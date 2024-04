Blinken traf in Peking auch Chinas Staatschef Xi

Peking - US-Außenminister Antony Blinken hat am Freitag in Peking überraschend auch Chinas Staatschef Xi Jinping getroffen. "Die beiden Länder sollten Partner und keine Rivalen sein", betonte Xi laut dem staatlichen Sender CCTV. Er nannte aber auch "eine Reihe von Problemen, die gelöst werden" müssten. Dabei gebe es "noch Raum für weitere Anstrengungen".

ÖBB fuhren 2023 mit mehr Fahrgästen weniger Gewinn ein

Wien - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben im Vorjahr 278,2 Mio. Menschen mit der Bahn und 215,4 Millionen mit den ÖBB-Bussen befördert. 494 Mio. Fahrgäste bedeuten Rekord, ob heuer schon 500 Millionen erreicht werden, will sich ÖBB-Chef Andreas Matthä nicht festlegen. Zuwachs bei den Passagieren im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 gab es vor allem im Fernverkehr, hier habe das Klimaticket Auswirkungen gezeigt, so Matthä. Die Fahrgastzahl im Nahverkehr änderte sich kaum.

Kritik an ÖVP-Gesetzesentwurf zu Messenger-Überwachung

Wien - Der vom Innenministerium ausgearbeitete Gesetzesentwurf für eine Überwachung von Messengerdiensten wie WhatsApp oder Telegram sorgt für Kritik. Die Neos sprachen am Freitag vom "nächsten untauglichen Vorschlag" von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Die Datenschutzorganisation "epicenter.works" warnte einmal mehr davor, dass das Wissen um Sicherheitslücken zum Hacken von Mobiltelefonen von Kriminellen ausgenutzt werden könnte. Ähnlich argumentieren die Grünen bisher auch.

Karner sieht britisches Ruanda-Modell als Vorbild

Wien - Dänemark und Österreich richten am 6. Mai eine Migrationskonferenz zur Zusammenarbeit mit Drittstaaten aus. Die beiden Länder hätten die "Federführung" übernommen, um dieses Thema voranzutreiben, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem dänischen Amtskollegen Kaare Dybvad Bek in Wien. Als Vorbild nannte Karner dabei das britische "Ruanda-Modell".

Deutscher Filmemacher Michael Verhoeven ist tot

München/Wien - Der deutsche Filmemacher Michael Verhoeven ist tot. Der Ehemann der österreichischen Schauspielerin Senta Berger starb bereits am vergangenen Montag im Alter von 85 Jahren nach kurzer Krankheit, wie die Familie am Freitag der dpa in München mitteilte. "Eine Welt ist verloren gegangen. Es ist unvorstellbar schmerzhaft", sagte sein Sohn, der Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven.

Spätfrost sorgte für 56 Million Euro Schaden

Gutenberg bei Weiz/Wien - Der Spätfrost der vergangenen 14 Tage hat laut Österreichischer Hagelversicherung bei heimischen Obst- und Weinbauern einen Schaden von insgesamt 56 Mio. Euro verursacht. Am stärksten traf es die Steiermark mit 37 Millionen, gefolgt von Niederösterreich mit 17 Millionen. "Es sind rund 50 Prozent der steirischen Obstbaufläche betroffen, aber wir erwarten insgesamt eine normale Ernte", sagte Herbert Muster von der Landwirtschaftskammer Steiermark. Es soll wieder wärmer werden.

Russland bombardierte in Ukraine Zug mit westlichen Waffen

Moskau - Russland hat eigenen Angaben zufolge einen Zug mit von westlichen Ländern gelieferten Waffen in der Ostukraine bombardiert. Die russischen Streitkräfte hätten am Donnerstag mit Raketen und Artillerie "westliche Waffen und Militärausrüstung" getroffen, die in der Region Donezk per Zug transportierte worden seien, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag. Auch Bahneinrichtungen in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine wurden demnach ins Visier genommen.

Bereits Dutzende Tote bei Unwettern in Ostafrika

Nairobi - Kein Entwarnung für die Unwetterregionen in Ostafrika: In Kenia erwarten die Meteorologen bis zum Sonntag schwere Regenfälle, die besonders in der Millionenmetropole Nairobi auftreten dürften. Mittlerweile sind in dem Land laut Angaben der Regierung mindestens 70 Tote zu beklagen. Im Nachbarland Tansania hatte die Regierung die Zahl der ums Leben gekommenen Menschen am Donnerstag mit mehr als 150 beziffert.

