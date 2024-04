Drei Niederländer sterben bei Lawinenabgang in Tirol

Sölden/Innsbruck - Ein Lawinenabgang in den Ötztaler Alpen in Sölden in Tirol (Bezirk Imst) hat am Donnerstag drei Menschenleben gefordert. Bei den toten Männern im Alter von 60, 35 und 33 Jahren handelte es sich um Skitourengeher aus den Niederlanden. Eine weitere Person, ein 32-jähriger Niederländer, wurde leicht verletzt. Die vier waren von einer 180 Meter langen und 80 Meter breiten Nassschneelawine verschüttet worden.

Ott auch Thema bei Kickl-Befragung im U-Ausschuss

Wien - Diskussionen zur Geschäftsordnung und wiederholte Scharmützel zwischen den Fraktionen haben am Donnerstag die Befragung von FPÖ-Chef Herbert Kickl im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" geprägt. Thema war aber auch der in U-Haft sitzende Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott.

Hamas-Chef: Getötete Söhne waren keine Kämpfer

Gaza/Jerusalem - Hamas-Chef Ismail Haniyeh hat dementiert, dass seine drei bei einem israelischen Angriff getöteten Söhne Kämpfer der radikal-islamischen Gruppe waren. Nach Angaben Israels gehörten sie dem bewaffneten Arm der Hamas an. Der in Katar lebende Haniyeh bekräftigte am Donnerstag gegenüber Reuters, dass der Tod seiner Söhne nicht seine Haltung bei den Verhandlungen über eine Feuerpause beeinflussen werde: "Die Interessen des palästinensischen Volkes stehen über allem."

EU-"Chefs" und Ratspräsident Michel bei Nehammer

Wien - In Wien findet am Freitag eines von mehreren Gipfeltreffen zur Diskussion der Ziele und Prioritäten der EU für die kommenden fünf Jahre statt. Staats- und Regierungschefs aus fünf Mitgliedsstaaten sowie der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, kommen dafür auf Einladung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in die Bundeshauptstadt.

Juristen und Psychiater sollen demente Frauen betrogen haben

Wels - Eine Rechtsanwältin, ein Notar und und ein Sachverständiger stehen im Verdacht, wohlhabende demente Klienten um ihre Liegenschaften gebracht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Wels hat daher eine Durchsuchung der Kanzleiräumlichkeiten der Juristen sowie im Fall des Gutachters sogar dessen Festnahme angeordnet, wie sie am Donnerstag in einer Presseaussendung mitteilte. Die Juristen sollen die Verträge errichtet und der Psychiater ein Gefälligkeitsgutachten erstellt haben.

Acht Jahre Haft nach Messerattacke auf offener Straße in NÖ

St. Pölten - Am Landesgericht St. Pölten ist am Donnerstag ein 47-Jähriger wegen einer Messerattacke auf offener Straße in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der türkische Staatsbürger soll im Oktober 2023 Bekannte im Alter von 29 und 39 Jahren angegriffen haben. Der Schuldspruch wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ist nicht rechtskräftig. Die Geschworenen verneinten den von der Anklage umfassten Vorwurf des versuchten Mordes.

Weiter Vermisstensuche nach Kraftwerksexplosion in Italien

Bologna - Die Zahl der Todesopfer nach der Explosion in einem italienischen Wasserkraftwerk am Suviana-See in den Apenninen bei Bologna vom Dienstag ist auf sechs gestiegen: Am Donnerstag wurden die Leichen von drei der vermissten Arbeiter geborgen. Ein letzter Vermisster wird noch gesucht, so die Rettungseinheiten. Es bestehe keine Hoffnung, ihn lebend zu finden. Der Betreiber des Werks Enel Green Power stellt indes zwei Millionen Euro für die Familien der Opfer zur Verfügung.

Ex-Footballer O.J. Simpson ist tot

Los Angeles - Der frühere US-Footballstar O.J. Simpson, der 1995 in einem spektakulären Prozess wegen Mordes an seiner Ex-Frau freigesprochen worden war, ist tot. Simpson sei am Mittwoch im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben, teilte seine Familie am Donnerstag auf der Online-Plattform X, vormals Twitter mit. Sein Anwalt bestätigte die Nachricht vom Tod Simpsons zudem gegenüber dem Online-Portal "TMZ".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red