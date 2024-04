Menschenrechtsgericht verurteilte Schweiz in Klimaklage

Straßburg - Das Europäische Menschenrechtsgericht (EGMR) hat in einem wegweisenden Urteil die Schweiz wegen mangelnden Klimaschutzes verurteilt. Die 17 Richterinnen und Richter gaben einer Gruppe Schweizer Seniorinnen recht, die ihrer Regierung vorwerfen, nicht genug gegen den Klimawandel zu tun. Zwei weitere Klagen aus Frankreich und Portugal wies das Gericht als "unzulässig" ab.

Lawrow: Russland und China gemeinsam gegen den Westen

Peking - Moskau und Peking wollen sich laut Russlands Außenminister Sergej Lawrow gemeinsam gegen die angebliche Hegemonialpolitik des Westens stemmen. "Und mehr als einmal haben unsere Führer, Präsident (Wladimir) Putin und Staatschef Xi Jinping, Russlands und Chinas Entschlossenheit betont, sich allen Versuchen zu widersetzen, die Bildung einer multipolaren Welt und die lang überfälligen Prozesse der Demokratisierung und Gerechtigkeit zu bremsen," sagte Lawrow am Dienstag in Peking.

Nationaler Sicherheitsrat tritt in Causa Ott zusammen

Wien - Der Nationale Sicherheitsrat beschäftigt sich Dienstagabend mit der Spionagecausa rund um den festgenommenen früheren Verfassungsschützer Egisto Ott. Einberufen wurde das Gremium durch den formal zuständigen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf Initiative der Grünen. Die im Sicherheitsrat besprochenen Inhalte unterliegen der Geheimhaltungspflicht.

90.000 Evakuierungen wegen Flut in Kasachstan und Russland

Moskau/Orenburg/Astana - Wegen Überschwemmungen in Russland und Kasachstan sind nach Behördenangaben in den beiden Nachbarländern bereits mehr als 90.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. "Seit dem Beginn der Überschwemmungen wurden 86.000 Personen gerettet und evakuiert, darunter 29.000 Kinder", teilte das kasachische Katastrophenschutzministerium am Dienstag mit. Die Evakuierungseinsätze fanden demnach im Westen und Norden des riesigen zentralasiatischen Landes statt.

Untersuchungen nach Unfall mit AUA-Maschine in Schwechat

Schwechat/Wien - Nach dem Unfall einer leeren Maschine der Austrian Airlines (AUA) in der Nacht auf Sonntag auf dem Flughafen Wien in Schwechat laufen die Untersuchungen. Ein A320neo war stark beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Der Ausfall des Flugzeugs - eines von fünf dieses Typs in Diensten der AUA - wirke sich "aktuell gar nicht" auf die Rotation aus, sagte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage.

Land Tirol warnt vor teils starken Schneefällen

Innsbruck - Aufgrund der prognostizierten kurzzeitigen Rückkehr winterlicher Verhältnisse hat das Land Tirol am Dienstag vor teilweise starken Schneefällen gewarnt. Von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag wurde von Geosphere Austria eine Schneewarnung in "Orange" ausgegeben, hieß es in einer Aussendung. Die Schneefallgrenze soll in der Nacht auf 700 bis 1.000 Meter Seehöhe sinken, gebietsweise sind bis zu 60 Zentimeter Neuschnee möglich.

Moskau greift Ukraines Infrastruktur an, Kiew Fliegerschule

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das russische Militär hat ukrainische Infrastrukturanlagen in der Nacht mit 20 Kampfdrohnen iranischer Bauart angegriffen. Alle seien abgeschossen worden, teilte Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk am Dienstag auf Telegram mit. Unterdessen hat die Ukraine in der Nacht auf Dienstag ein Fliegerausbildungszentrum in der westrussischen Region Woronesch ebenfalls mit Drohnen angegriffen.

Cameron trifft Trump vor Gesprächen mit Blinken

London - Der britische Außenminister David Cameron hat sich vor Gesprächen mit der US-Regierung bei einem Besuch in den USA mit dem voraussichtlichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump getroffen. "Vor seinem Besuch in Washington traf der Außenminister den früheren Präsidenten Trump in Florida", sagte ein Sprecher des britischen Außenministeriums am Dienstag.

