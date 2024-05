Polizei räumte Pro-Palästina-Protestcamp an Uni in L. A.

Los Angeles - Nach dem Einsatz gegen pro-palästinensische Proteste an der Columbia-Universität in New York hat die Polizei auch in Los Angeles ein Zeltlager auf dem Campus der University of California in Los Angeles (UCLA) geräumt. Der US-Sender CNN zeigte am Donnerstagmorgen (Ortszeit) Bilder der Überreste des Camps auf dem Gelände. Zuvor hatten die Beamten demnach aufgestellte Barrikaden niedergerissen und Dutzende Demonstranten festgenommen und abgeführt.

Arbeitslosigkeit im April um 11 Prozent gestiegen

Wien - Die schwächelnde Industrie und Bauwirtschaft belasten weiterhin den heimischen Arbeitsmarkt. Ende April gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,1 Prozent mehr Personen ohne Job. Arbeitslose und AMS-Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 367.847 Personen (+ 36.691) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent. Die Arbeitslosigkeit steigt seit April 2023.

Ermittlungen gegen zwei Behördenmitarbeiter im Hundebox-Fall

Krems - Im Fall um einen nunmehr 14-Jährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gequält worden sein soll, hat die Staatsanwaltschaft Krems Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft (BH) Waidhofen a. d. Thaya eingeleitet. Im Raum stehe der Verdacht des Amtsmissbrauchs, sagte Franz Hütter, Sprecher der Anklagebehörde, am Donnerstag. APA-Informationen zufolge handelt es sich um die zwei mit dem Fall betrauten Sozialarbeiter.

Staatsspitze gedachte Befreiung des KZ Mauthausen

Mauthausen/Wien - Das offizielle Österreich hat am Donnerstag im Mauthausen Memorial der Befreiung des KZ vor 79 Jahren gedacht. "Wir müssen wachsam sein, dass sich das, was hier passiert ist, nicht wiederholt", mahnte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Kenotaph, dem Denkmal zu Ehren der Opfer.

Kickl sagt Auftritt im Rot-Blauen U-Ausschuss ab

Wien - Die letzte reguläre Befragungswoche des U-Ausschusses zum "rot-blauen-Machtmissbrauch" wird ohne Herbert Kickl auskommen müssen. Wie die APA erfuhr, teilte der FPÖ-Chef der Parlamentsdirektion am Donnerstagnachmittag mit, er sei kommende Woche auf Urlaub. Stattdessen wird nun der Geschäftsführer der Agentur "signs" (ehemals ideen.schmiede) für 7. Mai geladen. Tags darauf wollen die Fraktionen unter anderem Ex-BVT-Chef Peter Gridling und Szenegastronom Martin Ho befragen.

Deutsch-Zentralmatura mit Gaming und Gesellschaftsnormen

Wien - Mit den fünfstündigen Klausuren in Deutsch hat am Donnerstag die heurige Zentralmatura begonnen. Diesmal mussten sich die Prüfungskandidatinnen und -kandidaten dabei u.a. mit der Interpretation des Textes "Fünf Mädchen" von Teresa Präauer, der Analyse eines Textes über virtuelle Freiräume oder einer Meinungsrede zum Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt beschäftigen. Laut Bildungsministerium sind die Klausuren ohne besondere Vorkommnisse über die Bühne gegangen.

Wiener Börse schließt fester

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag fester aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann 0,84 Prozent auf 3.590 Einheiten. International stand vor allem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison im Blickfeld der Akteure. Am heimischen Aktienmarkt rückte die Raiffeisen Bank International mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Nach einem volatilen Handel schlossen die Raiffeisen-Papiere mit einem Minus in Höhe von zwei Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red