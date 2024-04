Biden bat um Druck auf Hamas bei Geisel-Verhandlungen

Washington/Kairo/Gaza - US-Präsident Joe Biden hat Medienberichten zufolge die Vermittler Katar und Ägypten persönlich um Druck auf die militante Palästinenser-Organisation Hamas gebeten, damit diese einem Abkommen zur Freilassung israelischer Geiseln zustimmt. Auf dem Tisch liege ein Vorschlag, der eine sechswöchige Feuerpause und die Freilassung von 40 Geiseln vorsehe, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" in der Nacht auf Samstag unter Berufung auf einen ranghohen US-Beamten.

Vilimsky für blauen EU-Kommissar "für Remigration"

Wien - Die Wiener FPÖ wählt am Samstag Dominik Nepp bei einem Landesparteitag in der Messe Wien erneut zu ihrem Landesparteiobmann. Während Bundesparteichef Herbert Kickl gegen die Konkurrenz als "gegnerische Einheitspartei" wetterte, forderte EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky einen blauen EU-Kommissar "für Remigration". Nepp rief in seiner Rede mit scharfen Worten ein "Duell" gegen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) aus.

Stichwahl um das Präsidentenamt in der Slowakei begonnen

Bratislava - In der Slowakei hat am Samstag eine Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen ein neues Staatsoberhaupt zu bestimmen. Das Ergebnis wird sich aber auch auf den künftigen Kurs des Landes auswirken. Umfragen sagen ein knappes Rennen zwischen dem parteilosen Ex-Außenminister Ivan Korčok (60) und dem linksgerichteten Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini (48) aus dem russlandfreundlichen Regierungslager voraus.

Extremregen setzt Wohnviertel in Sydney unter Wasser

Sydney - Eine weitere Nacht mit Extremregen hat in der australischen Küstenmetropole Sydney ganze Straßenzüge unter Wasser gesetzt und erhebliche Schäden angerichtet. Die für die Trinkwasserversorgung der Millionenstadt verantwortliche Warragamba-Talsperre lief am Samstagmorgen (Ortszeit) über, weitere Staudämme sollten die Belastungsgrenze laut den Behörden im Tagesverlauf erreichen. Anrainer in niedrig gelegenen Wohngebieten wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Sechs Tote bei russischem Drohnenangriff auf Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Bei einem nächtlichen russischen Drohnenangriff auf die Millionenstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine sind sechs Menschen getötet worden. Zehn weitere Menschen hätten Verletzungen erlitten, teilte Charkiws Bürgermeister Igor Terechow am Samstag im Onlinedienst Telegram mit. Der Angriff ereignete sich demnach im nördlich gelegenen Stadtbezirk Schewtschenkiwskyi. Der staatliche Notfalldienst der Ukraine bestätigte die sechs Todesopfer und "mindestens zehn" Verletzte.

Ecuadors Ex-Vizepräsident in Botschaft Mexikos festgenommen

Quito/Mexiko-Stadt - Sicherheitskräfte in Ecuador sind in die mexikanische Botschaft eingedrungen und haben dort den ehemaligen ecuadorianischen Vizepräsidenten Jorge Glas festgenommen. Das teilten die Regierungen beider lateinamerikanischen Länder am Freitag (Ortszeit) mit. Mexiko breche mit sofortiger Wirkung die diplomatischen Beziehungen zu Ecuador ab und werde den Internationalen Gerichtshof anrufen, erklärte Außenministerin Alicia B�rcena.

Ein Toter bei Frontalzusammenstoß in Mondsee in OÖ

St. Lorenz am Mondsee - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B154 in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) ist am Freitagabend ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung getötet worden. Gegen 21.45 Uhr war der 62-Jährige mit seinem Wagen kurz vor der Ortseinfahrt Scharfling auf die Gegenseite gekommen, hatte zwei entgegenkommende Autos touchiert und war schließlich mit einem vierten Pkw, der von einem 21-jährigen Salzburger gelenkt wurde, frontal kollidiert.

US-Luftfahrtbehörde prüft erneut Panne bei Boeing

Chicago/New York - Die US-Luftfahrtbehörde FAA prüft erneut eine Panne bei einem Flugzeug des US-Konzerns Boeing. Eine Boeing 737 der US-Fluggesellschaft Southwest habe am Donnerstagabend wegen eines Motorenproblems ihren Start auf dem internationalen Flughafen der texanischen Stadt Lubbock kurz vorher abbrechen müssen, teilte die FAA am Freitag mit. Es handelte sich demnach um eine 737-800 NG (Next Generation), das Vorgänger-Modell der 737-MAX-Maschinen.

