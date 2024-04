Babler will SPÖ-Dampflok zu Railjet machen

Wien - Andreas Babler hat seine Partei beim "kleinen SPÖ-Parteitag" in Wieselburg ausführlich auf die Nationalratswahl eingestimmt. Er wolle eine "historische Weichenstellung für unsere Generation schaffen" und "alles tun, um die Republik Österreich vor autoritären Ansätzen zu schützen". Die SPÖ will er von einer "Dampflok zu einem Railjet" machen.

76,8 Prozent für Wiens Grünen-Spitzenduo Pühringer und Kraus

Wien - Das Obleute-Duo der Wiener Grünen, Judith Pühringer und Peter Kraus, ist am Samstag bei der Landesversammlung der Wiener Grünen bestätigt worden. Sie wurden mit 76,8 Prozent wiedergewählt. Die beiden sind 2021 erstmals gekürt worden.

Mann nach Detonation in Wiener Keller schwer verletzt

Wien - Die Verpuffung eines Gas-Luft-Gemisches hat am Samstag in Wien zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Mann geführt. Der Zwischenfall ereignete sich laut Angaben der Blaulicht-Organisationen in einem Keller eines Gemeindebaus in der Jedlersdorfer Straße im Bezirk Floridsdorf. Nähere Details zum Unfallhergang und dem Opfer waren zunächst nicht bekannt. Der Einsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehr war Samstagnachmittag noch am Laufen.

Russland überzog Ukraine mit Luftschlägen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine mit neuen massiven Raketenangriffen überzogen. Die Luftstreitkräfte in Kiew meldeten am Samstagmorgen, dass 21 von insgesamt 34 Raketen und Marschflugkörpern verschiedener Typen abgeschossen worden seien. Die Angriffe seien aus der Luft, vom Schwarzen Meer und vom Boden aus erfolgt, hieß es. Insgesamt seien vier Wärmekraftwerke schwer beschädigt worden, teilte das Energieunternehmen DTEK mit. Es seien auch Menschen verletzt worden.

Israel fliegt Luftangriffe in Gaza und im Libanon

Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben vom Samstag Luftangriffe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen und die Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon geflogen. In Khan Younis im Süden des Gazastreifens sei dabei in der Nacht eine Abschussrampe für Raketen zerstört worden, von der aus israelische Soldaten wiederholt beschossen worden seien. Im zentralen Teil des Küstenstreifens sei zudem ein Fahrzeug mit acht Hamas-Terroristen getroffen worden.

Sobotka schließt Koalition mit FPÖ aus

Wien - Eine Koalition mit der FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl wird von der ÖVP schon länger ausgeschlossen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat diese Ansage nun ausgeweitet. "Die Kickl-FPÖ kommt nicht infrage, und eine andere FPÖ gibt es derzeit nicht", wird der ÖVP-Politiker im Nachrichtenmagazin "profil" zitiert. Dafür lege er seine Hand ins Feuer. "Die FPÖ hat sich zu einer Führerpartei entwickelt, der sogenannte Volkskanzler wird in der FPÖ fast degoutant verehrt."

Mehrere Tornados richteten in den USA große Schäden an

Omaha (Nebraska) - Mehrere Tornados haben im Mittleren Westen der USA große Schäden angerichtet. Besonders schwer traf es die Stadt Omaha und deren Umgebung im Bundesstaat Nebraska. Dort seien Hunderte Häuser beschädigt worden, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei. Auf Fotos und Videos waren Gebäude zu sehen, von denen nur ein Trümmerberg übrig blieb. Es gibt auch Berichte über einige Verletzte, Todesopfer wurden aber bisher nicht gemeldet.

Galeria Karstadt Kaufhof schließt Ende August 16 Filialen

Wien/Berlin - Der finanziell angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt 16 seiner 92 Filialen zum 31. August dieses Jahres. Das gab Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Samstag bekannt. Besonders stark von Schließungen betroffen sind mit jeweils drei Häusern Berlin (Ringcenter, Spandau, Tempelhof), Nordrhein-Westfalen (Essen, Köln Breite Straße, Wesel) und Bayern (Augsburg, Regensburg Neupfarrplatz, Würzburg).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red