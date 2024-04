Selenskyj beklagt russische Angriffe auf Gastransitnetz

EU-weit/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat russische Angriffe auf das Gastransitsystem des Landes beklagt. Es seien Objekte angegriffen worden, über die Gas durch die Ukraine in die Europäische Union geleitet werde, sagte Selenskyj. Auf die Gasversorgung Österreichs seien "aktuell keine Auswirkungen" zu erwarten, teilte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) Samstagabend mit. "Unsere Speicher sind gut gefüllt", hieß es aus dem Büro der Ministerin zur APA.

Innsbrucker küren in Stichwahl neues Stadtoberhaupt

Innsbruck - Nach der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 14. April küren die Innsbrucker am Sonntag in einer Stichwahl das neue Stadtoberhaupt. Die Entscheidung fällt zwischen Amtsinhaber Georg Willi (Grüne) und seinem Herausforderer, "JA - Jetzt Innsbruck"-Frontmann und Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber. Die Wahllokale öffnen um 7.30 Uhr und schließen um 16.00 Uhr. 100.564 Wahlberechtigte sind aufgerufen, den neuen Bürgermeister der Tiroler Landeshauptstadt zu wählen.

Babler will SPÖ-Dampflok zu Railjet machen

Wien - Die Bundesliste der SPÖ ist nun endgültig fix. Bei einem "kleinen Parteitag" in Wieselburg wurde der Personalvorschlag von Parteichef Andreas Babler abgesegnet. Der Spitzenkandidat selbst erzielte von den Top-12 freilich mit 89,6 Prozent das schwächste Ergebnis. In seiner Rede hatte er angegeben "eine historische Weichenstellung für unsere Generation schaffen" zu wollen und "alles zu tun, um die Republik Österreich vor autoritären Ansätzen zu schützen".

Mann nach Detonation in Wiener Keller schwer verletzt

Wien - Die Verpuffung eines Gas-Luft-Gemisches hat am Samstag in Wien zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Mann geführt. Der Zwischenfall ereignete sich laut Angaben der Blaulicht-Organisationen in einem Keller eines Gemeindebaus in der Jedlersdorfer Straße im Bezirk Floridsdorf. Nähere Details zum Unfallhergang und dem Opfer waren zunächst nicht bekannt. Der Einsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehr war Samstagnachmittag noch am Laufen.

Hamas veröffentlichte neues Geisel-Video

Gaza - Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat am Samstagabend erneut ein Geisel-Video veröffentlicht. Darin sprechen sich zwei aus Israel entführte Männer für einen Deal zwischen der Hamas und der israelischen Regierung aus, der die Freilassung der Geiseln vorsieht. Die Aufnahme ist nicht datiert. Einer der Männer sagte darin, dass er sich seit 202 Tagen in Gefangenschaft befinde. Am Samstag waren seit der Entführung am 7. Oktober 204 Tage vergangen.

Demonstration für Verbleib von Spaniens Premier im Amt

Madrid - In Madrid haben am Samstag mehr als Zehntausend Menschen für den Verbleib des linken Regierungschefs Pedro S�nchez im Amt demonstriert. Bei der Kundgebung vor der Parteizentrale der sozialistischen PSOE von S�nchez riefen die Menschen Parolen wie "Pedro, ergib Dich nicht", "Klar lohnt es sich" oder "Bleib" und schwenkten dabei rote Parteifahnen und Transparente mit der Aufschrift "S�nchez, ja, mach' weiter", wie im staatlichen TV-Sender RTVE zu sehen war.

Millionensumme für Uhr von "Titanic"-Passagier bei Auktion

Devizes - Die goldene Taschenuhr eines "Titanic"-Passagiers hat bei einer Auktion in Großbritannien am Samstag einen Rekordwert erzielt. Das Stück, das einst dem Millionär John Jacob Astor gehörte, wurde am Samstag für 1,175 Millionen Pfund (etwa 1,4 Millionen Euro) versteigert, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Höchstbietender war demnach ein Privatsammler aus den USA.

ÖVP NÖ kritisiert Rauch im Zusammenhang mit Corona-Fonds

St. Pölten - Im Zusammenhang mit dem Corona-Fonds in Niederösterreich hat die Landes-ÖVP am Samstag Kritik an Gesundheitsminister Johannes Rauch geübt. Der Grünen-Politiker trage am "Schwurbler-Auflauf in Österreich" die "Hauptverantwortung", hielt Landesgeschäftsführer Matthias Zauner fest. Geortet wurde u.a. "Versagen bei der Impfaufklärung". Rauch hatte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ersucht, die Förderzusage an Vereine um Corona-Leugner Martin Rutter rückgängig zu machen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red