Hunderttausende demonstrieren gegen Ungarns Premier Orban

Budapest - Hunderttausende Menschen sind am Samstag dem Aufruf von P�ter Magyar zur Demonstration gegen den rechtsnationalen ungarischen Premier Viktor Orb�n und seine Regierung gefolgt. Der "Nationale Marsch für ein neues Ungarn", der durch die Budapester Innenstadt führte, endete auf dem Kossuth-Platz vor dem Parlament. Der Platz und die anliegenden Straßen waren voller Menschen und einem Meer an ungarischen Fahnen.

Hamas rückt vor Verhandlungen von Forderungen nicht ab

Washington/Kairo/Gaza - Vor einer weiteren Gesprächsrunde in Kairo über eine Feuerpause und die Geiselfreilassung im Gazastreifen ist die radikalislamische Hamas offenbar nicht zu Zugeständnissen bereit. Die islamistische Palästinenserorganisation erklärte am Samstag, sie halte weiter an ihren Forderungen vom 14. März fest, wonach sie einen vollständigen Waffenstillstand und den Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen verlangt. "Wir werden von dieser Position nicht abrücken", hieß es.

Fast 30 Grad in Innsbruck am Samstag

Wien - Mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ist das Wochenende gestartet - mancherorts hatte es schon ab dem frühen Samstagnachmittag um die 25 Grad. Dies gilt als meteorologisch-klimatologische Grenze für einen "Sommertag". Die höchste Temperatur im Messnetz der Geosphere Austria wurde mit 29,5 Grad an der Universität Innsbruck gemessen. Am Sonntag bleibt es sommerlich mit Nachmittagstemperaturen zwischen 24 und 29 Grad. Vereinzelt sind sogar 30 Grad möglich.

Stichwahl um das Präsidentenamt in der Slowakei

Bratislava - Die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Slowakei verläuft vorerst ohne bemerkenswerte Zwischenfällen, wie die Staatliche Wahlkommission und Polizei laut der Nachrichtenagentur TASR am Samstag bestätigt haben. Umfragen sagten ein knappes Rennen zwischen dem parteilosen Ex-Außenminister Ivan Korčok (60) und dem linksgerichteten Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini (48) aus dem russlandfreundlichen Regierungslager voraus. Eine hohe Wahlbeteiligung zeichnete sich ab.

Tausende Menschen im Ural nach Dammbruch evakuiert

Orenburg - Wegen schweren Hochwassers und eines Dammbruchs müssen in der Region Orenburg südwestlich des Uralgebirges Tausende Menschen evakuiert werden. "Die Situation entwickelt sich schnell zum schlechteren", sagte der Bürgermeister der besonders schwer betroffenen Großstadt Orsk, Wassili Kosupiza, am Samstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Laut Behördenangaben ist am Freitagabend ein Damm, der das Hochwasser des Ural-Flusses aufhalten sollte, gebrochen.

Acht Tote bei russischem Drohnenangriff auf Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Nach zwei russischen Drohnenangriffen auf die Millionenstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ist die Zahl der Toten gestiegen. Nach Angaben ukrainischer Behörden kamen insgesamt acht Menschen ums leben, mindestens zehn wurden verletzt. Bei einem der Angriffe wurden in der Nacht sieben Menschen getötet. Dabei wurden mindestens neun Hochhäuser, drei Wohnheime, mehrere Verwaltungsgebäude, ein Geschäft, eine Tankstelle und Autos beschädigt, sagte Bürgermeister Ihor Terechow.

Greta Thunberg bei Straßenblockaden in Den Haag festgenommen

Den Haag - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist in Den Haag in den Niederlanden bei Straßenblockaden gleich zweimal von der Polizei vorübergehend festgenommen worden. Thunberg hatte sich am Samstag zunächst mit rund 100 Demonstranten an einem Versuch der Gruppe Extinction Rebellion (XR) beteiligt, zum wiederholten Mal eine Autobahn im Zentrum der niederländischen Stadt zu blockieren, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete.

