Liechtenstein ermittelt laut Berichten im Umfeld von Benko

Wien - Die Staatsanwaltschaft Liechtenstein hat Ermittlungen im Umfeld von Signa-Gründer Ren� Benko aufgenommen. Das geht aus Berichten der "Kronen Zeitung" sowie der "Presse" unter Berufung auf den Schweizer Finanzblog "Inside Paradeplatz" bzw. auf die Finanznachrichtenagentur "Bloomberg" hervor. Demnach geht es um den Verdacht auf betrügerische Krida und Geldwäsche. Es gilt die Unschuldsvermutung. Unterdessen soll der Privatjet Benkos "off-Market", also diskret, veräußert werden.

Thailändische Central-Gruppe kauft KaDeWe-Immobilie

Düsseldorf/Wien - Die Immobilie des Berliner Luxuskaufhauses KaDeWe gehört nun vollständig der thailändischen Central-Gruppe. Der bisherige Eigentümer, die insolvente österreichische Signa Prime Selection, und die Gruppe hätten eine Vereinbarung über den kompletten Erwerb getroffen, teilte Central am Freitag mit. Die Gruppe führe auch Gespräche über den Erwerb "weiterer Vermögenswerte" der KaDeWe Group.

ÖVP schießt sich weiter auf FPÖ-Chef Kickl ein

Wien - Die ÖVP will sich im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" weiter mit dem ehemaligen Innenminister und nunmehrigen FPÖ-Chef Herbert Kickl beschäftigen. Unter anderem sollen weiter Chats zwischen dem ehemaligen FPÖ-Sicherheitssprecher Hans-Jörg Jenewein und dem wegen Spionageverdachts in U-Haft sitzenden Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott thematisiert und auch Kickl erneut befragt werden, so ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker bei einer Pressekonferenz am Freitag.

EU-"Chefs" diskutieren Zukunft der EU bei Nehammer

Wien - In Wien hat am Freitagabend eines von mehreren Gipfeltreffen zu den Prioritäten der EU für die kommenden fünf Jahre begonnen. Staats- und Regierungschefs aus fünf Mitgliedsstaaten sowie der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, sind auf Einladung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in die Bundeshauptstadt gekommen. Nehammer nannte den Kampf gegen illegale Migration und die Stärkung der europäischen Wirtschaft wichtigste Schwerpunkte aus der Sicht Österreichs.

Massenevakuierungen in Russlands Überschwemmungsgebiet

Moskau/Astana - Die Pegelstände in den überschwemmten Gebieten in Russland steigen weiter und immer mehr Menschen müssen ihre Häuser verlassen. In der Stadt Orenburg am Fluss Ural wurden in der Nacht Hunderte Häuser überflutet. Angesichts des weiter steigenden Wassers forderten die Behörden die Menschen in einigen Stadtteile dazu auf, ihre Häuser zu verlassen, sie sprachen von einer Massenevakuierung.

Tursky/Willi warnen im Finish vor Links und Rechts

Innsbruck - Zwei Tage vor der Innsbrucker Gemeinderatswahl haben einige Gruppierungen ihre Wahlkampfabschlüsse begangen. Zwei der Mitfavoriten auf den Bürgermeistersessel, "Titelverteidiger" Georg Willi (Grüne) sowie "das Neue Innsbruck"-Bürgermeisterkandidat Florian Tursky, malten dabei ihre jeweiligen Koalitions-"Schreckensszenarien" an die Wand. Tursky warnte im Fall von Willis Wiederwahl vor einer linken, der Stadtchef erneut vor einer blau-schwarzen bzw. schwarz-blauen Koalition.

Fotograf, Autor und Journalist Michael Horowitz ist tot

Wien - Der Wiener Fotograf, Autor und Journalist Michael Horowitz ist tot. Er sei am Freitag im Alter von 73 Jahren "friedlich und schmerzfrei eingeschlafen", wie seine Frau Angelika Horowitz der APA mitteilte. Horowitz bekam nicht nur Ikonen von Mick Jagger bis Andy Warhol vor die Linse, sondern schrieb auch zahlreiche Bücher - etwa Biografien über Heimito von Doderer, Karl Kraus, Otto Schenk oder Helmut Qualtinger. Überdies gründete er die "freizeit"-Wochenendbeilage des "Kurier".

Klimaschutz-Ausbildungszentrum in NÖ nimmt Fahrt auf

Sigmundsherberg - In Sigmundsherberg im niederösterreichischen Bezirk Horn ist am Freitag das europaweit erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum offiziell eröffnet worden. Die vom Arbeitsmarktservice (AMS) und dem Berufsförderungsinstitut (bfi) NÖ geschaffene Einrichtung zielt darauf ab, Jobsuchenden Qualifizierungen in den Bereichen Technik und Energiewende zu bieten. Das soll dazu beitragen, den Arbeitskräftebedarf in diesen Wachstumsbranchen zu decken, war der Tenor bei einer Pressekonferenz.

