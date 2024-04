Menschenrechtsgericht verurteilte Schweiz in Klimaklage

Straßburg/Wien - Das Europäische Menschenrechtsgericht (EGMR) hat in einem wegweisenden Urteil die Schweiz wegen mangelnden Klimaschutzes verurteilt. Die 17 Richterinnen und Richter gaben einer Gruppe Schweizer Seniorinnen recht, die ihrer Regierung vorwerfen, nicht genug gegen den Klimawandel zu tun. Zwei weitere Klagen aus Frankreich und Portugal wies das Gericht als "unzulässig" ab.

Nationaler Sicherheitsrat tritt in Causa Ott zusammen

Wien - Der Nationale Sicherheitsrat beschäftigt sich Dienstagabend mit der Spionagecausa rund um den festgenommenen früheren Verfassungsschützer Egisto Ott. Vor Beginn des Gremiums erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer extra einberufenen Pressekonferenz, es würden schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen. Es müsse eine "lückenlose" Aufklärung sichergestellt werden. Kritik übte er im Zusammenhang mit der Affäre an der FPÖ.

Person in Tirol von Lawine mitgerissen und getötet

Eben am Achensee - Eine Person ist Dienstagnachmittag in der Tiroler Gemeinde Eben am Achensee (Bezirk Schwaz) von einer Lawine verschüttet und getötet worden. Die Identität sei noch unklar, teilte die Polizei der APA mit. Eine sechsköpfige Wandergruppe war auf dem Bärenkopf von einer Lawine überrascht worden, hieß es seitens der Leitstelle Tirol. Insgesamt wurden dabei zwei Personen mitgerissen, die zweite Person demnach jedoch nicht verschüttet und nur leicht verletzt.

Schweizer Präsidentin: Neutralität bei Angriff hinfällig

Wien - Die Schweiz will sich im Fall eines russischen Angriffs gemeinsam mit ihren europäischen NATO-Partnern gegen den Aggressor wehren. Dies machte die Schweizer Bundespräsidentin und Verteidigungsministerin Viola Amherd am Dienstag in Wien klar. Zwar gebe es bei der Luftabwehrinitiative "European Sky Shield" einen Neutralitätsvorbehalt. "Sollte es einen Angriff auf die Schweiz geben, dann ist die Situation anders, dann fällt die Neutralität dahin."

Simon Harris wird neuer Regierungschef von Irland

Athlone - Irland bekommt den jüngsten Premierminister seiner Geschichte: Mit 37 Jahren übernimmt Simon Harris die Führung des EU-Landes. Das Parlament in Dublin wählte ihn am Dienstag zum Nachfolger von Leo Varadkar, der überraschend zurückgetreten war. Der bisherige Hochschulminister Harris ist politisch schnell aufgestiegen - und machte nach seiner Wahl seinen beiden kleinen Kindern die Zusage.

KV-Verhandlungen bei der AUA gehen am Mittwoch weiter

Wien/Schwechat - Die Verhandlungen bei der AUA über den Kollektivvertrag des Bordpersonals gehen am Mittwochnachmittag weiter. Für 17 Uhr ist die inzwischen 20. Verhandlungsrunde angesetzt, wie die Gewerkschaft vida nach dem Ende der Gespräche am Dienstag mitteilte. Über den Stand der Verhandlungen sei erneut Stillschweigen vereinbart worden, hieß es zur APA.

Burgenländerin brachte Betrüger in Wien ins Gefängnis

Wien/Rechnitz - Eine 65-jährige Frau aus Rechnitz (Bezirk Oberwart) hat dafür gesorgt, dass ein in Deutschland und der Schweiz vorbestraftes Mitglied der so genannten Kautionstrick-Bande im Herbst 2023 festgenommen und am Dienstag wegen krimineller Vereinigung und versuchten schweren Betrugs am Wiener Landesgericht rechtskräftig zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt werden konnte. Der 49-Jährige hätte von ihr eine vorgeblich für die Enthaftung ihrer Tochter nötige Kaution abholen sollen.

Prozess gegen falschen Polizisten, der 245.000 Euro stahl

Wien - Ein falscher Kriminalbeamter, der gemeinsam mit zwei unbekannten Mittätern ab November 2018 in Wien sein Unwesen trieb, hat am Dienstag am Wiener Landesgericht für Strafsachen die Rechnung für seine kriminellen Handlungen präsentiert bekommen. Bis zu seiner Festnahme im Jänner 2019 hatte er acht Frauen im Alter zwischen Anfang 70 und Mitte 80 Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände gestohlen. Inkriminierter Gesamtschaden: 245.000 Euro.

