Menschenrechtsgericht verurteilte Schweiz in Klimaklage

Straßburg/Wien - Das Europäische Menschenrechtsgericht (EGMR) hat in einem wegweisenden Urteil die Schweiz wegen mangelnden Klimaschutzes verurteilt. Die 17 Richterinnen und Richter gaben einer Gruppe Schweizer Seniorinnen recht, die ihrer Regierung vorwerfen, nicht genug gegen den Klimawandel zu tun. Zwei weitere Klagen aus Frankreich und Portugal wies das Gericht als "unzulässig" ab.

KV-Verhandlungen bei der AUA dauern an

Wien/Schwechat - Die Verhandlungen bei der AUA über den Kollektivvertrag des Bordpersonals ziehen sich auch am Dienstagnachmittag weiter. Seit 11 Uhr findet die 19. Verhandlungsrunde zwischen der AUA-Führung und den Arbeitnehmervertretern statt, wie die Gewerkschaft vida mitteilte. Über den Stand der Verhandlungen sei indessen Stillschweigen vereinbart worden, hieß es bereits zu Wochenbeginn von beiden Seiten zur APA.

Schweizer Präsidentin: Neutralität bei Angriff hinfällig

Wien - Die Schweiz will sich im Fall eines russischen Angriffs gemeinsam mit ihren europäischen NATO-Partnern gegen den Aggressor wehren. Dies machte die Schweizer Bundespräsidentin und Verteidigungsministerin Viola Amherd am Dienstag in Wien klar. Zwar gebe es bei der Luftabwehrinitiative "European Sky Shield" einen Neutralitätsvorbehalt. "Sollte es einen Angriff auf die Schweiz geben, dann ist die Situation anders, dann fällt die Neutralität dahin."

Nationaler Sicherheitsrat tritt in Causa Ott zusammen

Wien - Der Nationale Sicherheitsrat beschäftigt sich Dienstagabend mit der Spionagecausa rund um den festgenommenen früheren Verfassungsschützer Egisto Ott. Einberufen wurde das Gremium durch den formal zuständigen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf Initiative der Grünen. Die im Sicherheitsrat besprochenen Inhalte unterliegen der Geheimhaltungspflicht. Erstmals äußerte sich am Dienstag auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Affäre.

Lawrow: Russland und China gemeinsam gegen den Westen

Peking - Moskau und Peking wollen sich laut Russlands Außenminister Sergej Lawrow gemeinsam gegen die angebliche Hegemonialpolitik des Westens stemmen. "Und mehr als einmal haben unsere Führer, Präsident (Wladimir) Putin und Staatschef Xi Jinping, Russlands und Chinas Entschlossenheit betont, sich allen Versuchen zu widersetzen, die Bildung einer multipolaren Welt und die lang überfälligen Prozesse der Demokratisierung und Gerechtigkeit zu bremsen," sagte Lawrow am Dienstag in Peking.

Simon Harris wird neuer Regierungschef von Irland

Athlone - Irland bekommt den jüngsten Premierminister seiner Geschichte: Mit 37 Jahren übernimmt Simon Harris die Führung des EU-Landes. Das Parlament in Dublin wählte ihn am Dienstag zum Nachfolger von Leo Varadkar, der überraschend zurückgetreten war. Der bisherige Hochschulminister Harris ist politisch schnell aufgestiegen - und machte nach seiner Wahl seinen beiden kleinen Kindern die Zusage.

90.000 Evakuierungen wegen Flut in Kasachstan und Russland

Moskau/Orenburg/Astana - Wegen Überschwemmungen in Russland und Kasachstan sind nach Behördenangaben in den beiden Nachbarländern bereits mehr als 90.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. "Seit dem Beginn der Überschwemmungen wurden 86.000 Personen gerettet und evakuiert, darunter 29.000 Kinder", teilte das kasachische Katastrophenschutzministerium am Dienstag mit. Die Evakuierungseinsätze fanden demnach im Westen und Norden des riesigen zentralasiatischen Landes statt.

Burgenländerin brachte Betrüger in Wien ins Gefängnis

Wien/Rechnitz - Eine 65-jährige Frau aus Rechnitz (Bezirk Oberwart) hat dafür gesorgt, dass ein in Deutschland und der Schweiz vorbestraftes Mitglied der so genannten Kautionstrick-Bande im Herbst 2023 festgenommen und am Dienstag wegen krimineller Vereinigung und versuchten schweren Betrugs am Wiener Landesgericht rechtskräftig zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt werden konnte. Der 49-Jährige hätte von ihr eine vorgeblich für die Enthaftung ihrer Tochter nötige Kaution abholen sollen.

