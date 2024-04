Selenskyj beklagt russische Angriffe auf Gastransitnetz

EU-weit/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat russische Angriffe auf das Gastransitsystem des Landes beklagt. Es seien Objekte angegriffen worden, über die Gas durch die Ukraine in die Europäische Union geleitet werde, sagte Selenskyj. Auf die Gasversorgung Österreichs seien "aktuell keine Auswirkungen" zu erwarten, teilte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) Samstagabend mit. "Unsere Speicher sind gut gefüllt", hieß es aus dem Büro der Ministerin zur APA.

Papst Franziskus besucht Kunstbiennale in Venedig

Vatikanstadt/Venedig - Papst Franziskus wird am Sonntag bei der Kunstbiennale in Venedig erwartet. Auf der Insel Giudecca wird er unter anderem mit den etwa 80 Insassinnen eines Frauengefängnisses zusammentreffen. In der Haftanstalt hat der Heilige Stuhl seinen Biennale-Pavillon eingerichtet, wie das Portal Vatican News berichtete. Es ist das erste Mal, dass ein Papst die große Ausstellung zeitgenössischer Kunst besucht, die alle zwei Jahre hunderttausende Besucher aus aller Welt anzieht.

Hamas veröffentlichte neues Geisel-Video

Gaza - Die radikalislamische Hamas hat am Samstag erneut ein Geisel-Video veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen zwei Männer, bei denen es sich nach Angaben des Forums der Geisel-Familien um Omri Miran und Keith Siegel handelt. Am Mittwoch hatte die radikalislamische Palästinenserorganisation bereits ein Video der US-israelischen Geisel Hersh Goldberg-Polin veröffentlicht.

Demonstration für Verbleib von Spaniens Premier im Amt

Madrid - In Madrid haben am Samstag mehr als Zehntausend Menschen für den Verbleib des linken Regierungschefs Pedro S�nchez im Amt demonstriert. Bei der Kundgebung vor der Parteizentrale der sozialistischen PSOE von S�nchez riefen die Menschen Parolen wie "Pedro, ergib Dich nicht", "Klar lohnt es sich" oder "Bleib" und schwenkten dabei rote Parteifahnen und Transparente mit der Aufschrift "S�nchez, ja, mach' weiter", wie im staatlichen TV-Sender RTVE zu sehen war.

Millionensumme für Uhr von "Titanic"-Passagier bei Auktion

Devizes - Die goldene Taschenuhr eines "Titanic"-Passagiers hat bei einer Auktion in Großbritannien am Samstag einen Rekordwert erzielt. Das Stück, das einst dem Millionär John Jacob Astor gehörte, wurde am Samstag für 1,175 Millionen Pfund (etwa 1,4 Millionen Euro) versteigert, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Höchstbietender war demnach ein Privatsammler aus den USA.

