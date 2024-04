Drei Doppelsieger beim 24. Amadeus Award

Wien - Doppelt hält besser: Bei den Freitagabend im Rahmen einer Gala im Wiener Volkstheater verliehenen 24. Amadeus Austrian Music Awards hat keinen großen Gewinner gegeben, dafür gleich drei Acts, die sich über je zwei Auszeichnungen freuen dürfen: die Rapper RAF Camora und Bibiza sowie die Rockband Wanda. Für sein Lebenswerk wurde Musiker Hubert von Goisern ausgezeichnet. Er nahm die Auszeichnung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen unter tosendem Applaus entgegen.

USA kündigen neues Milliardenpaket für Ukraine an

Washington - Die US-Regierung hat der Ukraine ein neues milliardenschweres Hilfspaket für die langfristige Lieferung von Waffen zugesagt. Die USA wollen Kiew zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Waffen und Unterstützung im Umfang von sechs Milliarden US-Dollar (5,6 Mrd. Euro) zur Verfügung stellen, teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Freitag mit. Dabei gehe es unter anderem um Artillerie-Munition sowie Drohnen-Abwehr und Bewaffnung der "Patriot"-Flugabwehrsysteme.

"Kleiner Parteitag" der SPÖ bestimmt Kandidaten für Wahl

Wien - Nach den NEOS beschließt die SPÖ als zweite Parlamentspartei ihre Listen für die Nationalratswahl. Bei einem "kleinen Parteitag" genannt Bundesparteirat in Wieselburg werden sowohl die Bundeslisten als auch die Kandidatenlisten der Länder abgesegnet. Dazu kommt eine programmatische Rede von Parteichef Andreas Babler (SPÖ), in der dieser auch erste Projekte aus dem von ihm eingesetzten Expertenrat präsentieren wird, etwa ein Recht auf analoges Leben.

Ägypten: Fortschritte bei Gesprächen zu Gaza mit Israel

Kairo/Brüssel - In die festgefahrenen Verhandlungen zum Gaza-Krieg könnte nach Angaben aus Kairo Bewegung gekommen sein. Bei Gesprächen zwischen ägyptischen und israelischen Vertretern gab es laut dem staatsnahen TV-Sender Al-Kahira News am Freitag deutliche Fortschritte. Eine offizielle Bestätigung lag nicht vor. Medien berichteten, dass Israel die jüngsten Bemühungen um eine Feuerpause und einen Geisel-Deal als "letzte Chance" vor dem geplanten Angriff auf die Stadt Rafah sehe.

Gerichtstermin für Harvey Weinstein kommende Woche

New York - Eine knappe Woche nach der überraschenden Aufhebung der Verurteilung von Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen durch Berufungsrichter soll der frühere Filmmogul vor Gericht erscheinen. Für kommenden Mittwoch (1. Mai) sei eine Anhörung im Gericht von Manhattan angesetzt, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitagabend (Ortszeit) mit, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

König Charles nimmt wieder öffentliche Termine wahr

London - Gute Nachrichten aus dem britischen Königshaus: Knapp drei Monate nach der Bekanntgabe seiner Krebserkrankung nimmt der britische König Charles III. ab kommender Woche wieder einige öffentliche Pflichten wahr. Der Buckingham-Palast begründete die Entscheidung am Freitagabend mit Fortschritten bei Charles' Krebsbehandlung. Da der Genesungsprozess aber noch nicht abgeschlossen sei, werde das Besuchsprogramm des 75-jährigen Monarchen eng mit seinen Ärzten abgestimmt.

Ratingagentur Scope entzieht Österreich Bestnote

Berlin - Die europäische Ratingagentur Scope hat Österreich die Bestnote entzogen. Die langfristige Bonitätsbewertung werde auf "AA+" von zuvor "AAA" gesenkt, teilte die Agentur am Freitag mit. Der Ausblick werde auf "stabil" von zuvor "negativ" geändert. Die Herabstufung des Ratings spiegle die zunehmende Divergenz der fiskalischen Kennzahlen des Landes verglichen mit denen anderer hoch bewerteter Staaten nach der Corona-Pandemie und der Energiekrise wider.

Ein Toter bei Unfall von Feuerwehrauto in Niederösterreich

Neustift-Innermanzing - Auf dem Weg zu einem Einsatz ist am Freitagnachmittag in Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten) ein Feuerwehrauto umgestürzt. Einer der ausgerückten Helfer kam bei dem Unfall nach Angaben von Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich ums Leben. Ein weiterer Insasse erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert. Drei ebenfalls in dem Kfz befindliche Männer trugen leichte Blessuren davon.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red