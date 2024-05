Inflation sank im April auf 3,5 Prozent

Wien - Die Teuerung in Österreich nimmt weiter ab. Im April ist die Inflation laut Schnellschätzung gegenüber dem Vorjahresmonat auf 3,5 Prozent gesunken und damit auf den niedrigsten Wert seit September 2021, wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte. "Dabei sind die Gaspreise erstmals seit dem Jahr 2020 deutlich unter das hohe Vorjahresniveau gefallen", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas laut Aussendung. Ebenfalls preisdämpfend wirkten die Pauschalreisen.

Biden dringt bei Verhandlungspartnern auf Geisel-Abkommen

Washington - US-Präsident Joe Biden hat bei den Verhandlungspartnern Katar und Ägypten auf den Abschluss eines Geisel-Abkommens mit der islamistischen Hamas gedrungen. Biden habe den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und den katarischen Emir Tamim bin Hamad Al Thani am Telefon dazu angehalten, "alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln zu erreichen", teilte das Weiße Haus am Montagabend (Ortszeit) mit.

Forscher fordern Zustimmung für EU-Renaturierungsgesetz

Wien/EU-weit/Brüssel - In einem vom WWF Österreich initiierten "Offenen Brief" an die Landeshauptleute fordern am Montag rund 170 Wissenschafterinnen und Wissenschafter ein Ende der Blockade seitens der Bundesländer für die Zustimmung Österreichs zum EU-Renaturierungsgesetz. "Andernfalls droht ausgerechnet Österreich zum politischen Totengräber eines vorbildlichen Ansatzes zu werden, der eine EU-weite Antwort auf die gekoppelte Klima- und Biodiversitätskrise darstellt", heißt es darin.

Wifo-Schnellschätzung: BIP im 1. Quartal um 0,2 % gewachsen

Wien - Die heimische Wirtschaftsleistung hat im 1. Quartal 2024 gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent zugelegt, war aber im Jahresvergleich um 1,3 Prozent rückläufig. Die Industriekonjunktur blieb erneut schwach, bei den konsumnahen Dienstleistungen gab es eine positiv Dynamik. Auf der Nachfrageseite stützte der private Konsum die Konjunktur, die Investitionsnachfrage ging abermals zurück, wie das Wifo heute mitteilte. Die drei Quartale zuvor war das BIP stabil bzw. rückläufig.

AUA schreibt zum Jahresauftakt hohe Verluste

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines (AUA) sind tiefrot in das Jahr 2024 gestartet. Zwischen Jänner und März schrieb die Lufthansa-Tochter einen operativen Verlust von 122 Mio. Euro. Das ist der zweitschlechteste Start in der Geschichte der Airline und fast 50 Mio. Euro mehr als vor einem Jahr. Einen Schaden von 35 Mio. Euro verursachte der Streik der Crews vor Ostern. Der Streit um die Gehälter ist inzwischen beigelegt, die AUA will sich nun über den Sommer die Verluste ausgleichen.

Suche nach vermisstem Kind in Deutschland eingestellt

Bremervörde - Nach dem Verschwinden des sechsjährigen Arian aus Bremervörde im Norden des deutschen Bundeslandes Niedersachsens liegen der Ermittlungsgruppe derzeit keine konkreten Hinweise vor. Grundsätzlich gebe es viele Hinweise, auch gut gemeinte Tipps, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Konkrete Hinweise seien aber zunächst nicht darunter gewesen. Die Ermittler hatten zuvor die aktive Suche nach dem autistischen Buben in ihrem bisherigen Umfang eingestellt.

Warten auf Wahl-Entscheidung der Bierpartei

Wien - Die Bierpartei dürfte am Dienstag kundtun, ob sie bei der Nationalratswahl ins Rennen geht. Parteigründer Dominik Wlazny hat hierzu eine Pressekonferenz angesetzt. An sich hatte sich der gescheiterte Präsidentschaftskandidat im Jänner zu einer Kandidatur bereit erklärt, jedoch 20.000 Mitglieder bzw. 1,2 Millionen Euro Budget bis Ende April als Voraussetzung dafür genannt. Sollte sich die Partei für ein Antreten entscheiden, geben ihr Meinungsforscher gute Chancen.

Josef F. wird im Inzestfall Amstetten neuerlich angehört

Krems - Der nach dem Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilte und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher - nunmehr forensisch-therapeutisches Zentrum - eingewiesene Josef F. wird am Dienstag in Krems erneut gerichtlich angehört. Stattfinden wird der nicht-öffentliche Termin diesmal in der Justizanstalt Stein. Entschieden wird von einem Drei-Richterinnen-Senat, ob der 89-Jährige bedingt aus dem Maßnahmenvollzug kommt.

