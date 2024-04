Zahlen beim Familiennachzug bleiben hoch

Wien - Der Familiennachzug, der vor allem an Österreichs Schulen für Herausforderungen sorgt, bleibt stark. Das zeigt eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an den freiheitlichen Abgeordneten Hannes Amesbauer, die der APA vorliegt. Gestellt wurden unter dem Titel Familiennachzug im ersten Monat des Jahres 845 Asylanträge, was deutlich mehr als in den Jahren davor ist. Im Jänner 2023 waren es 421, im ersten Monat 2022 nur 310.

Biden bat um Druck auf Hamas bei Geisel-Verhandlungen

Washington/Kairo/Gaza - US-Präsident Joe Biden hat Medienberichten zufolge die Vermittler Katar und Ägypten persönlich um Druck auf die militante Palästinenser-Organisation Hamas gebeten, damit diese einem Abkommen zur Freilassung israelischer Geiseln zustimmt. Auf dem Tisch liege ein Vorschlag, der eine sechswöchige Feuerpause und die Freilassung von 40 Geiseln vorsehe, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" in der Nacht auf Samstag unter Berufung auf einen ranghohen US-Beamten.

USA erwarten Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel

Washington - Nach dem mutmaßlich von Israels Armee durchgeführten Luftangriff auf ein Gebäude der Botschaft des Iran in Damaskus mit mehreren Toten erwarten die USA einen iranischen Vergeltungsschlag. Der Sender CBS berichtete am Freitag unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, zwar seien das Ziel und der Zeitpunkt des erwarteten Angriffs unbekannt. Man gehe aber davon aus, dass eine Attacke auf eine diplomatische Einrichtung Israels bis zum Ende des Ramadan nächste Woche denkbar sei.

Fünf Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

Beirut - Bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon sind nach Angaben der Hisbollah-Miliz und der mit ihr verbündeten Amal-Bewegung fünf Kämpfer getötet worden. Die Hisbollah meldete am Freitag den Tod von zwei Kämpfern, ohne weitere Details zu nennen, und reklamierte zugleich neun Angriffe auf israelische Stellungen für sich. Die Amal-Bewegung unter der Führung von Parlamentspräsident Nabih Berri meldete ihrerseits den Tod dreier ihrer Kämpfer.

Tote und Verletzte nach Raketenschlag auf Saporischschja

Saporischschja - Durch russische Raketentreffer auf die südostukrainische Großstadt Saporischschja sind mindestens vier Menschen getötet worden. 13 Menschen mussten in Krankenhäuser gebracht werden, darunter seien vier Schwerverletzte. Das teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, am Freitag im ukrainischen Nachrichtenfernsehen mit. Der Gebietsverwaltung zufolge wurden insgesamt mindestens 20 Menschen verletzt. Zu den Verletzten zählten nach Medienberichten auch zwei Journalistinnen.

Wiens FPÖ-Chef Nepp stellt sich bei Parteitag der Wiederwahl

Wien - Die Wiener FPÖ trifft sich am Samstag zum 37. ordentlichen Landesparteitag. In der Messe Wien lässt sich Dominik Nepp als blauer Landesparteiobmann wiederwählen. Auch Bundesparteichef Herbert Kickl wird das Wort ergreifen. Präsentiert wird auch ein "Leitfaden der Wiener Freiheitlichen".

Stichwahl bei Präsidentenwahl in der Slowakei

Bratislava - Die Slowakei steht bei der Präsidentenwahl am Samstag vor einer Richtungsentscheidung: In der Stichwahl treten Ex-Außenminister Ivan Korčok und Parlamentspräsident Peter Pellegrini gegeneinander an. Nach dem überraschenden Sieg Korčoks in der ersten Wahlrunde wird ein knappes Rennen erwartet. Der Diplomat Korčok wird von der pro-westlichen bürgerlichen Opposition unterstützt, Ex-Premier Pellegrini vom russland-freundlichen links-nationalistischen Regierungslager.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red