Chefin Anette Mann in der "ZiB" noch einmal vor einem schweren Streik-Schaden für die Airline warnte, wiederholte heute Morgen vida-Chef Roman Hebenstreit den Gewerkschafts-Standpunkt, dass es bei der Bezahlung im Vergleich zur Konzernmutter Lufthansa eine "eklatante Ungleichbehandlung" gibt und den AUA-Beschäftigten kein faires Gehaltsangebot vorliegt.

Strabag: Deripaska überträgt Anteil an russische Iliadis

Wien - Der russische Oligarch Oleg Deripaska soll seinen 24,1 Prozent schweren Anteil an dem Baukonzern Strabag, den er über die MKAO Rasperia Trading Limited hält, an die russische Aktiengesellschaft Iliadis JSC übertragen haben. Das gab die Strabag am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Weitere Details seien bisher nicht bekannt. Ob die russische Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) den Anteil wie geplant erwerben kann, ist laut dem Konzern ebenfalls offen.

USA wiesen Flüchtlingsdeal-Aussage von Netanyahu zurück

Washington - Die US-Regierung hat eine Aussage des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zurückgewiesen, wonach die jüngste Resolution des UN-Sicherheitsrates den Verhandlungen mit der islamistischen Hamas über eine Freilassung von Geiseln geschadet habe. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sagte am Dienstag in Washington, diese Erklärung sei "in fast jeder Hinsicht ungenau, und sie ist unfair gegenüber den Geiseln und ihren Familien".

Hamas: Zwölf Tote bei Angriff auf Flüchtlingscamp in Gaza

Khan Yunis (Khan Younis) - Bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager im südlichen Gazastreifen sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas mindestens zwölf Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch Kinder, erklärte das Hamas-Gesundheitsministerium. Israel prüft den Vorfall und gab den Tod einer weiteren während des Angriffs der Hamas am 7. Oktober entführten Geisel bekannt. Bei Zusammenstößen in Jenin im Westjordanland starben laut palästinensischen Angaben drei Palästinenser.

US-Behörden gehen nach Brückeneinsturz von sechs Toten aus

Annapolis (Maryland) - Nach dem Einsturz einer großen Autobrücke im US-Bundesstaat Maryland gehen die Behörden vom Tod sechs Vermisster aus. Die US-Küstenwache gab am Dienstagabend bekannt, dass die aktive Suche nach Überlebenden eingestellt werde. Angesichts der Wassertemperatur sei nicht mehr damit zu rechnen, dass noch jemand lebendig gefunden werde. Zudem wolle man die Gesundheit der Rettungskräfte angesichts der gefährlichen Strömung und Trümmerteilen im Wasser nicht aufs Spiel setzen.

US-Bildhauer Richard Serra 85-jährig gestorben

New York - Der US-amerikanische Bildhauer Richard Serra ist tot. Er starb am Dienstag (Ortszeit) im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in New York an einer Lungenentzündung, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf den Anwalt des Künstlers. Serra galt als einer der wichtigsten Bildhauer der Gegenwart. Seine riesigen und schweren Stahlskulpturen wurden in zahlreichen renommierten Ausstellungshäusern gezeigt und fanden sich im öffentlichen Raum, wo sie auch aneckten.

Nawalny-Porträts hinter Sowjet-Heldendenkmal in Wien

Wien - Mit zwei großen Porträts von Alexej Nawalny auf der Mauer hinter dem sowjetischen Heldendenkmal in der Wiener Innenstadt verweist die Familie Schwarzenberg seit Dienstag auf den russischen Politiker, der im Februar in einem Straflager starb. "Das Denkmal (aus dem Jahr 1945, Anm.) erinnert an Opfer der Diktatur und Herr Nawalny ist ein offensichtliches Opfer der Diktatur", sagte Maximillian Schaffgotsch von der Fürstlich Schwarzenberg'schen Familienstiftung der APA.

Rehapatient in Oberösterreich von zwei Hunden gebissen

Bad Schallerbach - Ein Rehapatient ist Dienstagvormittag bei einer Wanderung in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) von zwei Hunden gebissen worden. Der 57-Jährige war an einem Campingplatz vorbeigegangen, als die Tiere von einem Wohnwagen durch die Hecke ihn ansprangen. Sie bissen ihn in Unterarm, Oberschenkel und Gesäß. Der Besitzer zerrte die Hunde von dem Opfer weg, dessen Frau sperrte sie in den Caravan ein. Der Verletzte wurde im Rehabilitationszentrum versorgt, so die Polizei.

