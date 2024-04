Ott schleicht sich in SPÖ-FPÖ-Ausschuss ein

Wien - Der von der ÖVP eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" hat einen neuen Hauptakteur, der dort aber wohl nicht selbst auftreten wird: Egisto Ott. Der mit Spionagevorwürfen konfrontierte ehemalige Verfassungsschützer dürfte in den kommenden Wochen wohl Hauptthema sein, was auch die Fraktionsführer und -führerinnen in ihren Eingangsstatements am Mittwoch durchblicken ließen. Die Befragungen starten erst zu Mittag.

Brisante Funde bei Hausdurchsuchungen bei Ex-BVT-Mann Ott

Wien - Bei den Hausdurchsuchungen, die Ende März an der Kärntner sowie an der Wiener Adresse des Spionage-Verdächtigen Ex-BVT-Mitarbeiters Egisto Ott durchgeführt wurden, ist brisantes Beweismaterial sichergestellt worden. Es wurden zwei SINA-Laptops gefunden, auf denen sich womöglich hochsensible Daten befinden. Was Ott mit diesen Geräten vor hatte und wie er in ihren Besitz gelangt war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Iran und Israel drohen einander nach Angriff in Damaskus

Jerusalem/Teheran - Der Iran droht Israel erneut mit Vergeltung für den Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus. "Das teuflische Regime hat einen Fehler gemacht und muss bestraft werden, und das wird es auch", sagt der Oberste Führer des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, in einer Rede zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Israel drohte dem Iran seinerseits mit einem Angriff, sollte das Land israelische Ziele attackieren.

Experte Obwexer schätzt Klima-Urteil als "bahnbrechend" ein

Wien/EU-weit/Brüssel - Die Verurteilung der Schweiz wegen mangelnden Klimaschutzes durch das Europäische Menschenrechtsgerichts (EGMR) sieht der Europa- und Völkerrechtler Walter Obwexer als "bahnbrechend" an. "Das hat zur Konsequenz, dass dieses Recht auf Klimaschutz nun auch in Österreich gilt", so der Experte am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal".

Firmenpleiten auf höchstem Stand seit 15 Jahren

Wien - Im ersten Quartal sind 1.091 Firmeninsolvenzen angemeldet worden. Dabei handelt es sich um den höchsten Wert seit 15 Jahren, teilte der Allgemeine Kreditorenverband (AKV Europa) am Dienstag in einer Aussendung mit. Und die Gläubigerschützer gehen davon aus, dass es heuer mehr als 4.000 Insolvenzen und inklusive der Insolvenzabweisungen mangels Masse mehr als 7.000 Insolvenzverfahren geben wird.

83-Jähriger beim Schwimmen in Oberösterreich gestorben

Kirchdorf an der Krems/Kremsmünster - Ein 83-Jähriger ist Dienstagnachmittag vom Schwimmen im Großen Schacherteich in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) nicht zurückgekehrt. Seine 80-jährige Frau und ein Bekannter suchten ihn, fanden jedoch nur Bekleidung und Badeutensilien am Steg. Die Polizei organisierte eine große Suchaktion mit Hunden und Tauchern. Um 23.50 Uhr wurde der Welser von Feuerwehrtauchern tot im Schacherteich gefunden. Es bestehe kein Hinweis auf Fremdeinwirkung, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Russische Luftangriffe auf Energieanlagen in der Südukraine

Odessa - Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch sind nach Kiewer Militärangaben im Süden des Landes mehrere Anlagen der Energieversorgung beschädigt worden. In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde demnach ein nicht näher bezeichnetes Objekt zur Stromversorgung getroffen. In einer Energieanlage im Gebiet Mykolajiw sei ein Brand ausgebrochen, teilte die Militärpressestelle für den Süden der Ukraine auf ihrem Telegram-Kanal mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red