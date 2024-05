Mann in Wien in Brust und Hals geschossen - schwer verletzt

Wien - Ein um die 30 Jahre alter Mann ist am frühen Mittwochabend bei einer Schießerei in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus schwer verletzt worden. Dem Mann, dessen Identität laut Landespolizeidirektion mittlerweile feststeht - aus ermittlungstaktischen Gründen gab es dazu vorerst keine weiteren Angaben - wurde in die Brust und in den Hals geschossen. "Sein Gesundheitszustand ist stabil", teilte Polizeisprecher Mattias Schuster auf APA-Anfrage mit.

Sturm dreht Partie gegen Rapid und ist wieder ÖFB-Cupsieger

Klagenfurt - Sturm Graz hat sich am Mittwoch zum siebenten Mal zum Fußball-Cupsieger gemacht. In Klagenfurt verwandelten die Steirer in einem intensiven Finale gegen Rapid einen 0:1-Pausenrückstand noch in einen 2:1-Erfolg und wiederholten den Coup aus dem Vorjahr. Auch damals hatte man sich gegen Grün-Weiß durchgesetzt. Nach Rapids-Treffer durch Matthias Seidl (43.) waren es ein Eigentor von Leopold Querfeld (49.) sowie ein Treffer von Tomi Horvat (81.), die die Entscheidung brachten.

EU-Wahlkampf und Arbeitszeitdebatte am 1. Mai

Wien/Linz - Die diversen Kundgebungen und Aktionen zum 1. Mai sind am Mittwoch vor allem im Zeichen der EU-Wahl gestanden. Die größte Veranstaltung fand traditionell in Wien am Rathausplatz statt, wo die SPÖ ihre Kundgebung abhielt. Der Bundesparteivorsitzende Andreas Babler absolvierte dort seinen ersten Auftritt am Tag der Arbeit - den er sogleich nutzte, um gegen eine wie er befand drohende Verlängerung der Regelarbeitszeit zu wettern.

300 Festnahmen bei Uni-Protesten in New York

New York/Los Angeles - Ein Großaufgebot der New Yorker Polizei hat nach der Eskalation propalästinensischer Proteste an der Elite-Universität Columbia ein von Studenten besetztes Hochschulgebäude geräumt. Dienstagabend strömten Hunderte Polizisten auf den Campus im Norden Manhattans, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete. Bürgermeister Eric Adams sprach von insgesamt etwa 300 Festnahmen an der Columbia-Universität sowie am City College der US-Metropole.

29 Verletzte nach Maiwagen-Unfall in Deutschland

Stuttgart - Bei dem schweren Unfall mit einem Maiwagen-Anhänger in Kandern im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind nach Angaben des Rettungsdienstes 29 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Zwanzig von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Einsatzleiter Simon Redling der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die Verletzten hätten sich Schädel-Hirn-Traumata, Gehirnerschütterungen, Knochenbrüche oder Stauchungen zugezogen.

Mann bei Streit vor Linzer Lokal lebensgefährlich verletzt

Linz - Bei einem Streit vor einem Linzer Innenstadt-Lokal am 1. Mai gegen 4.00 Uhr soll ein 21-Jähriger einem 34-Jährigen in den Bauch gestochen haben. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wurde im Kepler Uniklinikum notoperiert und sei stabil, hieß es von der Polizei am Nachmittag. Der mutmaßliche Täter hatte bis dahin die Aussage verweigert, die Ermittlungen laufen wegen Mordversuchs.

Mehr als Zehntausend bei linken Demos in Deutschland

Berlin - Mehr als Zehntausend Menschen haben sich am 1. Mai an linken und linksextremen Demonstrationen in Deutschland beteiligt, vor allem in Berlin und Hamburg. Die Polizei stand jeweils mit einem Großaufgebot parat, um mögliche Krawalle in der Nacht zu verhindern. Vor dem Hintergrund der Spannungen um den Gaza-Krieg gab es besonders Sorgen über mögliche propalästinensische Aktionen mit möglicherweise verbotenen Slogans gegen Israel.

Acht Tote durch schwere Überschwemmungen im Süden Brasiliens

Rio de Janeiro - Bei schweren Überschwemmungen im Süden Brasiliens sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. 21 weitere Menschen würden im betroffenen Bundesstaat Rio Grande do Sul vermisst, wie die örtlichen Behörden am Mittwoch mitteilten. Rund 1.400 Menschen seien aus etwa hundert Ortschaften evakuiert und in Notunterkünfte gebracht worden.

