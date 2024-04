Selenskyj beklagt russische Angriffe auf Gastransitnetz

EU-weit/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat russische Angriffe auf das Gastransitsystem des Landes beklagt. Es seien Objekte angegriffen worden, über die Gas durch die Ukraine in die Europäische Union geleitet werde, sagte Selenskyj. Auf die Gasversorgung Österreichs seien "aktuell keine Auswirkungen" zu erwarten, teilte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) Samstagabend mit. "Unsere Speicher sind gut gefüllt", hieß es aus dem Büro der Ministerin zur APA.

Bub in Deutschland weiter vermisst - Suche mit Menschenkette

Bremervörde - Auch in der Nacht auf den Sonntag ist die Suche nach dem sechsjährigen Arian aus Bremervörde-Elm in Deutschland erfolglos geblieben. "Es gibt keine neuen Erkenntnisse aus der Nacht", sagte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen. Am Sonntag sei eine Erkundung des Gebiets im Bundesland Niedersachsen mit einer großen koordinierten Menschenkette geplant. Zuvor wurde unter anderem in kleineren Gruppen gesucht.

200 Festnahmen bei Räumung von Protestcamps an US-Unis

Boston - Bei der Räumung von pro-palästinensischen Protestcamps an mehreren US-Universitäten hat es knapp 200 Festnahmen gegeben. Allein auf dem Campus der Northeastern Universität in Boston nahm die Polizei am Samstag (Ortszeit) 100 Menschen fest. Auch an Hochschulen in den Bundesstaaten Arizona und Indiana gab es Polizeieinsätze. In Kanada wurde indes das erste Protestcamp an einer Uni eröffnet.

Papst Franziskus in Venedig - Besuch der Kunstbiennale

Vatikanstadt/Venedig - Papst Franziskus ist am Sonntag zu einem Besuch in Venedig eingetroffen. Der Pontifex erreichte mit einem Hubschrauber die Insel Giudecca und begrüßte die etwa 80 Insassinnen des dortigen Frauengefängnisses. In der Haftanstalt hat der Heilige Stuhl seinen Biennale-Pavillon eingerichtet. Es ist das erste Mal, dass ein Papst die große Ausstellung zeitgenössischer Kunst besucht, die alle zwei Jahre hunderttausende Besucher aus aller Welt anzieht.

Bundesheer-Experten nehmen an NATO-Cyberübung teil

Wien - Das Bundesheer hat in den vergangenen Tagen erneut an der weltgrößten Cyberübung "Locked Shields" teilgenommen. Wie das Bundesheer am Sonntag mitteilte, waren heuer mehr als 4.000 Experten aus 40 Nationen bei der NATO-Übung dabei. Simuliert wurde der Schutz der kritischen Infrastruktur eines fiktiven Staates. Das österreichische Kontingent übte mit schweizerischen und amerikanischen Soldaten in der Schweiz.

Fünf Todesopfer nach Tornado in Südchina

Guangzhou - Bei einem Tornado in der südchinesischen Metropole Guangzhou sind am Samstag fünf Personen ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete, wurden bei dem Unwetter weitere 33 Menschen verletzt. Der Sturm beschädigte nach offiziellen Angaben 141 Fabrikgebäude, jedoch seien keine Wohnhäuser eingestürzt. Wie Xinhua berichtete, sollen die Rettungsarbeiten bereits größtenteils abgeschlossen sein.

Zwei Ukrainer in Bayern getötet - Russe tatverdächtig

Murnau - Auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Murnau in Oberbayern sind am Samstagabend zwei Männer aus der Ukraine getötet worden. Die Polizei konnte kurz darauf einen Mann festnehmen, der als dringend tatverdächtig gilt. Es handelt sich dabei um einen 57 Jahre alten Russen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Proteste gegen Gazakrieg bei Gala-Dinner mit Biden

Washington - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und überschattet von Protesten sind in Washington hochrangige Gäste aus Medien und dem Showgeschäft zum traditionellen Korrespondenten-Dinner mit US-Präsident Joe Biden zusammengekommen. Zahlreiche Prominente, darunter die Schauspieler Chris Pine, Molly Ringwald und Scarlett Johansson, trafen am Samstag (Ortszeit) in Abendgarderobe vor dem Hilton Hotel ein. Begleitet wurde ihre Ankunft von Demonstranten, die "Schämt euch!" riefen.

