US-Repräsentantenhaus stimmt für Milliardenhilfen für Kiew

Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat nach monatelanger Blockade ein milliardenschweres Hilfspaket mit dringend benötigten Waffenlieferungen für die von Russland angegriffene Ukraine gebilligt. Die Parlamentskammer verabschiedete am Samstagnachmittag (Ortszeit) einen entsprechenden Gesetzentwurf, der rund 61 Milliarden US-Dollar (57,26 Mrd. Euro) für Kiew enthält. US-Präsident Joe Biden begrüßte das Votum und rief den Senat zur einer raschen Zustimmung auf.

Wahl-Leiter Wenda: Viele Neuerungen bei der EU-Wahl

Wien - Die EU-Wahl am 9. Juni bringt eine Reihe an Neuerungen mit sich. So wird etwa erstmals die Stimmabgabe schon vor dem Wahltag bei jeder Gemeinde ermöglicht, ohne die Briefwahlkarte zur Post zu bringen: Aufgrund der Wahlrechtsreform 2023 kann man die Wahlkarte gleich bei der Abholung am Gemeindeamt zur Briefwahl nützen und wieder abgeben, wie der Leiter der Wahlabteilung im Innenministerium, Gregor Wenda, im APA-Interview sagte.

Dutzende Tote bei Bootsunglück in Zentralafrika

Bangui - Beim Kentern eines überladenen Bootes in der Zentralafrikanischen Republik sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte Chef des Zivilschutzes der Zentralafrikanischen Republik, Thomas Djimasse, am Samstag mit. "Wir wurden 40 Minuten nach dem Vorfall alarmiert und die Helfer konnten etwa 50 leblose Körper bergen", sagte Djimasse der Nachrichtenagentur Reuters. Die Suche gehe weiter und es könnte weitere Todesopfer im Fluss Mpoko in der Hauptstadt Bangui geben.

Großdemo gegen Massentourismus auf den Kanaren

Las Palmas - Auf den Kanarischen Inseln haben am Samstag tausende Menschen gegen den Massentourismus demonstriert. Auf den Straßen der großen Städte der spanischen Urlaubsinseln protestierten laut Polizei etwa 20.000 Menschen, die Organisatoren sprachen von knapp 50.000 Teilnehmern. Sie machten ihrem Ärger mit Sprechchören und Trillerpfeifen Luft, auf Transparenten standen Slogans wie "Die Kanaren sind nicht zu verkaufen", "Tourismus-Moratorium" oder "Respektiert meine Heimat".

US-Repräsentantenhaus stimmt für Gesetz zu Tiktok-Verkauf

Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat erneut für ein Gesetz gestimmt, das die beliebte Kurzvideo-App Tiktok aus China unter amerikanische Kontrolle bringen soll. Die Parlamentskammer in Washington nahm den Entwurf am Samstag mit einer großen überparteilichen Mehrheit an. Das Gesetz könnte zur Verbannung von Tiktok aus amerikanischen App-Stores führen, wenn der Dienst weiter im Besitz des chinesischen Konzerns Bytedance bleibt.

Tote bei israelischem Militäreinsatz im Westjordanland

Jerusalem/Ramallah - Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland sind nach Angaben des Roten Halbmonds 14 Menschen getötet worden. Bei Gefechten in dem Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarem seien auch acht israelische Soldaten und ein Mitglied der verdeckt operierenden Jamas-Sondereinheit der Grenzpolizei Magaw verletzt worden, teilte ein Armeesprecher am Samstag mit. Er sprach von zehn getöteten "Terroristen". Einsatzkräfte seien beschossen und mit Sprengsätzen angegriffen worden.

