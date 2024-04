Israel noch ohne Entscheidung zu Reaktion auf Irans Angriff

New York - Israel hat Medienberichten zufolge noch nicht entschieden, wie sie auf Irans Angriff vom Wochenende reagieren soll. Das Kriegskabinett habe bei Beratungen am Sonntagnachmittag keinen Beschluss über das weitere Vorgehen gefasst, berichtete die Zeitung "Times of Israel". In den kommenden Tagen sollten weitere Gespräche geführt werden, meldete das Nachrichtenportal "Axios". Bei der Sitzung seien mehrere Optionen für einen möglichen israelischen Vergeltungsschlag erörtert worden.

Naher Osten laut Guterres "am Rande des Abgrunds"

Jerusalem/New York - Nach dem Angriff des Irans auf Israel hat UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres vor dem Sicherheitsrat dringend zur Deeskalation aufgerufen. "Der Nahe Osten steht am Rande des Abgrunds", sagte Guterres am Sonntag bei einer Sondersitzung des Gremiums in New York. "Die Menschen in der Region stehen vor der realen Gefahr eines verheerenden großen Konflikts. Jetzt ist die Zeit, zu entschärfen und zu deeskalieren. Jetzt ist die Zeit für maximale Zurückhaltung."

Angreifer von Sydney griff offenbar gezielt Frauen an

Sydney - Der Messerangreifer von Sydney hat offenbar gezielt Frauen angegriffen. Der Täter, der am Samstag in einem beliebten Einkaufszentrum sechs Menschen getötet und mehrere weitere verletzt hatte, habe sich nach jüngsten Erkenntnissen der Ermittler bei seinem Angriff offenbar "auf Frauen konzentriert und Männer gemieden", sagte die Polizeipräsidentin des Bundesstaats New South Wales, Karen Webb, am Montag dem Fernsehsender ABC.

"Mitte-Links"-Rutsch mit Willi/Anzengruber-Sieg in Innsbruck

Innsbruck - Innsbruck hat einen "Mitte-Links"-Rutsch erlebt. Grünen-Amtsinhaber Georg Willi fuhr bei der Gemeinderatswahl einen in dieser Form nicht erwarteten Sieg ein: Er landete in der Direktwahl mit 22,89 Prozent an erster Stelle. Paukenschlag zudem: Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) schaffte es mit 19,37 Prozent als Zweiter ebenfalls in die Stichwahl am 28. April. Koalitionsmäßig winkt wohl ein Bündnis links der Mitte.

Erster Strafprozess gegen Ex-US-Präsident Trump startet

New York - Mit Donald Trump sitzt ab Montag (ab 16.00 Uhr MESZ) erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein früherer US-Präsident bei einem Strafprozess auf der Anklagebank. In dem Verfahren in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar ist der 77-Jährige unter anderem wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt. Am Montag soll vor dem Gericht in New York die Auswahl der Geschworenen beginnen.

Selenskyj an Westen: Helft den Terror stoppen

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine schlagen immer mehr Raketen und Kampfdrohnen mit unter Sanktionen fallenden westlichen Bauteilen ein. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj fordert eine konsequentere Umsetzung der Sanktionen gegen Russland. "Leider ist die Hilfe für die Ukraine immer noch begrenzt, und der russische Staat hat immer noch Zugang zu wichtigen Komponenten, die für die Herstellung von Raketen und Drohnen benötigt werden", so Selenskyj am Sonntag in seiner Videoansprache.

Mann stürzte in Vorarlberg in Fluss und über Wasserfall ab

Bregenz - Ein 25-Jähriger ist am Sonntagnachmittag bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Laterns (Bez. Feldkirch) ausgerutscht, in einen Fluss gefallen und in weiterer Folge über einen Wasserfall abgestürzt. Nach Angaben der Polizei zog sich der Mann dabei ein Schädelhirntrauma zu.

Ende der situativen Winterreifenpflicht

Wien - Die situative Winterreifenpflicht endet am Montag. Allerdings empfiehlt der ÖAMTC, den Reifenwechsel aber nicht nur vom Datum, sondern auch von der aktuellen Wetterlage abhängig zu machen. Der April sei für seine plötzlichen Wetterumschwünge bekannt. Erst wenn es tatsächlich über einen längeren Zeitraum wärmer ist, ist der Wechsel aus Sicherheitsgründen angebracht.

