Innsbrucker Stichwahl läuft, Willi/Anzengruber optimistisch

Innsbruck - Die Innsbrucker Bürgermeisterstichwahl zwischen Amtsinhaber Georg Willi (Grüne) sowie Herausforderer und Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) ist am Sonntag in vollem Gange - bei mildem, leicht bewölktem bis sonnigem Wetter. Die Kontrahenten schritten zuversichtlich zur Stimmabgabe. Willi zeigte sich "vorsichtig optimistisch". Anzengruber gab sich siegessicher: "Ich gehe davon aus, dass ich die Nase vorne habe."

Wassersportler kam bei Kajakunfall im Tennengau ums Leben

Scheffau - Ein 36-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei einem Kajakunfall in der Lammerklamm bei Scheffau im Tennengau ums Leben gekommen. Der Mann galt zunächst als vermisst. Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Feuerwehr, Bergrettung, Polizei und Wasserrettung stand bis in die Nachtstunden im Einsatz. Die Suchaktion war zunächst abgebrochen worden. Sonntagfrüh fanden die Helfer den Toten im Bereich des Klamm-Ausganges, teilte die Wasserrettung Salzburg der APA mit.

Vilimsky stellt sich in Spionageaffäre hinter AfD

Wien - Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) erhält in der Spionageaffäre um ihren EU-Spitzenkandidaten Maximilian Krah Rückendeckung von der FPÖ. "Ich sehe die AfD hier als Opfer", sagte FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky am Sonntag in der ORF-Pressestunde unter Verweis auf den Zeitpunkt der Festnahme von Krahs Mitarbeiter, der angeblich für China spioniert haben soll, wenige Wochen vor der Europawahl. "Diese Geschichte stinkt hier unglaublich", so Vilimsky.

Papst beklagt in Venedig Klimawandel und Massentourismus

Venedig/Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Sonntag Venedig besucht. Per Hubschrauber erreichte er die Insel Giudecca, wo der Vatikan in einem Frauengefängnis seinen Biennale-Pavillon eingerichtet hat. In einer Ansprache hob er die Bedeutung von Kunst im Kampf gegen Rassismus hervor. In einer Messe vor 10.500 Pilgern auf dem Markusplatz thematisierte er die Probleme von Klimawandel und Massentourismus, denen die Lagunenstadt besonders ausgesetzt ist.

Bub in Deutschland weiter vermisst - Suche mit Menschenkette

Bremervörde - Bei der Suche nach dem vermissten Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde-Elm in Deutschland haben die Einsatzkräfte am Sonntag die bisher größte Suchaktion gestartet. Seit dem Vormittag durchsuchen rund 800 Helfer das Gebiet nördlich des Wohnorts des Vermissten, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag im Lagezentrum in Bremervörde-Elm. Zuvor blieb die Suche nach dem Kind auch in der Nacht auf Sonntag erfolglos.

200 Festnahmen bei Räumung von Protestcamps an US-Unis

Boston - Bei der Räumung von pro-palästinensischen Protestcamps an mehreren US-Universitäten hat es knapp 200 Festnahmen gegeben. Allein auf dem Campus der Northeastern Universität in Boston nahm die Polizei am Samstag (Ortszeit) 100 Menschen fest. Auch an Hochschulen in den Bundesstaaten Arizona und Indiana gab es Polizeieinsätze. In Kanada wurde indes das erste Protestcamp an einer Uni eröffnet.

Tesla-Chef Musk zu Überraschungsbesuch in China

Peking/Palo Alto (Kalifornien) - Tesla-Chef Elon Musk ist am Sonntag zu einem Überraschungsbesuch nach China gereist. Er sei sehr glücklich über die Fortschritte von E-Autos in der Volksrepublik, sagte der umtriebige US-Unternehmer staatlichen chinesischen Medien zufolge. In Zukunft dürften alle Fahrzeuge elektrisch betrieben werden. Musk will einem Insider zufolge hochrangige Regierungsvertreter treffen.

Russland und Ukraine beschießen einander mit Drohnen

Kaluga/Mykolajiw - Russland und die Ukraine haben einander auch in der Nacht auf Sonntag mit Drohnenangriffen überzogen. In der südukrainischen Stadt Mykolajiw wurde nach Angaben von Gouverneur Witalij Kim ein Hotel und ein Objekt der Energieversorgung getroffen. Die genauen Schäden würden noch ermittelt, schrieb er auf Telegram. Verletzte habe es nicht gegeben.

