Biden bat um Druck auf Hamas bei Geisel-Verhandlungen

Washington/Kairo/Gaza - US-Präsident Joe Biden hat Medienberichten zufolge die Vermittler Katar und Ägypten persönlich um Druck auf die militante Palästinenser-Organisation Hamas gebeten, damit diese einem Abkommen zur Freilassung israelischer Geiseln zustimmt. Auf dem Tisch liege ein Vorschlag, der eine sechswöchige Feuerpause und die Freilassung von 40 Geiseln vorsehe, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" in der Nacht auf Samstag unter Berufung auf einen ranghohen US-Beamten.

Ecuadors Ex-Vizepräsident in Botschaft Mexikos festgenommen

Quito/Mexiko-Stadt - Sicherheitskräfte in Ecuador sind in die mexikanische Botschaft eingedrungen und haben dort den ehemaligen ecuadorianischen Vizepräsidenten Jorge Glas festgenommen. Das teilten die Regierungen beider lateinamerikanischen Länder am Freitag (Ortszeit) mit. Mexiko breche mit sofortiger Wirkung die diplomatischen Beziehungen zu Ecuador ab und werde den Internationalen Gerichtshof anrufen, erklärte Außenministerin Alicia B�rcena.

Extremregen setzt Wohnviertel in Sydney unter Wasser

Sydney - Eine weitere Nacht mit Extremregen hat in der australischen Küstenmetropole Sydney ganze Straßenzüge unter Wasser gesetzt und erhebliche Schäden angerichtet. Die für die Trinkwasserversorgung der Millionenstadt verantwortliche Warragamba-Talsperre lief am Samstagmorgen (Ortszeit) über, weitere Staudämme sollten die Belastungsgrenze laut den Behörden im Tagesverlauf erreichen. Anrainer in niedrig gelegenen Wohngebieten wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Nach Brückeneinsturz in Baltimore: Dritter Toter geborgen

Washington/Baltimore (Maryland) - Nach dem Einsturz einer großen Autobahnbrücke in der US-Stadt Baltimore ist ein drittes Todesopfer geborgen worden. Taucher hätten die Leiche eines der vermissten Bauarbeiter aus dem Wasser geholt, teilte das Büro des Bürgermeisters von Baltimore am Freitagabend (Ortszeit) mit. Demnach war der leblose Körper des Mannes bereits in der Früh geborgen worden.

Stichwahl um das Präsidentenamt in der Slowakei begonnen

Bratislava - In der Slowakei hat am Samstag eine Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen ein neues Staatsoberhaupt zu bestimmen. Das Ergebnis wird sich aber auch auf den künftigen Kurs des Landes auswirken. Umfragen sagen ein knappes Rennen zwischen dem parteilosen Ex-Außenminister Ivan Korčok (60) und dem linksgerichteten Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini (48) aus dem russlandfreundlichen Regierungslager voraus.

Wiens FPÖ-Chef Nepp stellt sich bei Parteitag der Wiederwahl

Wien - Die Wiener FPÖ trifft sich am Samstag zum 37. ordentlichen Landesparteitag. In der Messe Wien lässt sich Dominik Nepp als blauer Landesparteiobmann wiederwählen. Auch Bundesparteichef Herbert Kickl wird das Wort ergreifen. Präsentiert wird auch ein "Leitfaden der Wiener Freiheitlichen".

Zahlen beim Familiennachzug bleiben hoch

Wien - Der Familiennachzug, der vor allem an Österreichs Schulen für Herausforderungen sorgt, bleibt stark. Das zeigt eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an den freiheitlichen Abgeordneten Hannes Amesbauer, die der APA vorliegt. Gestellt wurden unter dem Titel Familiennachzug im ersten Monat des Jahres 845 Asylanträge, was deutlich mehr als in den Jahren davor ist. Im Jänner 2023 waren es 421, im ersten Monat 2022 nur 310.

