Kind bei Schüssen in finnischer Schule getötet

Vantaa - An einer Schule in einem Vorort der finnischen Hauptstadt Helsinki hat ein Zwölfjähriger einen Gleichaltrigen mit einer Schusswaffe getötet und zwei weitere Schüler schwer verletzt. Nach dem Schussattentat Dienstag früh in Vantaa nördlich von Helsinki wurde der verdächtige Bub festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Viele besorgte Eltern eilten zu der Schule, die finnische Innenministerin Mari Rantanen sprach von einem "schockierenden" Vorfall.

Sieben NGO-Mitarbeiter bei Luftangriff in Gaza getötet

Gaza/Warschau - Die Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) hat den Tod von sieben ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen durch einen Luftangriff auf einen Hilfskonvoi bestätigt und Israel dafür verantwortlich gemacht. Sie werde angesichts des tödlichen Vorfalls ihren Einsatz in der Region sofort stoppen, erklärte die NGO am Dienstag. Die israelische Armee bedauerte den Angriff und versprach eine unabhängige Untersuchung.

Irans Oberster Führer droht Israel mit Vergeltung

Teheran/Beirut - Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus mit sieben Toten hat Irans Oberster Führer mit Vergeltung gedroht. "Wir werden dafür sorgen, dass sie dieses und ähnliche Verbrechen bereuen, so Gott will", sagte Ayatollah Ali Khamenei am Dienstag laut einer Mitteilung. Bei den Todesopfern handelte es sich um zwei Brigadegeneräle und fünf Mitglieder der mächtigen Revolutionsgarden (IRGC).

Arbeitsmarkt - AMS-Chef: "Besonders schlechte Entwicklung"

Wien - Die Arbeitslosenquote ist im März im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres um 0,7 Punkte auf 6,9 Prozent gestiegen. Per Monatsultimo waren 369.640 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) vorgemerkt, 291.468 davon arbeitslos gemeldet, 78.172 Personen nahmen an AMS-Schulungen teil. Das teilten das AMS und das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Saisonbedingt geht die Arbeitslosigkeit derzeit insgesamt zurück, doch der AMS-Chef sieht "eine besonders schlechte Entwicklung".

Zeuge vermutete vermisste Zweijährige aus Serbien in Wien

Wien - Ein in Wien lebender Serbe will am Samstagabend eine Zweijährige in der Wiener Innenstadt gesehen haben, die seit vergangenen Dienstag aus Zentralserbien vermisst wird. Der Mann gab an, gegen 20.00 Uhr das Mädchen möglicherweise bei einer Straßenbahnhaltestelle am Schottenring in Begleitung zweier Frauen beobachtet und mit dem Handy gefilmt zu haben, bestätigte die Wiener Polizei am Dienstag Medienberichte. Das Landeskriminalamt Wien nahm Ermittlungen auf.

Verletzte bei ukrainischem Drohnenangriff in Russland

Moskau - Die Ukraine hat eine russische Öl-Raffinerie und eine Drohnenfabrik weit hinter der Frontlinie angegriffen. In der Teilrepublik Tatarstan sei eine der größten Raffinerien Russlands angegriffen und beschädigt worden, hieß es am Dienstag. Eine Drohne habe das Ziel am Dienstag fast 1.300 Kilometer hinter der Frontlinie getroffen. Russland bestätigte den Angriff. Nach Angaben der Rettungsdienste wurden mindestens sieben Menschen verletzt.

Am Donnerstag drohen Flugausfälle für AUA-Passagiere

Wien/Schwechat - Eine Woche nach dem Streik des Bordpersonals der Austrian Airlines müssen Passagiere der Fluglinie an diesem Donnerstag wieder mit Flugausfällen rechnen. Die AUA-Belegschaft plant im Streit um bessere Gehälter fürs fliegende Personal am 4. April ab 09:00 Uhr eine Betriebsversammlung. Die Dauer der Beratungen sowie die konkreten Auswirkungen auf den Flugbetrieb sind noch offen. Trotz beidseitiger Gesprächsbereitschaft kam es über das Osterwochenende zu keiner Annäherung.

Fünf Verkehrstote am Osterwochenende in Österreich

Wien - Von Karfreitag bis Ostermontag sind fünf Menschen im Osterverkehr gestorben, drei davon in der Steiermark, zwei davon in Oberösterreich. Diese Bilanz zog das Innenministerium am Dienstag in einer Aussendung. Zwei Verkehrsteilnehmer starben am Ostersonntag, drei am Ostermontag. Bei den Toten handelte es sich um zwei Autofahrer, eine Pkw-Beifahrerin, eine Fußgängerin und einen Moped-Lenker.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red