Israel und Hamas dämpfen Hoffnungen auf baldige Einigung

Kairo - Bei den Verhandlungen in Kairo über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Hamas-Geiseln ist offenbar kein Durchbruch in Sicht. "Wir sehen noch keine Einigung am Horizont", zitierte das israelische Nachrichtenportal Ynet am Montag einen israelischen Regierungsvertreter. Auch ein Vertreter der radikalislamischen Hamas wies gegenüber der Nachrichtenagentur AFP angebliche "Fortschritte" zurück. UNO-Vertreter riefen inzwischen zur "Deeskalation" im Libanon auf.

Gewessler legte Netzausbauplan vor - Verbände erfreut

Wien - Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat heute, Montag, die finale Ausgestaltung des "integrierten" österreichischen Netzinfrastrukturplans (ÖNIP) vorgestellt. Für die Energiewende "brauchen wir nicht nur viele Wind- und Solaranlagen, sondern auch stabile Stromnetze und Wasserstoff für die Industrie", sagte Gwessler. Der Plan regelt den notwendigen Ausbau der österreichischen Energienetze bis 2030 und soll so den Weg zum klimaneutralen Energiesystem bis 2040 ebnen.

Mittags bereits Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke

Wien - Nach dem frühesten 30-Grad-Tag in der österreichischen Messgeschichte am Sonntag haben auch am Montag extrem milde Südströmung und Föhn für ungewöhnlich hohe Temperaturen für die Jahreszeit gesorgt. Die Werte erreichten weiterhin zehn bis 15 Grad über jenen für einen typischen Aprilanfang. Bereits um 12.30 Uhr lagen einige Wetterstationen nahe der 30-Grad-Marke, teilte Geosphere Austria der APA mit. In Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich wurden 29,3 Grad gemessen.

Regierung startet Kampagne zum Kinderschutz

Wien - Die Bundesregierung hat eine 2 Mio. Euro schwere Informationskampagne gestartet, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor jeglicher Form von Gewalt in den Mittelpunkt zu rücken. Ansprechen will man einerseits die Betroffenen, andererseits aber auch Erwachsene, wurde bei der Präsentation am Montag in einem Wiener Jugendzentrum erklärt. "Nein zu Gewalt" läuft seit Anfang April. Es sei die erste österreichweite derartige Kampagne, hieß es.

WKStA hat über Schmids Kronzeugenstatus entschieden

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat eine Entscheidung über den Kronzeugen-Antrag des Ex-Vorstands der Staatsholding ÖBAG Thomas Schmid getroffen. Ein WKStA-Sprecher bestätigte dem "Kurier", dass ein Vorhabensbericht kurz vor Ostern "nach oben" - also an die Oberstaatsanwaltschaft - geschickt worden sei. Wie entschieden wurde, wird nicht kommuniziert. Die Oberstaatsanwaltschaft muss das Vorhaben nun prüfen und ans Justizministerium weiterleiten.

Angriffe auf AKW: Kiew wirft Moskau Desinformation vor

Kiew (Kyjiw) - Nach Angriffen auf das Atomkraftwerk Saporischschja hat die Ukraine Russland vorgeworfen, Falschinformationen zu verbreiten. Moskau greife das AKW mit Drohnen an "und gibt vor, dass die Bedrohung für die Anlage und die nukleare Sicherheit von der Ukraine ausgeht", erklärte der Leiter des ukrainischen Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation, Andrij Kowalenko, am Montag. Die Vorwürfe seien Teil einer "Kampagne von Provokationen und Falschinformationen" gegen die Ukraine.

Schon mehr als 10.000 Häuser in Russland überflutet

Moskau/Orenburg - Angesichts von Hochwasser in großen Flüssen drohen in mehreren russischen Regionen massive Überschwemmungen. Bis Montag wurden nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums bereits mehr als 10.000 Wohnhäuser in den Regionen Ural, Wolga und Westsibirien überflutet. Wegen hoher Temperaturen und der damit verbundenen Schneeschmelze sowie dem Brechen der Eisschicht auf den Flüssen rechnen die Behörden mit weiter steigenden Pegelständen.

19-Jähriger stürzte in Tirol 50 Meter in Schlucht - tot

Mayrhofen - Ein 19-jähriger Niederländer ist am späten Freitagabend in Mayrhofen im Tiroler Zillertal nach einer Feier aus bisher unbekannter Ursache von der Zemmbachbrücke rund 50 Meter in die darunterliegende Zemmschlucht gestürzt und tödlich verletzt worden. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle, wo er von Polizeibeamten nach kurzer Suche entdeckt wurde. Zuvor hatte der Niederländer an einer privaten Feier in der Schlucht teilgenommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red