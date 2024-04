Nahost - Erdogan empfängt Hamas-Chef Haniyeh

Jerusalem/Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfängt am Samstag den Chef der radikalislamischen Hamas, Ismail Haniyeh. Das Treffen soll in Istanbul stattfinden. Die Türkei, ein NATO-Mitglied, verurteilt die israelische Offensive im Gazastreifen und fordert einen sofortigen Waffenstillstand. Erdogan bezeichnete die Hamas als "Befreiungsbewegung" sowie "Widerstandsgruppe" und warf dem Westen vor, Israel unreflektiert zu unterstützen. Es gebe viel zu besprechen, sagte Erdogan.

US-Repräsentantenhaus stimmt über Ukraine-Hilfen ab

Washington - Das US-Repräsentantenhaus stimmt am Samstag über Hilfen für die Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland im Volumen von 61 Milliarden Dollar (57 Milliarden Euro) ab. Die Hilfen wurden monatelang von den oppositionellen Republikanern blockiert, vor einigen Tagen kündigte dann der republikanische Vorsitzende der Kongresskammer, Mike Johnson, das Votum an.

Wiener SPÖ-Landesparteitag mit EU-Wahlkampfauftakt

Wien - In der Messe Wien findet am heutigen Samstag der Landesparteitag der Wiener SPÖ statt. Er fungiert zugleich auch als Auftakt der SPÖ für den EU-Wahlkampf. Geplant ist unter anderem ein Auftritt des SPE-Spitzenkandidaten Nicolas Schmit. Auf der Tagesordnung steht zudem die Wiederwahl von Bürgermeister Michael Ludwig zum Landesparteivorsitzenden.

Halving findet statt - Bitcoin bleibt relativ stabil

London - Am Freitag hat das Halving der weltweit größten Kryptowährung Bitcoin stattgefunden, wie die Daten- und Analysefirma CoinGecko meldete. Dieses Phänomen tritt ungefähr alle vier Jahre auf. Unmittelbar danach blieb der Bitcoin relativ stabil und fiel um 0,47 Prozent auf 63.747 Dollar (59.840 Euro). Bitcoin Fans hatten mit Spannung auf das Halving gewartet. Dabei wird eine Technologie geändert, die die Rate, mit der neue Bitcoins geschaffen werden, verringert werden soll.

NEOS küren Meinl-Reisinger zu Spitzenkandidatin für NR-Wahl

Wien - Die NEOS küren am Samstag bei einer Mitgliederversammlung in Graz Parteichefin Beate Meinl-Reisinger zur Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl im Herbst. Neben der Spitzenkandidatur finalisieren die Pinken in der Grazer Messe auch die Bundes- und die Landeslisten. Erwartet werden rund 900 Teilnehmer, ein Teil davon online zugeschaltet.

Trump-Prozess: Mann zündete sich vor New Yorker Gericht an

New York - Vor dem New Yorker Gericht, in dem der historische Strafprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump stattfindet, hat sich am Freitag ein Mann selbst angezündet. Die Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Polizisten hätten sich auf die Person gestürzt, bevor ein Feuerlöscher eingesetzt worden sei, berichteten US-Medien. Berichten zufolge wurde der Mann zur Behandlung abtransportiert.

