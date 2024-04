Sieben Parteien stehen bei der EU-Wahl am Stimmzettel

Wien - Die knapp 6,4 Millionen wahlberechtigten Österreicher und anderen EU-Bürger haben bei der EU-Wahl am 9. Juni die Auswahl zwischen sieben Parteien, die es auf den Stimmzettel geschafft haben. Neben den Nationalratsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS, die auf Abgeordneten-Unterschriften zurückgreifen konnten, werden auch die KPÖ und die Liste DNA zur Wahl stehen - dank ausreichender Unterstützungserklärungen. Das gab das Innenministerium am Freitag nach Fristende bekannt.

Ägypten: Fortschritte bei Gesprächen zu Gaza mit Israel

Kairo/Brüssel - In die festgefahrenen Verhandlungen zum Gaza-Krieg könnte nach Angaben aus Kairo Bewegung gekommen sein. Bei Gesprächen zwischen ägyptischen und israelischen Vertretern gab es laut dem staatsnahen TV-Sender Al-Kahira News am Freitag deutliche Fortschritte. Eine offizielle Bestätigung lag nicht vor. Der Sender hatte zuvor gemeldet, eine ägyptische Delegation bespreche in Tel Aviv einen "umfassenden Rahmen" für ein Waffenstillstandsabkommen. Details waren vorerst nicht bekannt.

Kiew evakuiert zwei Kliniken wegen befürchteter Angriffe

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew hat die Evakuierung von zwei Krankenhäusern wegen befürchteter russischer Angriffe angekündigt. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, werden die Krankenhäuser "dringend" geräumt, "weil ein Video online im Umlauf ist, das einen feindlichen Angriff auf diese medizinischen Einrichtungen ankündigt". Die Behörden würden "alles in ihrer Macht stehende" tun, um Patienten und Ärzte in anderen Einrichtungen unterzubringen, hieß es.

Kritik an ÖVP-Gesetzesentwurf zu Messenger-Überwachung

Wien - Der vom Innenministerium ausgearbeitete Gesetzesentwurf für eine Überwachung von Messengerdiensten wie WhatsApp oder Telegram sorgt für Kritik. Die Neos sprachen am Freitag vom "nächsten untauglichen Vorschlag" von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Die Datenschutzorganisation "epicenter.works" warnte einmal mehr davor, dass das Wissen um Sicherheitslücken zum Hacken von Mobiltelefonen von Kriminellen ausgenutzt werden könnte. Ähnlich argumentieren die Grünen bisher auch.

Ein Toter bei Unfall von Feuerwehrauto in Niederösterreich

Neustift-Innermanzing - In Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten) ist am späten Freitagnachmittag ein Feuerwehrauto umgestürzt. Laut Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich gab es einen Toten und vier Verletzte. Das Kfz dürfte zu einem Einsatz unterwegs gewesen sein.

Ott wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geladen

Wien - Der mutmaßliche Spion und Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott wird nicht im SPÖ-FPÖ-U-Ausschuss auftreten. Die NEOS haben ihr ursprüngliches Ladungsbegehr, das von allen Fraktionen außer der FPÖ unterstützt wurde, wieder zurückgezogen. Grund dafür sind ermittlungstaktische Bedenken seitens der Ermittlungsbehörden, wie NEOS-Fraktionsführer Yannick Shetty gegenüber der APA bestätigte.

Bereits Dutzende Tote bei Unwettern in Ostafrika

Nairobi - Kein Entwarnung für die Unwetterregionen in Ostafrika: In Kenia erwarten die Meteorologen bis zum Sonntag schwere Regenfälle, die besonders in der Millionenmetropole Nairobi auftreten dürften. Mittlerweile sind in dem Land laut Angaben der Regierung mindestens 70 Tote zu beklagen. Im Nachbarland Tansania hatte die Regierung die Zahl der ums Leben gekommenen Menschen am Donnerstag mit mehr als 150 beziffert.

Wiener Börse am Nachmittag weiterhin im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin etwas höher gezeigt. Der ATX stieg 0,16 Prozent auf 3.567,97 Punkte. Die übrigen europäischen Börsen konnten ebenfalls zulegen, gestützt wurde die Marktstimmung durch die guten Ergebnissen von Microsoft und Alphabet vom Vorabend. In Wien sorgten Zahlenvorlagen für Bewegung bei Einzelwerten. Palfinger (minus 1,6 Prozent) und Polytec (minus 2,2 Prozent) gaben nach der Veröffentlichung von Ergebnissen jeweils nach.

