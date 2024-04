Israels Armeechef billigt Fortsetzung von Gaza-Krieg

Tel Aviv - Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi hat nach Militärangaben Pläne zur Fortsetzung des Gaza-Kriegs gebilligt. Halevi habe "die weiteren Schritte" am Sonntag genehmigt, sagte Armeesprecher Daniel Hagari. Der israelische Kan-Sender berichtete, Teil der Pläne sei auch ein Militäreinsatz in der Stadt Rafah im Süden an der Grenze zu Ägypten. Es sei offenbar in Kürze mit einer Evakuierung der Zivilbevölkerung zu rechnen.

Brandstätter will Neutralität "neu definieren"

Wien/Brüssel - Vor dem Hintergrund diverser Krisenherde, allen voran dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, will der NEOS-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Helmut Brandstätter, die österreichische Neutralität "neu definieren". Er ist für eine "EU-Armee", ein NATO-Beitritt komme für ihn derzeit aber nicht infrage, vor allem in Hinblick auf die anstehende US-Präsidentschaftswahl und eine mögliche Präsidentschaft von Donald Trump, sagte Brandstätter in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag.

Tiktok kritisiert mögliches Verbot in den USA

Wasserburg am Inn - Tiktok hat ein mögliches Verbot der Videoplattform in den USA kritisiert. Sollte ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden, würde das Recht auf freie Meinungsäußerung von 170 Millionen Amerikanern mit Füßen getreten, teilte Tiktok am Sonntag mit. Das US-Repräsentantenhaus hatte am Samstag Tiktok ein Ultimatum für die Loslösung von ihrem chinesischen Mutterkonzern ByteDance gestellt.

Erdrutsche in Südchina - Jahrhundertflut befürchtet

Peking - Bei Erdrutschen in China sind mindestens sechs Menschen verletzt und weitere verschüttet worden. Regenfälle hätten zu Erdrutschen in sechs Dörfern im Norden der südchinesischen Provinz Guangdong geführt, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV am Sonntag. Unter Berufung auf die örtliche Hydrologiebehörde meldete CCTV, dass drei Orte im Becken des Bei-Flusses aufgrund starker Niederschläge Überschwemmungen erleben würden, "wie sie nur einmal im Jahrhundert vorkommen".

Brunner-Auftritt im COFAG-U-Ausschuss noch ungewiss

Wien - Noch nicht ganz klar ist, ob sich kommende Woche ein oder zwei amtierende Minister den Fragen der Abgeordneten im COFAG-U-Ausschuss stellen müssen. Für Mittwoch bereits zugesagt hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), noch in der Schwebe steht der Auftritt des Finanzministers Magnus Brunner (ÖVP). Dieser soll auf Ladung der NEOS kommen, noch konnte man sich aber nicht final einigen.

Rauch gegen Kopf-Vorschlag von "Sozialhilfe-Auflage"

Wien - Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hält nichts von der Idee einer "Sozialhilfe-Auflage", um Geflohene und deren Familien besser auf die Bundesländer zu verteilen. Eine solche brachte AMS-Chef Johannes Kopf am Samstag ins Spiel. Rauch erklärte dazu auf "Presse"-Anfrage: "Eine de-facto-Residenzpflicht in der Sozialhilfe lehnen wir ab." Die ÖVP lies eine Anfrage unbeantwortet.

Bombendrohung in Innsbruck sorgte für großen Polizeieinsatz

Innsbruck - Eine Bombendrohung hat am Sonntagnachmittag im Innsbrucker Stadtteil Saggen für einen Großeinsatz gesorgt. Die Drohung war gegen 15.15 Uhr bei der Polizei eingelangt. Bei der Durchsuchung des bedrohten Objektes durch einen Sprengmittelspürhund wurde nichts Verdächtiges gefunden. Ein Einfamilienhaus musste evakuiert werden. Zu dem oder den Tätern und den Hintergründen der Drohung war vorerst nichts bekannt, die Ermittlungen dauerten am Sonntagabend an.

Mindestens sieben Tote bei Autorennen in Sri Lanka

Colombo - Bei einem Unfall während eines Autorennens in Sri Lanka sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen, darunter ein achtjähriges Kind. 21 weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, als ein Rennwagen bei einer Motorsportveranstaltung am Sonntag vom Kurs abkam und in eine Zuschauergruppe raste.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red