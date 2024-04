Sieben NGO-Mitarbeiter bei Luftangriff in Gaza getötet

Gaza/Warschau - Die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) hat den Tod von sieben ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen durch einen Luftangriff auf einen Hilfskonvoi bestätigt und Israel dafür verantwortlich gemacht. Sie werde angesichts des tödlichen Vorfalls ihren Einsatz in der Region sofort stoppen, erklärte die NGO am Dienstag. Die israelische Armee bedauerte den Angriff und versprach eine unabhängige Untersuchung.

Iran droht mit Reaktion nach Angriff auf Botschaft in Syrien

Teheran/Beirut - Nach dem Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien kommen neue Drohungen aus Teheran. Präsident Ebrahim Raisi erklärt laut der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim, die Attacke in der syrischen Hauptstadt Damaskus werde nicht unbeantwortet bleiben. Zuvor hatten bereits das iranische Außenministerium und der Botschafter in Syrien angekündigt, dass mit Reaktionen auf den Angriff zu rechnen sei. Der Iran schreibt den Luftschlag mit sieben Toten Israel zu.

Arbeitsmarkt - AMS-Chef: "Besonders schlechte Entwicklung"

Wien - Die Arbeitslosenquote ist im März im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres um 0,7 Punkte auf 6,9 Prozent gestiegen. Per Monatsultimo waren 369.640 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) vorgemerkt, 291.468 davon arbeitslos gemeldet, 78.172 Personen nahmen an AMS-Schulungen teil. Das teilten das AMS und das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Saisonbedingt geht die Arbeitslosigkeit derzeit insgesamt zurück, doch der AMS-Chef sieht "eine besonders schlechte Entwicklung".

Zumindest drei Verletzte bei Schüssen in finnischer Schule

Vantaa - Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule in einem Vorort der finnischen Hauptstadt Helsinki sind nach vorläufigen Behördenangaben drei Kinder verletzt worden. Ein ebenfalls minderjähriger Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag auf ihrer Website mit. Die Tat hatte sich demnach in der Früh gegen 9.00 Uhr (Ortszeit, 8.00 Uhr MESZ) im Vorort Vantaa nördlich von Helsinki ereignet.

Verletzte bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland

Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Teilrepublik Tatarstan am Dienstag sind nach Angaben der Rettungsdienste mindestens sieben Menschen verletzt worden. Ziele seien Industrieanlagen in den Städten Jelabuga und Nischnekamsk gewesen, teilte Republikschef Rustam Minnichanow auf seinem Telegram-Kanal mit. Es habe aber keine ernsthaften Schäden gegeben, der "technologische Prozess" der Unternehmen, wie Minnichanow es nannte, sei nicht gestört worden.

Internationale Konferenz zu Kriegsverbrechen in der Ukraine

Den Haag/Brüssel - Mehr als zwei Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs beraten europäische Minister und internationale Ermittler am Dienstag in Den Haag über den Stand der strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsverbrechen. Kiew, seine Verbündeten sowie die EU-Kommission wollen sicherstellen, dass mutmaßliche Verbrecher vor Gericht gestellt werden. Beraten wird auch darüber, wie Moskau strafrechtlich belangt werden kann. Dazu soll möglicherweise ein Sondertribunal eingerichtet werden.

Ein Toter und sieben Verletzte bei Unfall im Pinzgau

Taxenbach/Zell am See - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Pinzgauer Straße B311 in Taxenbach (Pinzgau) sind am Dienstag laut Polizei eine männliche Person getötet und sieben weitere Personen verletzt worden. Zu der Kollision zwischen einem Pkw und einem Kleinbus kam es gegen 6.30 Uhr im Bereich Trattenbach. Die zum Teil Schwerverletzten wurden in die Krankenhäuser nach Zell am See und Schwarzach im Pongau gebracht.

Fünf Verkehrstote am Osterwochenende in Österreich

Wien/Ilz/Braunau am Inn - Von Karfreitag bis Ostermontag sind fünf Menschen im Osterverkehr gestorben, drei davon in der Steiermark, zwei davon in Oberösterreich. Diese Bilanz zog das Innenministerium am Dienstag in einer Aussendung. Zwei Verkehrsteilnehmer starben am Ostersonntag, drei am Ostermontag. Bei den Toten handelte es sich um zwei Autofahrer, eine Pkw-Beifahrerin, eine Fußgängerin und einen Moped-Lenker.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red