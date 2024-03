Vor AUA-Streik - Auch Mittwochmorgen keine Annäherung

Wien/Schwechat/Frankfurt - Beim Arbeitskampf des Boardpersonals der AUA gab es auch Mittwochmorgen keine Bewegung. Nachdem Dienstagabend AUA-Chefin Anette Mann in der "ZiB" noch einmal vor einem schweren Streik-Schaden für die Airline warnte, wiederholte heute Morgen vida-Chef Roman Hebenstreit den Gewerkschafts-Standpunkt, dass es bei der Bezahlung im Vergleich zur Konzernmutter Lufthansa eine "eklatante Ungleichbehandlung" gibt und den AUA-Beschäftigten kein faires Gehaltsangebot vorliegt.

Bierpartei entscheidet ab 30. April über Antritt bei NR-Wahl

Wien - Ob Dominik Wlaznys Bierpartei bei der kommenden Nationalratswahl antreten wird, ist weiterhin unklar. Mitte Jänner kündigte er an, anzutreten, sofern die Partei bis Ende April 20.000 Mitglieder bzw. 1,2 Millionen Euro aufgestellt habe. Ein Monat vor Ende der selbstauferlegten Frist liegt die Partei bei knapp der Hälfte. So richtig ausschließen wollte er einen Antritt bei Verfehlen dieses Ziels bei einer Pressekonferenz am Mittwoch aber auch nicht.

Rehapatient in Oberösterreich von zwei Hunden gebissen

Bad Schallerbach - Ein Rehapatient ist Dienstagvormittag bei einer Wanderung in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) von zwei Hunden gebissen worden. Der 57-Jährige war an einem Campingplatz vorbeigegangen, als die Tiere von einem Wohnwagen durch die Hecke ihn ansprangen. Sie bissen ihn in Unterarm, Oberschenkel und Gesäß. Der Besitzer zerrte die Hunde von dem Opfer weg, dessen Frau sperrte sie in den Caravan ein. Der Verletzte wurde im Rehabilitationszentrum versorgt, so die Polizei.

Strabag: Deripaska überträgt Anteil an russische Iliadis

Wien - Der russische Oligarch Oleg Deripaska soll seinen 24,1 Prozent schweren Anteil an dem Baukonzern Strabag, den er über die MKAO Rasperia Trading Limited hält, an die russische Aktiengesellschaft Iliadis JSC übertragen haben. Das gab die Strabag am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Weitere Details seien bisher nicht bekannt. Ob die russische Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) den Anteil wie geplant erwerben kann, ist laut dem Konzern ebenfalls offen.

Jedes sechste Kind wird Opfer von Cybermobbing

Kopenhagen - Etwa jedes sechste Schulkind im Alter von elf bis 15 Jahren ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2022 in Onlinediensten gemobbt worden. Dies bedeutet einen Anstieg um drei Punkte innerhalb von vier Jahren, wie aus einer am Mittwoch in Kopenhagen veröffentlichten Studie hervorgeht. "Dieser Bericht ist ein Alarmsignal, das uns nötigt, gegen Gewalt vorzugehen, wann und wo sie entsteht", betonte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge.

Lateinamerikanische Arbeiter starben bei US-Brückeneinsturz

Baltimore (Maryland) - Unter den Vermissten nach dem Brückeneinsturz in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland sind offiziellen Angaben zufolge Migranten aus mehreren lateinamerikanischen Ländern. Zwei Guatemalteken im Alter von 26 und 35 Jahren würden seit dem Unfall vermisst, teilte das Außenministerium des mittelamerikanischen Landes am Dienstag (Ortszeit) mit. Die Behörden gehen vom Tod sechs Vermisster aus.

Serieneinbrecher nach 180 Taten ausgeforscht

Klagenfurt/Graz/Innsbruck - Die Kärntner Polizei hat einen Serieneinbrecher ausgeforscht, dem 180 Taten in Kärnten, Tirol und der Steiermark zur Last gelegt werden. Der 39-jährige moldawisch-rumänische Doppelstaatsbürger war in Betriebe eingedrungen und hatte Bargeld, Goldmünzen, Werkzeuge, Kaffeemaschinen, alkoholische Getränke und Zigaretten im Wert von mehreren 100.000 Euro gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Todesopfer bei Wohnhausbrand im Bregenzerwald

Bregenz - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Hittisau (Bregenzerwald) ist Mittwochfrüh eine Person ums Leben gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 5.00 Uhr alarmiert, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand, hieß es bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) gegenüber der APA. Die Person konnte nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden.

