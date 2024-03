AUA-KV-Streit könnte sich zu längerem Konflikt entwickeln

Wien/Schwechat - Der am Donnerstag bei der Austrian Airlines (AUA) begonnene Streik des Bodenpersonals könnte erst der Anfang eines länger anhaltenden Konflikts sein. Die Fronten sind verhärtet. AUA-Chefin Annette Mann enttäuschte die Gewerkschaft heute mit der Aussage, die Arbeitnehmervertreter mögen ihre Forderungen überdenken. Neue Verhandlungstermine gibt es laut der Gewerkschaft nicht. Der Streik dauert noch bis Freitagmittag. Für kommende Woche ist eine Betriebsversammlung geplant.

IGH: Israel muss gegen Hunger in Gaza vorgehen

Den Haag - Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat Israel verpflichtet, gegen den Hunger im Gazastreifen vorzugehen und umgehend die Lieferung von deutlich mehr humanitären Gütern zuzulassen. Es müssten mehr Grenzübergänge für den Transport von Nahrungsmitteln sowie medizinischer Hilfe geöffnet werden, ordnete das höchste Gericht der Vereinten Nationen am Donnerstag in Den Haag an. Das Gericht entsprach damit einem Antrag Südafrikas im laufenden Völkermordverfahren gegen Israel.

Insolvenz über Familie Benko Privatstiftung wurde eröffnet

Wien/Innsbruck - Nun hat auch die Familie Benko Privatstiftung eine Milliardenpleite hingelegt. Die Stiftung rund um Signa-Firmengründer Ren� Benko beantragte am Gründonnerstag in Eigeninitiative ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck, das Insolvenzrichter Hannes Seiser auch bereits eröffnet hat, wie die Kreditschutzverbände KSV1870, AKV und Creditreform am späteren Nachmittag bestätigten. Die 2001 von Ingeborg und Ren� Benko gegründete Stiftung ist mit 1,12 Mrd. Euro überschuldet.

Busunglück in Südafrika fordert mindestens 45 Menschenleben

Johannesburg - Bei einem Busunglück in Südafrika sind mindestens 45 Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der Bus sei von einer Brücke in der Provinz Limpopo im Norden Südafrikas rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt und dann am Grund einer Schlucht zerschellt, teilte am Donnerstag das Verkehrsministerium mit. Der Bus war den Angaben zufolge "offenbar" vom Nachbarland Botswana nach Moria im Norden von Südafrika unterwegs.

WKStA kann sichergestellte Daten des Kanzleramts auswerten

Wien - Eineinhalb Jahren nach der Sicherstellungsanordnung von Daten im Bundeskanzleramt im Rahmen von Ermittlungen in der ÖVP-Inseratenaffäre können diese nun von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ausgewertet werden. Die Datensätze seien bis auf wenige Dateien vollständig entsiegelt und der WKStA übergeben worden, teilte das Landesgericht für Strafsachen Wien laut ORF.at am Donnerstag mit. Die WKStA bestätigte die Entsiegelung.

Russland stoppt mit Veto UNO-Kontrollen Nordkoreas

New York - Russland hat mit seinem Veto im UNO-Sicherheitsrat der Kontrolle der Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea ein Ende gesetzt. Die russische Delegation stimmte am Donnerstag gegen die Verlängerung des UNO-Expertengremiums, welches die seit 2006 bestehenden und später mehrfach verschärften Sanktionen überwacht. Das Mandat der Beobachter läuft dadurch nun Ende April aus.

Südafrikas Ex-Präsident Zuma von Wahl im Mai ausgeschlossen

Johannesburg - Der ehemalige südafrikanische Präsident Jacob Zuma ist als Kandidat von der anstehenden Parlamentswahl im Mai ausgeschlossen worden. Die Wahlkommission habe einen Einspruch erhalten und diesem stattgegeben, sagte der Vorsitzende des Gremiums am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Nähere Gründe für den Ausschluss nannte er nicht.

Zug prallte gegen Auto - Pkw-Lenkerin getötet

Schalchen - Ein Zug ist laut Berichten mehrerer Medien am Donnerstagnachmittag in Schalchen (Bezirk Braunau) gegen ein Auto geprallt. Dabei kam demnach die Pkw-Lenkerin ums Leben. Der Unfall, an dem eine Garnitur der Mattigtalbahn beteiligt war, ereignete sich um 17.00 Uhr auf einem unbeschrankten Bahnübergang. Der Lokomotivführer und die Zuginsassen blieben den Berichten zufolge unverletzt.

