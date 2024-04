Hamas rückt vor Verhandlungen von Forderungen nicht ab

Washington/Kairo/Gaza - Vor einer weiteren Gesprächsrunde in Kairo über eine Feuerpause und die Geiselfreilassung im Gazastreifen ist die radikalislamische Hamas offenbar nicht zu Zugeständnissen bereit. Die islamistische Palästinenserorganisation erklärte am Samstag, sie halte weiter an ihren Forderungen vom 14. März fest, wonach sie einen vollständigen Waffenstillstand und den Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen verlangt. "Wir werden von dieser Position nicht abrücken", hieß es.

Innenminister Karner verspricht Aufklärung im Fall Ott

Wien - Nach der Festnahme des ehemaligen Verfassungsschützers Egisto Ott wegen Spionageverdachts am Freitag vor einer Woche hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Samstag eine "lückenlose Aufklärung" versprochen. Derzeit stehe man allerdings noch am Anfang der Ermittlungen, betonte er im Ö1-"Mittagsjournal". Bezüglich der von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) angekündigten Verschärfungen beim Strafrecht forderte er erneut auch eine Ausdehnung der Überwachungsmöglichkeiten ein.

Positive Handelsgespräche zwischen Peking und Washington

Guangzhou - US-Finanzministerin Janet Yellen hat eine positive Zwischenbilanz bei den Verhandlungen zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten mit China gezogen. Sie sprach am Samstag von offenen und produktiven Gesprächen mit dem stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten He Lifeng in Guangzhou. Es sei ein weiterer Austausch über ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum in beiden Ländern vereinbart worden.

150 Jahre SPÖ - Babler: "Müssen Demokratie schützen"

Neudörfl - Mit einer Festveranstaltung hat die SPÖ am Samstag in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) den 150. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. In der burgenländischen Gemeinde, in der am 5. und 6. April 1874 Vertreter der Arbeitervereine zu einer Delegiertenkonferenz zusammentrafen und ein erstes Parteiprogramm erarbeiteten, warnte Parteichef Andreas Babler vor einer "autoritären Wende" in Österreich und Europa. Er plädierte für Zusammenhalt: "Wir müssen diese Demokratie schützen."

Tausende im Ural nach Flut durch Dammbruch evakuiert

Orenburg - Wegen schweren Hochwassers und eines Dammbruchs müssen in der Region Orenburg südwestlich des Uralgebirges Tausende Menschen evakuiert werden. "Die Situation entwickelt sich schnell zum schlechteren", sagte der Bürgermeister der besonders schwer betroffenen Großstadt Orsk, Wassili Kosupiza, am Samstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Laut Behördenangaben ist am Freitagabend ein Damm, der das Hochwasser des Ural-Flusses aufhalten sollte, gebrochen.

Mancherorts schon Samstagmittag um die 25 Grad

Wien - Wie angesagt mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ist das Wochenende gestartet - mancherorts hatte es schon ab dem frühen Samstagnachmittag um die 25 Grad. Dies gilt als meteorologisch-klimatologische Grenze für einen "Sommertag". Ob, wie erwartet, tatsächlich schon dieser Tage auch der erste und diesfalls früheste Hitzetag in Österreich ansteht, wird sich erst zeigen.

Ein Toter bei Frontalzusammenstoß in Mondsee in OÖ

St. Lorenz am Mondsee - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B154 in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) ist am Freitagabend ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung getötet worden. Gegen 21.45 Uhr war der 62-Jährige mit seinem Wagen kurz vor der Ortseinfahrt Scharfling auf die Gegenseite gekommen, hatte zwei entgegenkommende Autos touchiert und war schließlich mit einem vierten Pkw, der von einem 21-jährigen Salzburger gelenkt wurde, frontal kollidiert.

Drei Raumfahrer nach ISS-Mission auf Erde zurückgekehrt

Moskau/Washington - Die US-Astronautin Loral O'Hara, die Belarussin Marina Wassilewskaja und der Russe Oleg Nowizki sind nach Ende ihrer Mission auf der Internationalen Raumstation (ISS) wohlbehalten an Bord einer Sojus-Raumkapsel in der kasachischen Steppe gelandet. Die Landung sei nahe der Stadt Scheskasgan erfolgt, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Samstag mit. Alle drei würden medizinisch untersucht.

